V Nemčiji priprli 40-letnega Tunizijca, sodelavca berlinskega napadalca?

Anisa Amrija ubili v Milanu

28. december 2016 ob 16:33

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemška policija je v Berlinu priprla 40-letnega državljana Tunizije, ki je osumljen, da je sodeloval z berlinskim napadalcem Anisom Amrijem.

24-letni Tunizijec Amri je (domnevni) napadalec oziroma voznik tovornjaka, ki je 19. decembra v Berlinu zapeljal v množico na božičnem sejmu, pri čemer je umrlo 12 ljudi, okoli 50 jih je bilo poškodovanih. Amrija je nato ubila policija v Milanu.

Amri imel številko 40-letnega Tunizijca

"Ustreljeni osumljenec Anis Amri si je shranil mobilno številko 40-letnega tunizijskega državljana v svoj telefon. Preiskava kaže, da bi lahko bil vpleten v napad," je v izjavi razkrilo zvezno tožilstvo, potem ko so nemške oblasti dopoldne preiskale njegov dom v Berlinu.

Amri prisegel Islamski državi

Odgovornost za berlinski masaker je prevzela skupina Islamska država, ki je v petek objavila videoposnetek, v katerem Amri zapriseže vodji IS Abu Bakru al Bagdadiju. Tunizijske oblasti so v soboto razkrile, da so aretirale Amrijevega nečaka in še dva moška, ki so osumljeni, da so člani "teroristične celice", povezane z Amrijem. Za zdaj še niso našle direktne povezave med trojico in berlinskim napadom.

Ni še jasno, kako je Amri iz Berlina prišel na Nizozemsko

Preiskovalci so v sredo razkrili, da so pri Amriju našli tudi nizozemsko kartico SIM. Sprva ni bilo jasno, ali je Amri potoval na Nizozemsko, ko je zbežal iz Berlina, ali je kartico dobil kako drugače. Francoski mediji so nato poročali, da je Amri z avtobusom potoval iz Nizozemske v Francijo. Neimenovani vir je to potrdil, 24-letnik pa je potoval ponoči iz Nijmegna do Lyona. Izstopil je na železniški postaji Lyon-Part-Dieu, kjer so ga posnele varnostne kamere. Tam je sedel na vlak do Chamberyja, nato pa do Milana. Preiskovalci še ugotavljajo, kako je Amri zapustil Berlin in prišel do Nizozemske.

A. V.