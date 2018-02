V Mehiki po potresu še smrtonosno strmoglavljenje helikopterja

Zaznano nekaj gmotne škode

17. februar 2018 ob 08:33,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 18:26

Ciudad de México - MMC RTV SLO, STA

Pet mesecev po uničujočem potresu, v katerem je umrlo več sto ljudi, so se tla v Mehiki spet stresla. Žrtev v potresu ni bilo, je pa bilo ubitih 13 ljudi v strmoglavljenju helikopterja, ki si je ogledoval škodo po potresu.

Središče potresa z močjo 7,2 je bilo deset kilometrov južno od mesta Pinotepa de Don Luis v zvezni državi Oaxaca na jugu Mehike in na globini 24,6 kilometra. Poročil o smrtnih žrtvah ni, je pa bilo poškodovanih nekaj stavb, milijon gospodinjstev pa je začasno ostalo brez elektrike.

Stavbe so se tresle tudi v glavnem mestu Ciudad de México, okoli 350 kilometrov stran. Potem ko so na tresenje tal opozorile sirene, je veliko ljudi zapustilo domove in se zbralo na prostem. V roku ene ure so zaznali še 150 popotresnih sunkov, najmočnejši je imel moč 5,9.

V Oaxaci se je po potresu zgodila nesreča, v kateri je umrlo 13 ljudi, 15 pa jih je bilo ranjenih. Strmoglavil je namreč helikopter, ki je prevažal notranjega ministra Alfonsa Navarreteja in guvernerja Oaxace Alejandra Murata, ki sta pregledovala škodo. Navarrete in Murat sta bila v dogodku lažje poškodovana.

Na krovu helikopterja so bili še vojaško osebje, drugi predstavniki države in novinarji. Vsi potniki so jo odnesli celi, medtem ko so bile smrtne žrtve, med njimi tudi trije otroci, ljudje na tleh. Pilot naj bi izgubil nadzor 30 do 40 metrov pred pristankom.

Septembra lani dva potresa

Septembra lani sta Mehiko stresla močna potresa. V prvem z močjo 8,2 na začetku septembra je v državah Oaxaca in Chiapas umrlo približno 100 ljudi, porušenih je bilo večje število hiš.

Nato je 19. septembra potres z močjo 7,1 prizadel še glavno mesto. Takoj se je zrušilo približno 40 hiš, več sto zgradb pa je bilo tako hudo poškodovanih, da so jih morali podreti. V večmilijonskem mestu in sosednjih zveznih državah je umrlo več kot 360 ljudi, več tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo.

B. V., K. S.