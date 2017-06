ZDA uvajajo nove ukrepe za varnost na letih

Delna prepoved vstopa za državljane šestih držav

29. junij 2017 ob 13:23

Washington - MMC RTV SLO/STA

ZDA predstavljajo nove ukrepe za varnost na letalih, a brez prepovedi prenosnikov. Vrhovno sodišče je medtem sprejelo delno prepoved vstopa za državljane šestih pretežno muslimanskih dežel.

Novi ukrepi predvidevajo okrepljen varnostni pregled potnikov in elektronskih naprav na 280 letališčih v 105 državah. Zadevajo 180 letalskih družb in bodo v povprečju vplivali na 2.100 poletov dnevno z vsega skupaj 325.000 potniki, povzema BBC.

Letalske družbe imajo na voljo 120 dni, da uveljavijo ukrepe, sicer jim grozi prepoved vseh elektronskih naprav na letih ali morebiti celo prepoved nadaljnjih letov v ZDA.

Kot je ob predstavitvi ukrepov posvaril minister za domovinsko varnost John Kelly, sovražniki ZDA ves čas iščejo nove metode za skrivanje eksplozivnih naprav, novačenje napadalcev na letih in ugrabitve letal. "Uveljaviti moramo celovite nove ukrepe, da bi ohranili varnost potnikov in teroristom otežili možnosti za uspeh," je poudaril.

Povečano posluževanje policijskih psov

Ukrepi, ki po njegovih besedah ne bodo zadnji, vključujejo okrepljen celovit pregled potnikov in osebnih elektronskih naprav, okrepljene varnostne protokole v bližini letal in na območjih s potniki ter več uporabe psov za preglede.

Glede na navedbe predstavnikov ministrstva za domovinsko varnost bi lahko na letališčih, na katerih dotična prepoved velja, celo odpravili prepoved prenosnikov na letališčih, če bodo v celoti izvedli nove ukrepe. Naprave, "večje od pametnega telefona", so trenutno prepovedane v potniških kabinah na letih iz Turčije, Maroka, Jordanije, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Katarja, Savdske Arabije in Kuvajta.

Za šest držav začenja veljati prepoved potovanj

Za državljane šestih pretežno muslimanskih držav bo ob 20. uri po washingtonskem času oziroma v petek ob 2. uri po srednjeevropskem začela veljati delna prepoved potovanj v ZDA. Ameriško vrhovno sodišče je delno reformiralo prepoved blokade predsednika Donalda Trumpa in spremenilo nekatere prepovedi.

Ukrep bo začel veljati, potem ko je ameriško vrhovno sodišče pretekli teden večinoma odpravilo blokado izvajanja izvršnega ukaza ameriškega predsednika Donalda Trumpa o 90-dnevni prepovedi vstopa državljanom Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije in Jemna v ZDA.

Tesna družinska vez: zeti in snahe da, stari starši ne

Vrhovno sodišče je ob tem zaščitilo tiste državljane omenjenih držav, ki lahko verodostojno utemeljijo tesno (družinsko) vez z osebo ali organizacijo v ZDA. Bela hiša je ob tem podrobneje definirala, kaj pomeni tesna družinska vez.

Bela hiša je po poročanju britanskega BBC-ja določila podrobnejša merila glede tega, za koga prepoved ne velja. Tesen družinski odnos vključuje starše, zakonske partnerje, otroke, zete in snahe ter brate in sestre. Če bodo državljani omenjenih dežel želeli vstopiti v ZDA, bodo morali dokazati uradno in v dokumentu zabeleženo razmerje. To ne sme biti sklenjeno z namenom izogibanja prepovedi.

Definicija tesnega družinskega odnosa ne vključuje starih staršev, stricev, tet, nečakov ter razširjene družine in vnukov. Ljudje, ki so v takšnem odnosu z osebami v ZDA, ne bodo mogli vstopiti v državo.

Prepoved ne velja niti za tiste s poslovnimi vezmi in vezmi na področju izobraževanja, še navaja BBC.

Vstopili bodo lahko tudi državljani omenjenih držav z veljavnimi vizumi in ljudje z dvojnim državljanstvom, ki bodo potovali s potnim listom države, ki ni na seznamu.

