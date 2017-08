ZN opozarja na nevarnost genocida v Srednjeafriški republiki

Konflikt traja že štiri leta

8. avgust 2017 ob 08:47

Bangui - MMC RTV SLO

Vodja urada ZN-a za humanitarne zadeve Stephen O'Brien je opozoril, da so obnovljeni spopadi v Srednjeafriški republiki zgodnji znaki genocida.

Kot je dejal O'Brien, je bilo letos z domov pregnanih okoli 180.000 ljudi. Skupa je razseljenih ljudi v državi že več kot pol milijona. "Opozorilni znaki za genocid so tu," je dejal po obisku Srednjeafriške republike in DR Konga.

O'Brien je pozval k napotitvi dodatnih vojaških in policijskih enot, ki bi okrepile ZN-ovo mirovno misijo v državi (Minusca). Prejšnji teden je tudi vodja mirovnih enot ZN-a Jean-Pierre Lacroix dejal, da razmišlja o tem, da bi Varnostni svet prosil za dodatne enote v okviru misije, poroča Al Džazira.

Vodja urada za humanitarne zadeve je dejal, da je bil zgrožen ob obisku katoliške cerkve v južnem mestu Bangassou, v katero se je pred tremi meseci zateklo 2.000 muslimanov. Cerkev so obkolili krščanski borci, ki grozijo, da jih bodo pobili.

V Srednjeafriški republiki, eni od najrevnejših držav na svetu, od leta 2013 poteka vojna med muslimani in kristjani. Muslimanski uporniki, združeni v koalicijo, imenovano Seleka, so takrat z oblasti vrgli predsednika Francoisa Bozizeja. Nato pa so bili muslimani z oblasti odstranjeni z vojaškim posredovanjem nekdanjega kolonialnega vladarja Francije. Nato pa so predvsem krščanske oborožene skupine zahtevale maščevanje. Kristjani, ki predstavljajo okoli 80 odstotkov prebivalstva, so se organizirali v enote, imenovane "proti-balaka".

Predsednik z omejeno močjo

Združeni narodi imajo v državi 12.350 vojakov in policistov, ki varujejo civiliste in podpirajo vlado lani izvoljenega predsednika Faustin-Archanga Touadere. Moč vlade je sicer šibka izven glavnega mesta Bangui

Letos je bilo v državi ubitih devet pripadnikov Minusce. 2,4 milijona ljudi, kar je pol prebivalstva, potrebujejo pomoč v hrani, da preživijo. V državi je tudi pol milijona beguncev. Al Džazira še poroča, da je ZN prejel le 24 odstotkov od 497 milijonov dolarjev, za katere je zaprosil za humanitarno pomoč za Srednjeafriško republiko.

B. V.