Zaradi detektorjev kovin spopadi med izraelsko policijo in Palestinci

Muslimani pozvali k "dnevu besa"

21. julij 2017 ob 13:50

Jeruzalem - MMC RTV SLO

V starem mestnem delu Jeruzalema so zaradi namestitve detektorjev kovin po petkovih molitvah izbruhnili nemiri.

Izraelske oblasti so vsem moškim, mlajšim od 50 let, prepovedale vstop na omenjeno območje, potem ko so palestinski voditelji pozvali vernike, naj po petkovih molitvah množično pridejo na ta kraj.

Potem ko so prejšnji konec tedna namestili detektorje, je ob vstopu v staro mesto že večkrat prišlo do spopadov, poroča BBC. Palestinci od namestitve detektorjev ne želijo več vstopiti v staro mesto, pač pa imajo molitve zunaj obzidja.

Nekateri Palestinci so peterk razglasili za "dan besa", zato so izraelske oblasti poostrile varnost na območju ter uporabile solzivec, da so razgnale protestnike.

Kršitev statusa quo?

Palestinski in islamski voditelji namreč namestitvi detektorjev ostro nasprotujejo, saj trdijo, da gre za kršitev statusa quo, medtem ko Izrael trdi, da gre za nujen varnostni ukrep. Nedavno je namreč arabski strelec v bližini svetišča, v okviru katerega sta tretja najsvetejša mošeja Al Aksa in kupola na skali iz sedmega stoletja, ubil dva izraelska policista.

Stari del Jeruzalema, ki je del Vzhodnega Jeruzalema, je od izraelske okupacije leta 1967 pod nadzorom judovske države. Izrael je že večkrat obljubil spoštovanje obstoječega stanja, ki je z različnimi dogovori v veljavi zadnjih 50 let, zato Palestinci vsake spremembe dojemajo kot kršitev teh dogovorov. Palestinci imajo Vzhodni Jeruzalem tudi za prestolnico svoje države.

A. P. J.