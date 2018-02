Zaradi več afer odstopil podpredsednik avstralske vlade

V Slovenijo prišla Julie Bishop

23. februar 2018 ob 08:20

Canberra - MMC RTV SLO, STA

Podpredsednik avstralske vlade Barnaby Joyce je odstopil po tem, ko se je znašel na naslovnicah zaradi zunajzakonskega razmerja in očitkov o spolnem nadlegovanju.

Predsednik konservativne Nacionalne stranke je napovedal, da v ponedeljek odhaja z mesta podpredsednika avstralske vlade, odstopil pa bo tudi kot predsednik koalicijske stranke, poročajo tuje tiskovne agencije.

50-letni Joyce se je znašel na naslovnicah zaradi zunajzakonskega razmerja s svojo nekdanjo svetovalko za medije, neka ženska pa ga je medtem obtožila spolnega nadlegovanja.

Po oceni opazovalcev naj bi za desno liberalno avstralsko vlado Malcolma Turnbulla Joyceov odstop pomenil veliko breme. Turnbull je ravnanje podpredsednika vlade označil za veliko napako. V prejšnjih dneh je Joyce izgubil tudi podporo v lastni stranki, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Joyce je avstralsko vlado v težave spravil že lani, ko je zamolčal, da ima tudi novozelandsko državljanstvo. Zaradi dvojnega državljanstva se je moral odpovedati sedežu v parlamentu, s čimer je koalicija v parlamentu izgubila večino. Na nadomestnih volitvah je sicer ponovno osvojil poslanski mandat, še poroča DPA.

Avstralska ministrica na obisku v Sloveniji

Na obisku v Sloveniji je avstralska zunanja ministrica Julie Bishop. Teme pogovorov s slovenskim kolegom Karlom Erjavcem bodo dvostranski odnosi med državama in Evropsko unijo ter Avstralijo, gospodarsko sodelovanje, multilateralne teme s poudarkom na človekovih pravicah, aktualna regionalna vprašanja in slovenska skupnost v Avstraliji.

Ravno slovenska skupnost v Avstraliji, ki šteje več kot 20.000 ljudi, je pomemben povezovalni element med državama. Poleg tega državi povezuje še aktivno sodelovanje v mednarodnih forumih, predvsem na področju človekovih pravic in mednarodnega miru ter varnosti. Avstralija je bila tudi med prvimi državami, ki so podprle slovensko pobudo o razglasitvi svetovnega dneva čebel.

V Avstraliji so leta 2014 ustanovili tudi Slovensko-avstralsko gospodarsko zbornico, katere cilj je med drugim spodbujanje prijateljstva in razumevanja med poslovnimi skupnostmi Avstralije in Slovenije ter spodbujanje gospodarskega sodelovanja med podjetji, institucijami in zbornicami.

B. V.