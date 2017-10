Turčija izpustila osem aktivistov za človekove pravice

V državi še vedno veljajo izredne razmere

26. oktober 2017 ob 11:29

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Osem aktivistov za človekove pravice, proti katerim se je v sredo v Carigradu začelo sojenje zaradi s terorizmom povezanih obtožb, so ob plačilu varščine izpustili iz zapora.

Sojenje sicer poteka proti 11 obtožencem, a sta bila dva že prej na prostosti. V priporu ostaja le predsednik turške veje organizacije Amnesty International, Taner Kilic.

Osem aktivistov je bilo v priporu od julija, ko jih je policija aretirala med delavnico na otoku Buyukada v bližini Carigrada. Med njimi so tudi direktorica Amnesty International v Turčiji Idil Eser in dva tuja državljana, Nemec Peter Steudtner in Šved Ali Gharavi. Njihovo izpustitev iz pripora je v sredo pozno zvečer odredilo sodišče, pred zaporom Silivri pa jih je pričakala množica podpornikov. Eserjeva je odločitev sodišče označila za presenetljivo in napovedala boj za osvoboditev vseh preostalih borcev za človekove pravice in novinarjev.

Steudtner in Gharavi sta po izpustitvi izrazila olajšanje. Oba naj bi glede na navedbe odvetnikov lahko zapustila državo.

V priporu ostaja le Kilic

Osmerica je med 11 obtoženimi, proti katerim se je v sredo začelo sojenje. To po mnenju mednarodne organizacije za človekove pravice Amnesty International predstavlja lakmusov test za turško pravosodje, obtožbe pa so po njihovih besedah popolnoma brez osnove.

V priporu ostaja le Kilic, ki je obtožen članstva v oboroženi teroristični skupini, medtem ko preostale obtožbe bremenijo pomoči teroristični skupini. Proti Kilicu se sicer v Izmirju začenja tudi ločeno sojenje zaradi obtožb članstva v organizaciji, ki naj bi stala za lanskim spodletelim državnim udarom.

Z obtožnico na njihov račun se še krepi zaskrbljenost glede svobode izražanja v Turčiji, kjer po lanskem poskusu udara veljajo izredne razmere. Ankara za spodleteli puč krivi v tujini živečega muslimanskega pridigarja Fethullaha Gülena, ki obtožbe zanika.

Kot je julija dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, so aktiviste prijeli po namigu, da delajo proti turški vladi.

Sojenje proti njim se bo nadaljevalo novembra, če jih spoznajo za krive, pa jim grozi do 15 let zapora.

A. P. J.