Video: Rekorden vodostaj Save na Hrvaškem - 9,3 metra

Prizadeta območja obiskal tudi hrvaški premier Plenković

19. marec 2018 ob 16:26

Jasenovac - MMC RTV SLO, STA

Na Hrvaškem so v bližini Jasenovca izmerili najvišji vodostaj Save v zgodovini - 930 centimetrov, tako da so na območju razglašene izredne razmere. Sava naj bi narasla še za od 10 do 15 cm.

Na območju je hrvaška vojska, ki pomaga s polnjenjem vreč s peskom in gradnjo nasipov za zaščito pred poplavami. Na širšem območju Jasenovca je trenutno več kot 100 pripadnikov vojske, ki pomagajo z amfibijskim vozilom, črpalkami in čolni.

Območje je v zgodnjih popoldanskih urah obiskal tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki se je udeležil seje kriznega štaba občine Jasenovac. Po sestanku je novinarjem dejal, da je vodostaj Save dosegel 930 centimetrov, kar je "največ v zadnjih 48 letih". Pohvalil je vse, ki so v preteklih dneh prispevali k protipoplavni zaščiti.

Poplavljena ni bila nobena hiša

Poudaril je, da pristojne službe nadzirajo stanje pri Jasenovcu in da doslej nobena hiša ni bila poplavljena. Povedal je tudi, da veliko rečne vode preusmerjajo v naravni park Lonjsko polje, da bi zmanjšali pritisk na Savo, posebej na območju Jasenovca, kjer se v Savo izliva reka Una. Lonjsko polje je nedaleč od Siska in obsega več kot 50.000 hektarjev površine. Je največje zaščiteno močvirno področje na Hrvaškem.

V Plenkovićevem spremstvu je bil generalni direktor javnega podjetja Hrvatske vode Zoran Đuroković, ki je poudaril, da na Lonjskem polju "skladiščijo" milijardo kubičnih metrov vode. Lonjsko polje ne ščiti pred poplavami samo območja Jasenovca, temveč preprečuje naraščanje Save tudi v drugih hrvaških krajih, ki ležijo nižje ob reki, kot tudi v BiH-u in še naprej, je še izjavil Plenković.

V Republiki Srbski Sava prestopila bregove

Sava pa je davi na območju Srbca v Republiki Srbski v BiH-u ob 8. uri dosegla 965 centimetrov, je sporočil Hidrometeorološki zavod Republike Srbske. Poudarili so, da je bil vodostaj 25 centimetrov višji od protipoplavnih nasipov ter da je reka prestopila bregove tudi v nekaterih naseljih in poplavila nekaj hiš. Kot so dodali, se je medtem v Prijedoru umirila reka Sana, a so še zmeraj v veljavi izredni protipoplavni ukrepi.

A. V.