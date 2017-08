Trumpov svetovalec Bannon: ZDA so v gospodarski vojni s Kitajsko

Bannon proti vojaškemu napadu na Severno Korejo

17. avgust 2017 ob 07:58

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Glavni strateg ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Bannon je dejal, da so ZDA v gospodarski vojni s Kitajsko, ki naj bi jo izgubljale, zato zagovarja ostrejši pristop do Pekinga.

"S Kitajsko smo v gospodarski vojni," je Bannon dejal za ameriški novičarski portal prospect.org. Ena od obeh držav bo svetovni hegemon čez 25 ali 30 let, je dejal in posvaril, da bo to Kitajska, če ZDA ne bodo spreminile svoje politike, intervju povzema Reuters.

"Če bomo še naprej izgubljali, smo po mojem mnenju pet, največ 10 let stran od točke, po kateri se ne bomo več mogli vrniti," je dejal.

V ponedeljek je Trump odobril preiskavo v domnevno kitajsko krajo intelektualne lastnine, kar je prvi neposredni trgovski ukrep njegove administracije proti Pekingu.

Bannon, ki je dejal, da se znotraj administracije bori proti zagovornikom mehkejšega pristopa ZDA do trgovine, meni, da ni razloga, da bi bile ZDA mehke do Kitajske zaradi njene podpore glede Severne Koreje. Kot meni, bi namreč Kitajska tudi v tem primeru naredila bore malo več za obvladovanje Pjongjanga.

ZDA v umik enot iz Južne Koreje

Trumpov svetovalec je še dejal, da bi razmislil o dogovoru, po katerem bi Kitajska dosegla, da Severna Koreja zamrzne svoj jedrski program in pristane na nadzor, ZDA pa bi umaknile svoje enote s Korejskega polotoka. A takšen dogovor se zdi oddaljen, je dejal.

V nasprotju s Trumpovo grožnjo Severni Koreji z "ognjem in gnevom" je Bannon dejal, da "ni vojaške rešitve". "Pozabite na to," je dodal in opozoril, da bi že z uporabo konvencionalnega orožja v južnokorejskem glavnem mestu Seul umrlo na milijone ljudi.



Bannon: Rasisti so skupina klovnov

Na vprašanje, kakšne so povezave med njegovim gospodarskim nacionalizmom in rasizmom v ZDA, še posebej z rasističnim nasiljem v Charlottesvillu, je Bannon dejal: "Etnonacionalizem: To so bedniki. Gre za obrobni element".

Povedal je še, da mediji pretiravajo v poročanju o tem pojavu. Rasiste, kot tisti, ki so se zbrali v Charlottesvillu, pa je označil za "skupino klovnov". Ob tem pa je Bannon, ki je vodil skrajnodesničarski portal Breitbart, dejal, da bi osredotočanje na vprašanje rase pomagalo republikancem. Po njegovih besedah je dobro, da se Demokrati ukvarjajo z "identitetnimi politikami". "Želim, da o rasizmu govorijo vsak dan. Če je levica osredotočena na raso in identiteto, mi pa zagovarjamo gospodarski nacionalizem, lahko zlomimo Demokrate," je še dodal Bannon.

B. V.