Politika dveh držav: Guterres svari, da "alternative ni"

Nemir ob omembi možnosti ene države

16. februar 2017 ob 09:41

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Palestinski predsednik Mahmud Abas je v odzivu na poziv Donalda Trumpa h kompromisom z Izraelom pozval k popolni ustavitvi gradenj na palestinskih ozemljih in izrazil večjo naklonjenost politiki dveh ločenih držav.

Kot je znano, je ameriški predsednik Donald Trump ob obisku izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v Beli hiši tako Izraelce kot Palestince pozval k sklepanju kompromisov – Izraelu je predlagal, naj pokaže "malo zadržanosti" pri širjenju naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, Palestince pa pozval, naj se "odpovedo sovraštvu, ki se ga učijo že od rane mladosti", in priznajo Izrael.

Obenem je presenetil s stališčem, da ZDA morda odstopajo od politike dveh držav, ki so jo ZDA zagovarjale več desetletij. Pojasnil je, da rešitev dveh držav ni nujno edina mogoča rešitev, da pa mu je všeč vsak dogovor, ki bo všeč Izraelcem in Palestincem, pa najsi gre za eno ali dve državi. "Lahko sprejmem eno ali drugo rešitev," je poudaril Trump.

Abas bolj podpira politiko dveh držav

Abas se je strinjal s Trumpovim pozivom Izraelu glede širjenja naselbin na palestinskih območjih in pozval k popolni ustavitvi gradenj. Glede rešitve izraelsko-palestinskega spora pa je Abas poudaril, da se bolj zavzema za rešitev v obliki dveh držav, ki je bila več let tako uradna ameriška kot mednarodna politika.

Netanjahu na tiskovni konferenci sicer ni izključil možnosti dveh ločenih držav, je pa dal jasno vedeti, da bodo v zameno za podporo tej politiki zahtevali, da Palestinci priznajo Izrael in da Izraelci prevzamejo nadzor nad "območjem zahodno od Jordana", torej nad celotnih Zahodnim bregom.

Na izjavo ameriškega predsednika se je odzval tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je posvaril pred opustitvijo ideje o suvereni palestinski državi, saj "alternative ni".

Pozivi senatu, naj ne potrdi Friedmana

Medtem se je oglasilo pet nekdanjih veleposlanikov Združenih držav Amerike v Izraelu, ki nasprotujejo kandidatu za ta položaj, Davidu Friedmanu. Prepričani so, da ni usposobljen za ta položaj, motijo jih tudi njegova radikalna stališč – med drugim je omenjeno politiko dveh držav označil za namišljeno rešitev vprašanja, ki ne obstaja. Poleg tega pa, opozarja peterica nekdanjih veleposlanikov, Friedman podpira izraelske gradnje na palestinskih ozemljih in meni, da s prisvajanjem zemljišč ni nič narobe, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom, ocenjujejo.

Veleposlaniki Thomas Pickering, William Harrop, Edward Walker, Daniel Kurtzer in James Cunningham so priložnost izkoristili za izraz podpore rešitvi dveh držav in zapisali, da ta rešitev nima alternative, če želijo utrditi varnost ZDA in Izraela ter omogočiti mir med Izraelom in sosedi.

T. K. B.