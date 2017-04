ZDA: Iran skuša s provokacijami destabilizirati Bližnji vzhod

Jedrski dogovor podpisan leta 2015

20. april 2017 ob 08:15

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je obtožil Iran, da skuša s provokacijami destabilizirati Bližnji vzhod in spodkopati ameriške interese na območju.

"Iran brez nadzora bi lahko šel po isti poti kot Severna Koreja, s seboj pa bi potegnil še preostali svet," je Tillerson zapisal v pismu ameriškemu predstavniškemu domu. ZDA sicer priznavajo, da Iran spoštuje zaveze, kot jih določa dogovor o jedrskem programu iz leta 2015, a je predsednik Donald Trump vseeno nedavno ukazal vnovično proučitev sporazuma. Spomnimo, Trump je med predsedniško kampanjo sporazum z Iranom označil za "najslabši dogovor vseh časov".

"Konec potrpežljivosti"

Vodja ameriške diplomacije je v pismu zagrozil, da ZDA v času Trumpove administracije z Iranom ne bodo več vodile "politike strateške potrpežljivosti", podobno kot je ne bodo v odnosu do Severne Koreje. Kot je še zapisal, bo usoda ameriške udeležbe pri sporazumu, s katerim se je Iran v zameno za odpravo sankcij odpovedal razvoju jedrskega orožja, znana po koncu revizije vladne politike do Irana, ki trenutno poteka. Tillerson je Iran še obtožil spodkopavanja ameriških interesov v Libanonu, Iraku, Siriji in Jemnu.

Teheran se na njegove besede še ni odzval, je pa uradni Iran v preteklosti večkrat zagotovil, da ne skuša razviti jedrskega orožja.

Sporazum naj bi bil po mnenju Washingtona slab, ker ne dosega cilja Irana brez jedrskega orožja, ampak le odlaga ambicije Irana, da postane država z jedrskim orožjem. Trump je med kampanjo grozil z odstopom od sporazuma ali z novimi pogajanji, za katere preostale udeleženke - Rusija, Velika Britanija, Francija, Kitajska in Nemčija - ne kažejo zanimanja.

Po volilni zmagi je umiril retoriko in od sporazuma še ni odstopil, čeprav Tillersonova izjava kaže, da želi Trump ohraniti oster odnos do Irana.

Obama dogovor pozdravil

Jedrski dogovor je Iran s šesterico velesil dosegel julija leta 2015. Takratna administracija predsednika Baracka Obame je sporazum pozdravila kot zmago diplomacije. Dogovor je predvideval 98-odstotno zmanjšanje zalog urana v državi v zameno za opustitev naftnih in finančnih sankcij nad Iranom. Ko je mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) ugotovila, da je Iran primerno omejil jedrske dejavnosti, so podpisnice dogovora sankcije ukinile.

A. P. J.