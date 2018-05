Turčija vse bolj gospodarsko in politično prisotna v balkanskih državah

V EU-ju naj bi postajali zaskrbljeni

19. maj 2018 ob 11:31

Ankara,Beograd,Sarajevo,Priština - MMC RTV SLO, Reuters

Medtem ko je EU balkanskim državam jasno sporočila, da ne bodo kmalu postale njene članice, Turčija širi svoj gospodarski in politični vpliv v Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Kosovu.

Balkan je območje bojev različnih sil za vpliv - od ZDA in Rusije do EU-ja in Kitajske ter Turčije, ki pospešeno gradi svojo moč v tem delu Evrope. Reuters kot primer navaja turška vlaganja v revnejše predele Srbije. Župan malega revnega srbskega mesta Krupanj na zahodu države Ivan Isajlović bo tako prihodnji teden z namenom privabljanja novih vlagateljev odpotoval v Carigrad.

Turško podjetje je že ustvarilo 300 delovnih mest v tekstilni tovarni v Krupnju, kar je bila največja investicija v 30 letih v mestu, ki so ga leta 2014 močno prizadele poplave. Investicijo so omogočile tudi vse tesnejše politične vezi Beograda in Ankare.

"Gre za dobre vlagatelje, ki ne zahtevajo subvencij," je za Reuters dejal Isajlović, ki bo tokrat iskal vlagatelje v lokalno lesno industrijo.

Turčija vlaga v manj razvita območja

Medtem ko naj bi zahodnoevropske vlade in vlagatelji zanemarjali majhna tržišča v sosednji regiji, turški vlagatelji po besedah Marka Čadeža, vodje Gospodarske zbornice Srbije, iščejo priložnosti na manj razvitih območjih. Zbornica sporoča, da je bilo v zadnjem letu v Srbiji odprtih ali pa je v izgradnji 20 turških tovarn.

Trgovska menjava med Turčijo in šestimi balkanskimi državami, ki želijo postati članice EU-ja, vztrajno narašča. Medtem ko je leta 2002 skupaj znašala 435 milijonov dolarjev, je do leta 2016 narasla na tri milijarde, pri čemer znaša menjava s Srbijo skoraj tretjino tega.

Vpliv skozi religijo, kulturo, tovarne

Turčija je na Kosovu vložila 340 milijonov dolarjev, s čimer je tretji največji vlagatelj v tej državi. Kot je dejal urednik kosovskega portala za raziskovalno novinarstvo insajderi.com Vehbi Kajtazi, se bo turški vpliv še naprej širil "skozi religijo in religijska vlaganja". Kajtazi dodaja tudi kulturni vpliv Turčije skozi "turške filme, telenovele in šole". Po njegovih besedah je Kosovo prešibko in premajhno, da bi se uprlo morebitnim političnim pritiskom Turčije.

Prejšnji mesec so tako na Kosovu aretirali in iz države izgnali šest turških državljanov, katerih izročitev je zahtevala Ankara zaradi domnevnih povezav s šolami, ki jih financira gibanje klerika Fethullaha Gülena. Turške oblasti Gülena namreč krivijo za poskus državnega udara leta 2016.

V Bosni in Hercegovini pa je Turčija porabila 300 milijonov dolarjev za projekte, ki vključujejo obnovo mošej in spomenikov iz časa Otomanskega imperija. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan bo v nedeljo v Sarajevu celo organiziral predvolilni shod. V Nemčiji in Avstriji takšnih shodov ne sme prirejati.

Medtem so nekateri v Evropski uniji zaskrbljeni zaradi mehke moči Turčije na Balkanu. Obstaja skrb, da bi regija padla pod turški vpliv. "Podatki kažejo, da je EU glavni trgovski partner v regiji, a nekatere članice so zaskrbljene zaradi mehke moči Turčije na tem območju," je za Reuters dejal zahodni diplomat, ki ni želel biti imenovan.

