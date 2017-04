V izgredih na protestih v Venezueli umrlo še 11 ljudi

Protestniki v delavski četrti El Valle ropajo trgovine

21. april 2017 ob 21:56,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 22:08

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V nasilnih izgredih v četrti El Valle v protestih v prestolnici Caracas je ponoči umrlo 11 ljudi, šest je ranjenih, je sporočilo venezuelsko pravosodno ministrstvo. Župan Carlos Ocariz razmere primerja z vojno.

Smrtonosni izgredi so se zgodili na jugozahodu prestolnice v četrti El Valle. Policija je večkrat uporabila solzivec, oboroženi civilisti pa so streljali naokoli.

Skupina protestnikov je vlomila v pekarno v četrti El Valle in začela ropati. Dva človeka sta umrla v strelskih spopadih med protestniki in policijo pred pekarno, osem ljudi pa je umrlo, ko so stopili na visokonapetostni kabel, ki ga je po besedah vlade poškodovala opozicija, poroča BBC.

Iz pisarne državnega tožilca so sporočil le, da preiskujejo 11 smrti v El Vallu, v katerem je "nekaj žrtev" umrlo zaradi udara električne energije. En človek je podlegel strelom v ločenem incidentu v barakarskem naselju Petare, je dejal župan Ocariz.

Ljudje so lačni

Lastnik majhne trgovine v El Vallu Hane Mustafa je dejal, da vlada ne more več nadzorovati varnostnih razmer. Na več desetih prodajalnah v območju je videti znake ropanja, kot so polomljena okna in vrata. Prodajalka zelenjave Daniela Alvarado je dejala, da so protestniki ob ropanju kričali, da so lačni. "Bojimo se, da bo v trgovinah zmanjkalo vsega, da jutri ne bo več hrane," je dodala.

Opozicija je znova obtožila vlado, da je na prizorišče poslala oborožene tolpe, ki so jih napadle, ter da so varnostne sile zatirale protestnike.

Zaradi izgredov so morali iz bolnišnice v četrti evakuirati 54 otrok. Prebivalci in delavci čistijo prizorišča izgredov.

Medtem je opozicija najavila nove proteste za soboto in ponedeljek.

Doslej že 20 smrtnih žrtev

Venezuela je od leta 2014 v hudi krizi, ljudem primanjkuje hrane. Predsednik države Nicolas Maduro trdi, da gre pri protestih za zaroto po naročilu ZDA, vendar pa ankete kažejo, da si njegovega odhoda želi kar 70 odstotkov venezuelskih prebivalcev. Obrambni minister in general Vladimir Padrino Lopez je medtem Maduru obljubil brezpogojno podporo.

V Caracasu in drugih venezuelskih mestih potekajo množični opozicijski protesti proti predsedniku Maduru, na katerih se je zbralo več milijonov protestnikov. V treh tednih protestov v Venezueli je tako skupno umrlo že 20 ljudi.

J. R.