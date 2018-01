V samomorilskem napadu v Kabulu ubitih najmanj 95 ljudi, 158 je ranjenih

Nov napad talibanov

27. januar 2018 ob 11:23,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 16:28

Kabul - MMC RTV SLO, STA

V središču glavnega mesta Afganistana Kabul je v samomorilskem bombnem napadu umrlo najmanj 95 ljudi, 158 je ranjenih. Odgovornost za napad so prevzeli talibani.

Do napada je prišlo blizu poslopja notranjega ministrstva in uradov Evropske unije ter sedeža policije. Notranje ministrstvo je potrdilo, da je eksplozijo povzročil avtomobil bomba, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napadalci so po poročanju BBC-ja zapeljali reševalno vozilo, polno eksploziva, mimo policijske nadzorne točke na ulico, ki je zaprta za javni promet. Število žrtev naj bi se še povečalo.

Notranje ministrstvo za napad krivi mrežo Hakkani, militantno skupino, povezano s talibani. Talibani so sporočili, da so napad izvedli oni. Eksplozija se je zgodila teden dni po napadu talibanov na luksuzen hotel v Kabulu, v katerem so ubili najmanj 22 ljudi, večinoma tujcev.

Gre za najsmrtonosnejši napad po eksploziji tovornjaka bombe pred nemškim veleposlaništvom maja lani, v katerem je umrlo 150 ljudi.

Oblasti so poleg tega danes za tujce izdale varnostno opozorilo, da t. i. Islamska država načrtuje "izvedbo agresivnih napadov" na supermarkete, trgovine in hotele, ki jih obiskujejo tujci, še piše AFP.

B. V., J. R.