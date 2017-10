V Kataloniji čakalne vrste pred volišči

Razmere so nepredvidljive

1. oktober 2017 ob 07:18,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 08:16

Barcelona - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Kataloniji naj bi se ob 9. uri odprlo več kot dva tisoč volišč, na katerih naj bi Katalonci kljub prepovedi iz Madrida odločali o neodvisnosti. Pred volišči se že od zgodnjega jutra kljub dežju zbirajo volivci.

Razmere so nepredvidljive: volilni upravičenci sicer oblikujejo čakalne vrste pred volišči, a hkrati je španska vlada na ulice napotila več tisoč policistov, da bi preprečili glasovanje. Prav zato volivci ponekod blokirajo tudi vrata volišč in se zbirajo pred volišči, da bi jih zaščitili v primeru, če bo policija želela preprečiti referendum. Po poročanju Reutersa je ob zori iz pristanišča v Barceloni v mesto krenilo približno sto policijskih kombijev.

Španske oblasti so v soboto blokirale mobilne aplikacije, prek katerih je katalonska vlada volivcem sporočala, na kakšen način lahko glasujejo, pa tudi aplikacije za elektronsko štetje glasov. S tem so po trditvah Madrida tehnično onemogočile izvedbo referenduma. A medtem ko v Madridu pravijo, da glasovanja ne bo, so v Kataloniji pripravljeni nanj. Šole, v katerih bo potekalo glasovanje, so odprte že ves konec tedna, dan in noč.

"V petek po koncu pouka se nas je nekaj odločilo, da bomo ostali v šoli in da bo šola ostala odprta za nedeljsko glasovanje. Trikrat ali štirikrat nas je prišla pogledat katalonska policija, ki je le ugotovila, da je vse v redu in naredila nekakšen zapisnik," je povedal eden izmed mladih volivcev.

A danes zjutraj bi se šole morale izprazniti in Madrid je v Katalonijo napotil več tisoč predstavnikov španske na pol vojaške policije, da bi preprečili dostop do volišč. V teh napetih razmerah je tako zelo negotovo, na koliko voliščih bodo glasovanje sploh lahko izvedli. Izid referenduma je sicer za katalonsko vlado zavezujoč. V Barceloni so včeraj pod geslom "Španija je Katalonija" potekale tudi demonstracije nasprotnikov neodvisnosti.



Špela Novak, Radio Slovenija; M. R.