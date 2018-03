Trump (znova) prepovedal služenje transseksualcev v vojski

Kritike na račun odloka

24. marec 2018 ob 09:27

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je kljub nasprotovanju najvišjih vojaških predstavnikov znova izdal prepoved služenja transseksualcev v ameriških oboroženih silah.

To je skušal storiti že lani, vendar vodstvo Pentagona ni bilo navdušeno, sodišče pa je Trumpov ukaz zamrznilo. Tokratna prepoved dovoljuje izjeme.

Trumpov ukaz pravi, da lahko obrambni minister in drugi uradniki izvršne oblasti dovolijo izjeme, vendar pa velja prepoved služenja v vojski za vse osebe, ki so nezadovoljne s svojim spolom, vključno z osebami, ki potrebujejo posebno zdravstveno oskrbo z operacijami in hormoni za spremembo spola.

Bela hiša je sporočila, da je predsednik s tem preklical svoj stari ukaz glede transseksualcev in obrambnemu ministru Jamesu Mattisu omogočil izvajanje nove politike, ki je bila sprejeta po intenzivnih študijah visokih častnikov, vključno z vojnimi veterani.

Bela hiša trdi, da gre za ukrep v korist večje pripravljenosti, smrtonosnosti in učinkovitosti vojske.

Ko je Trump lani prvič napovedal prepoved, je to pospremil z argumentom, da vojska "ne more biti obremenjena z izjemno visokimi zdravstvenimi stroški in motnjami", ki da jih povzročajo transseksualni vojaki, čeprav so raziskave pokazale, da bi imela prepoved dejansko negativne posledice za vojsko.

Za odlokom bolj Pence kot Trump?

Predsednik organizacije Kampanja za človekove pravice Chad Griffin je Trumpov ukaz nemudoma obsodil in sporočil, da gre za popolnoma neustavno in obsojanja vredno diskriminacijo.

"Trump in podpredsednik ZDA Mike Pence vojski vsiljujeta skrajne predsodke ne glede na ugovore uradnikov obeh strank in ameriške javnosti," je sporočil Griffin, ki, kot kaže, meni, da za novim ukazom stoji bolj Pence, znani homofob, kot Trump.

Kritiki tudi menijo, da bo diskriminatorni odlok povzročil znatne motnje v vojski, transseksualne vojake prisilil v skrivanje svoje identitete, vojsko oropal nadarjenih ljudi ter okrepil škodljive in zgrešene stereotipe o transseksualcih.

Trump je s svojim odlokom razveljavil odlok svojega predhodnika Baracka Obame, ki je leta 2016 razveljavil dolgoletno ameriško politiko, ki je prepovedovala služenje odkritih transseksualcev v vojski.

K. S.