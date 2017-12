V Madridu zaradi obtožb o uporu in vstaji zaslišanja katalonskih politikov

O izročitvi Puigdemonta Španiji 4. decembra

1. december 2017 ob 12:44

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Na španskem vrhovnem sodišču v Madridu potekajo zaslišanja nekdanjih ministrov katalonske regionalne vlade in vodij civilnodružbenih gibanj, ki se zavzemajo za neodvisnost.

Po zaslišanjih naj bi sodnik Pablo Llarena odločil o izpustitvi politikov iz pripora.

Sodnik je že zaslišal nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, čigar zaslišanje je trajalo približno 20 minut. Pred sodnika so stopili tudi že trije drugi nekdanji ministri katalonske vlade, sicer člani Oriolove stranke Katalonska republikanska levica (ERC). Zaslišanja drugih treh nekdanjih ministrov so trajala po približno deset minut. Na zaslišanje čakajo še štirje nekdanji ministri iz stranke odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta PDeCAT.

Vsem očitajo domnevni upor, vstajo in zlorabo javnega denarja zaradi izvedbe referenduma o samostojnosti Katalonije. Če bo sodišče odločilo, da so krivi, jim grozi do 30 let zapora.

Kdo bo lahko sodeloval na volitvah?

Pred nekaj dnevi so politiki uradno zaprosili za izpustitev na prostost, da bi lahko sodelovali v predvolilni kampanji za regionalne volitve v Kataloniji, ki bodo 21. decembra.

Junqueras namerava na volitvah nastopiti kot vodilni kandidat levo usmerjene ERC. Oriolova in Puigdemontova stranka tokrat nista združili moči in na volitvah ne bosta nastopili skupaj.

Morebitna izpustitev bi vplivala tudi na sam potek predvolilne kampanje, saj po besedah profesorja politologije z avtonomne univerze v Barceloni Oriola Bartomeusa "državna represija predstavlja element mobilizacije gibanja za neodvisnost". "Ko ne bodo več politični zaporniki, bodo morali spremeniti svojo kampanjo," je pojasnil.

Danes bodo zaslišali tudi vodji civilnodružbenih gibanj Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta, ki sta od 16. oktobra v priporu zaradi upora.

Puigdemont in še štirje katalonski politiki so se pred vložitvijo obtožnice zatekli v Bruselj. Belgijsko pravosodje naj bi o njihovi morebitni izročitvi Španiji odločalo 4. decembra.

A. P. J.