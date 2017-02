Tillerson za sodelovanje z Rusijo le, če bo to služilo interesom ZDA

Prvo srečanje Tillersona in Lavrova

16. februar 2017 ob 17:07

Bonn - MMC RTV SLO/STA

Ob robu zasedanja skupine G20 v Bonnu sta se prvič sestala ameriški in ruski zunanji minister, Rex Tillerson in Sergej Lavrov. Tillerson je izrazil pripravljenost za sodelovanje obeh držav, a le če bo to tudi v interesu ZDA.

"ZDA bodo razmislile o sodelovanju z Rusijo, če bomo našli področja praktičnega sodelovanja, ki bi koristila ameriškemu ljudstvu," je po srečanju dejal Tillerson in dodal: "Če se ne bomo strinjali, bodo ZDA branile svoje interese, svoje vrednote in tiste svojih zaveznikov."

Ob tem je Rusijo pozval, naj izpolni svojo zavezo o prekinitvi ognja v Ukrajini glede na dogovor iz Minska ter prispeva k umiritvi razmer na tem območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lavrov je pogovore označil za produktivne. Kot je dejal za rusko tiskovna agencijo Tass, sta z ameriškim kolegom potrdila zavezanost boju proti terorizmu, dodal pa je, da nista razpravljala o ameriških sankcijah proti Rusiji.

Udeležba na dvodnevnem zasedanju zunanjih ministrov članic skupine G20 je sicer prvi Tillersonov mednarodni nastop po prevzemu ministrskega položaja v začetku meseca. Prav nova zunanja politika ZDA bo ena od glavnih tem zasedanja.

Lavrov: Rusija se ne vmešava

Odnosi med ZDA in Rusijo so pod posebnim drobnogledom tudi zaradi poročil o povezavah med ljudmi iz Trumpove administracije in Moskve. Kot so poročali ameriški mediji, je tako decembra, torej še pred Trumpovim prevzemom položaja, njegov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn po telefonu o občutljivih temah govoril z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom. Flynn je moral zaradi tega odstopiti s položaja. Že pred srečanjem je o poročilih o povezavah med sodelavci ameriškega predsednika in Rusijo Lavrov zagotovil, da se "Rusija ne vmešava v notranje zadeve drugih držav".

Mattis: ZDA še niso pripravljene na vojaško sodelovanje z Rusijo

Medtem je ameriški obrambni minister James Mattis v Bruslju dejal, da ZDA trenutno še niso pripravljene na vojaško sodelovanje z Rusijo. Mattis se je tako odzval na poziv ruskega kolega Sergeja Šojguja k vzpostavitvi tesnejših vezi med državama. Ob tem je Mattis izpostavil, da mora Rusija najprej spoštovati mednarodno pravo, nato bo mogoče krepiti vezi, dejal pa je še, da se bodo poskušali politični voditelji obeh držav dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju.

J. R., B. V