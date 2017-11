Turčija nadaljuje s čistkami: aretiranih 136 ljudi

Približno 150.000 ljudi odpuščenih iz služb

16. november 2017 ob 15:14

Carigrad - MMC RTV SLO, Reuters

Turške oblasti so v četrtek aretirale skupaj 136 ljudi, ki so osumljeni, da so bili vpleteni v neuspeli vojaški državni udar julija lani.

Med aretiranimi so nekdanji policisti, učitelji in vojaki. Osumljenci naj bi bili povezani z v Ameriki živečim klerikom Fetullahom Gülenom, ki ga uradna Ankara obtožuje, da je organiziral udar. Gülen sicer vse obtožbe zanika. Osumljeni naj bi med seboj komunicirali s kriptirano aplikacijo ByLock.

50.000 aretiranih, 150.000 odpuščenih

Turčija je v čistkah, ki so sledile po neuspelem državnem udaru, priprla ali aretirala več kot 50.000 ljudi, med njimi pripadnike varnostnih služb, vojske in javne uslužbence. Približno 150.000 ljudi pa je bilo odpuščenih iz služb.

Erdogan zavrača kritike

Obsežne čistke so na zahodu sprožile burne odzive in kritike turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki mu mnogi očitajo, da udar izkorišča za obračun z vsemi nasprotniki. A turška vlada zatrjuje, da so ukrepi nujni za varnost in stabilnost Turčije.

A. V.