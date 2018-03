Čadež o Hawkingu: Imel je strahovito voljo do življenja in čaroben pogled nanj

MMC-jev intervju s fizikom Čadežem

23. marec 2018 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sodobnik in mestoma sodelavec pred kratkim preminulega fizika Stephena Hawkinga je bil slovenski fizik Andrej Čadež. Za MMC je razložil tedanji duh časa v znanosti, nekaj Hawkingovih dosežkov ter orehov, ki še niso strti.

Stephen Hawking je bil svetovno poznan predvsem skozi svoje podvige popularizacije znanosti, kot je svetovna uspešnica Vesolje v orehovi lupini (1988). Kaj pa je dejansko prispeval znotraj same znanosti? Za pojasnila smo poprosili znanega slovenskega fizika, zaslužnega profesorja fakultete za matematiko in fiziko Andreja Čadeža, ki je primeren naslovnik z več razlogov. Je Hawkingov sodobnik, rodil se je istega leta (1942) in prav tako kot Anglež tudi sam v 70' doktoriral iz črnih lukenj. Za MMC je nekaj Hawkingovih misli podal v sotvarje tedanjega razmišljanja v kozmologiji, torej zgodovini vesolja. Z njim je tudi večkrat sodeloval, a o teh dogodkih za širšo javnost ni pripravljen veliko povedati. Pa toliko več o orehih, ki so jih trli ...



Kako je človeštvo poznalo vesolje pred Hawkingom oziroma, kakšen je bil znanstveni duh časa? Veliko pojmov, ki so nam danes samoumevni, so bili takrat čudaštvo. Veliki pok, pospešeno širjenje vesolja so pogosto izzvali smeh ali nejevero ... Kako se spomnite takratne kozmologije, glede na to, da ste bili tudi aktivni in Hawkingov sodobnik?

V tem času je bila kozmologija znanost nekje na meji filozofije, v najboljšem pomenu besede, če ne že mitologije. Kozmologija takrat ni bila vzeta kot neka eksaktna znanost. Ukvarja se z velikimi vprašanji, kot so nastanek vesolja oziroma njegova zgodovina. In ko je bilo govora o tem, da se vesolje očitno širi, je bil logičen nastavek: iz česa pa se širi? To vprašanje seveda obstaja še danes. Na tej točki so Hawkingu prišle prav črne luknje kot neka rešitev, ki sicer ni čisto kozmološka. Toda iz matematičnega vidika imajo neko sorodno lastnost, ki se ji reče singularnost. Na njihovi sredini gre nekaj narobe: prostor je na nek čuden način neskončno ukrivljen. To je takrat v fiziki mnoge fasciniralo. Šola Leva Landaua, Jakov Zeldovič, Hawking, Roger Penrose so bili tisti, ki so v teh raziskavah prednjačili.

Zdi se mi, da je bil Hawking pristaš ene ideje, da se v singularnosti odloča usoda vesolja. Pravzaprav to niti ni tako nenavadno, če si predstavljate, da je vesolje nastalo iz nečesa zelo gostega in zelo majhnega in iz tiste majhnosti izhajajo vsi fizikalni zakoni. Tam so se rodili. Če vzamemo črne luknje, bi v njihovi singularnosti ti zakoni nastali znova. Singularnost nas določa, ne dolgočasen raven prostor, v katerem živimo. Ta ne določa razvoja vesolja. Razvoj vesolja je bil umerjen prej, mi zgolj čutimo posledice tistega, kar se je v singularnosti zgodilo.

Treba je tudi poudariti, da so bile črne luknje v tistih časih skrajno eksotične. Tudi razumljene niso bile. Sam sem takrat prišel z doktoratom iz črnih lukenj iz Amerike. Meni so se smejali, da se ukvarjam z nečim ... kasneje sem dobil tudi nagrado, pa so se norčevali, za kakšne neumnosti se očitno nagrade podeljujejo. Dolgo nihče ni verjel, da črne luknje sploh obstajajo.

Hawking je postal znan po tem, da je povezal črne luknje in takrat eksotični koncept velikega poka. Kako?

Teorija velikega poka je bila v 60' in 70' letih zelo eksotična zadeva. Vedeli smo le, da na začetku pač nekaj mora biti. Prav enkrat takrat je bilo odkrito črno sevanje oz. prasevanje iz časa nastajanja vesolja. Zanimivo je, da je obstoj tega sevanja predhodno napovedal George Gamow na podlagi izkušenj iz jedrske fizike. Sklepal je, da bi moralo v vesolju nastati nekaj nenavadnega: če bi bilo vesolje pregosto in prevroče, bi morale steči jedrske reakcije, pri čemer bi morali nastati vsi elementi. Vemo pa, da je velika večina vodika, nekaj helija, vsega ostalega pa je čisti drobiž. Iz tega podatka je Gamow sklepal, da mora v vesolju biti vroče, in to 'vročost' oziroma temperaturo vesolja, ki je danes samo 2,7 stopinje Kelvina, so potem dejansko izmerili. Ta kozmološki model je bil zelo preprost. Velika skrivnost je bila, zakaj je temperatura vesolja v vseh smereh enaka. To je bilo teoretično zelo težko pojasniti, skoraj nemogoče, ker desni del vesolja ni mogel vedeti, kaj se je v levem delu zgodilo. Zakaj je potem levi enako vroč kot desni? To je bilo zelo noro.

Čeravno so kasneje s Planckom našli variacije.

To je bilo veliko, veliko kasneje. Ravno zaradi te nenavadnosti so začeli razmišljati o satelitu, s katerim bi opravili meritve. Nekateri teoretiki so prišli na dan s predlogom, danes znanim kot inflacija. Torej, da se je vesolje nekoč eksplozivno razširilo, v zelo kratkem času je prišlo do neverjetne širitve prostora, in tisto, kar se nam je zdelo problem, v resnici sploh ni problem. Prišli so sateliti, prvi je bil COBE, ki je izmeril tudi variacije temperature, za njim je bil WMAP, na koncu še omenjeni Planck. Danes imamo prasevanje izmerjeno s strahotno natančnostjo, in ne samo to, meritve so dale tudi nov model. Pokazale so, da je to v vesolju tudi odmevalo, vidimo oscilacije, in danes je kozmologija čisto prava znanost, ki se lahko pohvali z natančnimi rezultati.

Kako je Hawking posegel v takratno kozmologijo s tem, da je naredil povezavo med singularnostjo črne luknje in začetkom vesolja?

To je bila že druga stopnja. Rad bi povedal, da ni bil Hawking edini. Pojavil se je problem s splošno relativnostjo: kvantizacija gravitacije. Prvi je na to idejo prišel Jacob Bekenstein. Ne zato, da bi gravitacijo kvantiziral, ampak je poskušal razmišljati o tem, kakšne posledice bi morala teorija relativnosti trpeti zaradi kvantne teorije. Razmišljal je o entropiji in črnih luknjah. Namreč, entropija je stopnja nereda. Zdaj imamo en zakon, za katerega verjamemo, da velja. To je Boltzmannov entropijski zakon.

Lahko pojasnite, kaj v fiziki razumete pod izrazom nered oz. posledično entropija?

Nekoliko bolj je specifična. Red je takrat, ko imamo vse zloženo po pravilih. Do nereda pridemo, če stvari razmečemo. Kako pa stvari razmečem? Čim več prostora in stvari imam, večji nered lahko ustvarim. Tako nekako ga definiramo. Važno je, koliko možnosti imam oziroma koliko načinov nereda smo poskušali ustvariti. Več kot jih je, večja je entropija. Po Hawkingovem teoremu je v črnih luknjah stopnja entropije nič, kar pomeni nič nereda. Toda, če v črno luknjo vržemo nekaj, kar je zelo neurejeno, potem bi se nered zmanjšal. To pa ne gre po omenjenem zakonu. Na to je zelo močno opozoril Bekenstein. Črna luknja mora imeti entropijo, ki je različna od nič. Mi smo sicer nered zunaj zmanjšali, ampak na nek način ga je morala črna luknja sprejeti.

Če je to ena sama neskončno zgoščena točka, potem najbrž ni veliko faktorjev, ki bi lahko nered povzročali?

Potem bi človek rekel, da ni, ampak črna luknja je omejena z dogodkovnim obzorjem. Težko na kratko razložim, zakaj bi morala črna luknja imeti svoj nered. V resnici je to tako težko razložiti, da so se takratni najimenitnejši fiziki Bekensteinu posmehovali. Češ, to je neumna ideja, kako lahko ima črna luknja nered, če iz nje nič ne more priti. Saj je popolnoma urejena, saj je samo ena možnost: tam noter ni nič? A ravno leto zatem je Hawking prišel do ideje, kako to pojasniti. Da pravzaprav ni v neskladju s fiziko, ampak da je entropija v črni luknji pravzaprav nujna. Potrdil je Bekensteinovo misel in zato poudarjam, da gre za Hawking-Bekensteinovo teorijo sevanja.

In ko sem že govoril o neredu. Dejal sem, da moram vedeti, na koliko načinov lahko nered ustvarim. To pomeni, da moraš znati šteti. Kaj pa to pomeni, šteti v neskončnost? Za matematike tukaj nastopi neka paradigma. Jaz imam neskončno naravnih števil in štejem v nedogled. Toda naravnih števil je števno mnogo, ker lahko štejem. Racionalnih števil je veliko več. Iracionalnih pa je še neskončnokrat več, in to samo na intervalu od nič do ena. Zdaj, vprašanje je, kakšno je vesolje? A imamo števno število načinov, kako se vesolje lahko organizira, ali pa je matematično neskončno? Normalen človek bi rekel, saj je vse ena figa. Trilijon trilijonov je tako velika številka, da je ne morem prešteti. Toda z matematičnega stališča ima to čisto drugačne posledice. V tem smislu je srž problema, s katerim se je ukvarjal Hawking in drugi: na kakšen način uvesti kvantno fiziko v teorijo relativnosti. Torej, prostor ne more biti zvezen, kot smo navajeni, torej da ga opišemo z matematičnim aparatom, kot je recimo merjenje razdalje z realnimi števili. Merim jo lahko samo npr. na toliko in toliko nanometrov, ne morem pa iti na manj.

Zaradi omejitev merilnih naprav?

Ne zaradi merilnih naprav, temveč fundamentalnih omejitev narave same. Narava ima samo določeno število prostora, na katerega se lahko stvari odložijo. Število je ogromno, a števno mnogo. Na ta način se je Hawking na koncu loteval vprašanja, kako se ustvarja entropija in je govoril recimo o informaciji, kam ta gre? Če imajo črne luknje nered, potem imajo v sebi tudi informacijo. Zadnja leta se je prepiral, ali bodo črne luknje na koncu izbruhale ven vse informacije, ki so jih prejele ali ne.

Morebiti bi bilo dobro razčistiti, kaj točno je tukaj mišljeno kot informacija. Je to informacija o naravi nekega delca, torej rotacija, barva in podobne lastnosti, ali je to informacija; da je v luknjo padla piramida?

Informacija je pravzaprav organizacija. Hawkingu malo zamerim, da informacije po mojem mnenju ni dobro definiral.

Problem je v tem, da je od informacije o temeljni lastnosti padlega delca pa do hologramov, ki naj bi nastajali na dogodkovnem horizontu, po mojem razumevanju velik korak. Lahko pojasnite?

Informacijo si sam predstavljam kot neko tabelo, ki pravi, kaj je kaj. Slika je informacija. Na računalniškem zaslonu imate sliko z določeno ločljivostjo in za vsako piko je določeno, kakšna je. Informacija je vsebovana v tem, kateri piksli so prižgani in kako. To je vaša informacija. Da se jo spraviti v neko številčno zaporedje. Na zaslonu lahko greste kar po vrsti od levega zgornjega kota do desnega in dol. Tako si lahko predstavljamo tudi informacijo vesolja. Prazen prostor si lahko predstavljamo kot pikseliran, kot da je sestavljen iz majhnih kockic. Informacija je, kaj je v vsaki posamezni kocki. Informacija se seveda vedno preliva iz ene točke na drugo, tako kot se vam na zaslonu.

Zdi se mi zanimivo, da je Hawking tukaj razmišljal podobno kot Platon. Ta je dejal, da je bog ustvaril čudovit, lep svet, nakar je naredil kopijo, ker mu je bil svet tako zelo všeč. A v kopiji so se nekatere stvari spreminjale. In tistim objektom, ki so se spreminjali, ni mogel podariti večnosti. Tisto, kar se spreminja, so minljivi objekti, se pokoravajo matematičnim zakonom. To je dejal Platon pred več kot 2000 leti. Na nek način je Hawking o informaciji razmišljal podobno.

In kako potem pridemo do Hawkingove ideje o hologramu, ki nastane na dogodkovnem horizontu po padcu objekta v črno luknjo?

Informacije si lahko predstavljate kot zaporedne številke, zapisane v neko razpredelnico po nekem pravilu. Vprašanje je, na kakšen medij lahko napišem te številke. Ekran je dvodimenzionalen. Imamo vrstice in stolpce. Če bi bil svet trodimenzionalen, bi potreboval vrstice, stolpce in še nekaj zapovrh. Če pa imate hologram, je ta samo dvodimenzionalen. In če govorimo o hologramu vesolja, potem informacijo vesolja ni treba zapisati, sta dve dimenziji dovolj. To je ta ideja.

Težko razumljiva ideja.

Temu se reče iskanje napak, kako lahko nekaj razumemo.

Kako pa pridemo od prej omenjene entropije do Hawkingove ugotovitve, da črna luknja ni povsem črna, temveč da oddaja sevanje?

Imamo Bolzmannovo idejo entropije. Nastala je na temelju plinov. Molekule plina neprestano zavzemajo različne položaje, ki jih ne morete napovedati vnaprej. Toda, pri enaki temperaturi in enakem tlaku se obnašajo približno enako, ne glede na to, ali je posamezna molekula tukaj ali tam. Zaključek, do katerega je Bolzmann prišel, pa je slednji: entropija mora v vsakem sistemu naraščati. Entropija je namreč povezana z neredom, ki ga ustvarijo molekule, ki napolnijo en prostor. In več kot je molekul in več kot je prostora, več je stanj, ki ga lahko zavzamejo. V termodinamiki je entropija povezana s temperaturo. Če imamo toplo telo, pa - po Jožefu Stefanu – vemo, da seva. Oddaja elektromagnetno valovanje. In tako smo prišli od nereda do temperature in še do elektromagnetnega valovanja.

Kako pa dokazati nastanek entropije ... To je bil napotek, čim govorimo o entropiji, je smiselno govoriti tudi o sevanju. Hawking je uspel pokazati, na kakšen način lahko tehnično izpeljem to sevanje po pravilih fizike.

Kako pa dejansko nastane to Hawkingovo sevanje pri črni luknji? Kakšen je mehanizem za njim?

Tak je, kot je. To je težko reči. Čisto vsakega hecnega pojava ne moremo ubesediti. Ena varianta je taka: vemo, da v naravi obstajajo delci in antidelci. Če jih imam skupaj, se vedno anihilirata in oddata energijo, ki je enaka vsoti njunih mas krat c2. Tudi tukaj, v prostoru med nama, se nenehno ustvarjajo delci, kot so proton in antiproton, elektron in pozitron ... Elektron in antielektron imata skupaj energijo nič. Toda, če bi jaz z nekim pospeševalnikom svetil na tole mizo tukaj, bi v paru elektron-pozitron enega zbil, mu dal veliko energijo, ga ločil od antielektrona. In slednji bi obstal. Vsaj nekaj časa. Potrebujem torej nekaj energije, da par delec-antidelec medsebojno ločim. Potrebujem ločilno silo. V bližini črnih lukenj se lahko rodi par elektron-antielektron. Eden bo padel v črno luknjo in bo imel zelo negativno energijo. In kar je slednji zgubil, bo drugi pridobil in odnesel ven. Treba je bilo samo izračunati, kako močno dogodkovni horizont delce in antidelce narazen vleče, da lahko nastane sevanje. To je precej groba razlaga Hawkingovega sevanja.

Niso pa ga uspeli zaznati ali eksperimentalno potrditi?

Niso uspeli. Črne luknje, ki smo jih uspeli locirati v vesolju, so veliko premasivne, da bi bila njihova temperatura dovolj visoka. Hawkinga je iskanje to zelo veselilo in je upal na potrditev. Rekel je, da v zadnji desetinki sekunde bi morala takšna črna luknja, ki zaradi tega sevanja eksplodira, oddati nekaj tisočink izzseva Sonca. In če bi takšne črne luknje slučajno nastale po rojstvu vesolja, bi morale imeti maso približno tolikšno kot Šmarna gora. Velike pa bi bile kot proton. In če bi obstajale, potem bi med zvezdami vsako toliko prasnila iskra. A za desetinko sekunde videti nekaj tisočink Sonca je še danes zelo težko. Nihče ne more reči, da tega ni, ampak na vsak način tega nismo opazili.

Podobno je bilo pred dvema letoma. Sto let je znanstvena skupnost govorila o gravitacijskih valovih, prej kot jih je LIGO naposled zaznal. Na taisti tiskovni konferenci so znanstveniki izustili zame še en presenetljiv stavek. Zdaj smo prvič z visoko gotovostjo sploh potrdili obstoj črnih lukenj. Nekaj, o čemer znanstveniki govorite že 60 let, je bilo zanesljivo dokazano komaj predlani.

To je bilo fantastično odkritje gravitacijskih valov. Pričakovali smo, da jih bomo našli, le vedeli nismo, kdaj. Pri vseh teh odkritjih znanost napreduje počasi. Po korakih. Same črne luknje so v desetletjih postajale vedno bolj sprejemljive. Prva stopnja je bila, ko smo jo zaznali v galaktičnem središču. Ko so videli zvezde, ki krožijo okoli jedra, prek katerih so lahko izmerili maso središčnega, nevidnega objekta. In ko so ugotovili, da je tisti objekt tako majhen, ne more biti drugega kot črna luknja. Detekcija na LIGU je bila samo še dodatna potrditev. Ko se nekaj takega zgodi, jasno proslavljamo. Ampak stvari se dejansko zgodijo med proslavami. Takrat je treba delati.

Še vedno mi ni povsem jasno, kakšna je ta črna luknja kot objekt. Ali je dejansko ena sama pikica, neskončno gosta točka, v kateri se skoncentrira vsa materija; ali pa kepa z merljivim obsegom?

Najpogosteje se reče, da je črna luknja ukrivljenost prostora-časa. Je nekako disfigurirana gravitacija.

Kaj pa tista snov, ki se v njej skoncentrira, tista kepa?

Saj ni rečeno, da je snov. Pazite, ni treba, da je črna luknja snov. Lahko je samo težnost. Mi ne vemo, kaj je noter.

A ne težnosti povzroči prisotnost mase?

Ne vem. Ni rečeno. Podobno je, če se vprašate, kaj je elektron. To sem večkrat tuhtal, ko sem bil študent. Danes vem veliko več o njem, lastnosti, teorije in tako naprej. A še vedno se ne morem zadovoljiti z odgovorom, kaj je elektron. Je to delec ali valovanje? Nekaj je, obnaša se kot oboje. Nekatere stvari v znanosti so takšne, da jih ne znamo ubesediti ali predstaviti z jezikom, ker nimamo izkušenj z njimi. In s s stvarmi, kot so črne luknje, kaj šele z nastankom vesolja, nekako nimamo veliko izkušenj [smeh]. Vemo, da je enkrat nastalo. Morda je tudi večkrat. Vprašanje pa je, ali se ima sploh smisel s tem preveč ukvarjati. Pomoje niti ne.

Čeravno Hawking je veliko pozornosti posvetil teoriji mnogih vesolij.

Ker je imel akademsko svobodo znanstvenika. Da gre v nek svet in se med tem razmišljanjem spotakne ob nekaj drugega, kar je zanimivo.

Kaj je potem črna luknja po našem poznavanju?

Črna luknja je pač ena žival, ki obstaja in ki ima take in take lastnosti. Nekaj ima noter. V bistvu pa ima horizont. Zunaj horizonta se obnaša kot ena masa. To vemo kot pribito in verjamemo, gravitacijski valovi nam to potrjujejo in lahko izračunamo vse živo. Če gremo pa noter, je pa po sredi nekaj, čemur rečemo singularnost. S tem so se ukvarjali Hawking in drugi. Kaj pa okoli singularnosti? Kakšna sploh je singularnost? Tam nam stvari zmrznejo. Tam naša fizika ne deluje. Imamo le predpostavke, kaj bi utegnilo biti, kar je tuhtal Hawking. Tam bi morala biti pomembna kvantna gravitacija. Problem je, ker nimamo nobene možnosti, da bi te teze eksperimentalno potrjevali. Če sondo spustimo noter, je ne dobimo ven.

Niti z gravitacijskimi valovi? A se ne opazi, kdaj se črni luknji dotakneta, natančneje, kdaj površini domnevnih kep mase podrsata druga ob drugo?

Ne. Ne da se. Načeloma ni možnosti. Kaj bo v prihodnosti, ne vem. Ostaja nam problem s črno luknjo in začetkom vesolja. Je kakšna povezava ali je ni? Lahko rečem le to: pojma nimam.

Ena od temeljnih lastnosti znanosti je ta pedantnost. Za skoraj nobeno trditev ne rečemo, da je 100-odstotno gotova, temveč vedno dopuščamo dvom, večjo ali manjšo verjetnost, da drži. Za vse, kar navadno smatramo za samoumevno, znanost dene: lahko se tudi motimo.

To je za znanost ključno. Drugače bi padli v pragmatizem. Zato imamo sistem referentov, včasih kakšen kaj označi za neumnost, pa se naposled izkaže, da ni neumnost. Imamo metode, s katerimi preverjamo verjetnost, da ima izjava smisel. Verjetnost ni nikoli 0 ali 1, temveč nekje vmes. In tisti referent odloča, ali je dovolj visoka verjetnost, da določena izjava ni čisto neumna. In če ni čisto neumna, potem se to napiše. Včasih imam dvome, ko je stvar prepletena z veliko denarja in včasih pride do ... napak. Ampak na splošno ta sistem znanosti kar dobro funkcionira.

Če bi ga vsak posameznik ozavestil tudi v vsakdanjem življenju, bi bil svet morda bolj racionalen. Le delovati je treba na način, da s trditvami in podatki ne operiramo kot s samoumevnimi resnicami ali neresnicami, temveč jih obtežimo z verjetnostjo.

Svet bi lahko bolj racionalno deloval, ampak nisem čisto prepričan. Veste, med znanostjo in vsakdanom je ena velika razlika. Znanost ima razkošje, da se lahko ne odloči. Ali pa da se odloča počasi in gleda, kaj se bo izcimilo. V življenju pa smo primorani sprejemati odločitve. Oče mi je vedno dejal: kar si se odločil, si se. Najprej dobro premisli, potem pa ni več poti nazaj. Odločitev je sprejeta in z njo konsekvence. To je ta znanstvena svoboda, avtonomija. Ne zahteva tako močno odgovornosti za sprejete izjave. Znanstvenik mora imeti pravico, da se zmoti - v dobri veri. Ko sem doktoriral, mi je en profesor dejal: "Zdaj si phd [naziv v angleščini]. To pomeni, da si zavezan, da boš govoril samo tisto, za kar verjameš, da je res." Ni pa zahteval, da se ne smem zmotiti. Politik ne more in nima te svobode.

Sami ste sodelovali pri sami pripravi projekta detekcije gravitacijskih valov. Ena izmed nagrad, ki jih je Hawking prejel, pravi, da je njegovo delo pomembno prispevalo na oblikovanje detektorja. Koliko to drži?

Ne bi rekel. Mislim, da to ne drži. Sem sodeloval pri projektu, poznam stvari in sem prispeval bolj kot Hawking. Pri nalogi projekta detekcije gravitacijskih valov je bilo ključno vprašanje, kaj lahko proizvaja gravitacijske valove. Imeti moramo velike mase vpletene in še frekvenca valovanja mora biti dovolj visoka. Če se spreminja razdalja med Zemljo in Soncem za en proton in se to zgodi enkrat na dve leti, potem je to težko zaznavno. Če pa se to zgodi nekajtisočkrat na sekundo, mogoče, toda razdaljo med Soncem in Zemljo je do te natančnosti nekako nemogoče dobiti. No, če se zakopljemo v podrobnosti, se možnosti nekoliko izboljšajo. Eden pomembnih je bil Kip Thorne, letošnji Nobelovec. Imel je mogoče malo noro idejo. Leta 1962 je bil odkrit dvojni pulzar, dve nevtronski zvezdi, ki krožita druga okoli druge s periodo, manjšo od enega dneva. Thorne je izračunal, da bosta čez 350 let dovolj skupaj in padli v eno. In če je to en tak objekt v naši galaksiji, in če jaz vidim čez palec okoli 350 milijonov galaksij, potem je mogoče, da se bo tak dogodek morda slučajno zgodil ravno letos. Zdaj pa vemo kakšna je gostota galaksij, kako daleč moramo videti, temu primerno sestavimo instrument in izračunamo, koliko občutljiv mora biti. Mi smo vedeli, kakšno občutljivost moramo doseči, da imamo sploh možnost kar koli zaznati. Seveda ni bilo nobenega zagotovila. Thorne je bil pri tem zelo prepričljiv. Trajalo je ogromno časa in zahtevalo veliko denarja, ki ga ni bilo preprosto nabrati skupaj. Na koncu se je obrestovalo.

Tako kot Hawking ste tudi vi doktoriral iz črnih lukenj. Še več, z njim in njegovo skupino ste celo sodelovali. Lahko poveste kaj več o tem, in kakšen je bil Hawking kot človek?

Večkrat sem ga srečal. Veste, te zadeve, s katerimi se je ukvarjal, npr. o naraščanju površine črne luknje, to sem imel že v doktoratu. Takrat sva se denimo srečala. Ker jaz sem se ukvarjal s trkom dveh črnih lukenj in kaj se pri tem dogaja. Thorne me zato ima za začetnika numerične relativnosti. Treba je bilo ugotoviti, kako se sploh to računa. Zakaj je to težko? Če hočete računati razvoj geometrije v času, potem morate to geometrijo nekako realizirati. Potem morate v prostor postaviti koordinate, ta prostor pa je močno ukrivljen. V ravnino jih je lahko postaviti, narišete črtice in rečete: to so koordinate. V črni luknji pa imate nekaj, kar miga, se spreminja. In če jih nerodno postavite, bodo koordinatne črte zaradi numerike zletele vse skupaj v eno točko - govorili smo o singularnosti - in potem nimate več kaj računati. Ker se vse skupaj zmeša. No, jaz sem neke koordinate položil in to so neki začetki numerične relativnosti, potem je bilo treba še spoznati lastnosti te geometrije. Ta projekt računanja je trajal 40, 50 let. Rekli so mu "Veliki izziv". In v okviru projekta sem se med drugim srečal s Hawkingom. Težko je bilo z njim komunicirati, ker je že takrat slabo govoril. Najprej, ko sem ga spoznal, je bil malce skoraj užaljen, kako da ga ne razumem. Ampak je imel interpreta zraven. Ni bilo zelo lahko, ampak je šlo. Kasneje je pa imel celo ekipo okoli sebe. Saj, na koncu in veliko časa je bil institucija. Imel je veliko ljudi, ki so mu analizirali, interpretirali, dajali podatke.

No, v zadnjih letih je tudi zaščitil svoje ime in bil kar poslovna entiteta. Je pa zanimivo, da na začetku 80' kljub vsej slavi ni bilo tako. Več biografij piše, da je bil takrat že zelo znan tako v javnosti kot v znanstveni sferi, a kljub temu ni bil prost finančnih skrbi. Tudi zato naj bi se odločil za pisanje knjige Kratka zgodovina časa, ki je postala svetovna uspešnica. Torej slava v znanosti ne nujno pomeni finančne brezskrbnosti.

Ja, to je Penrose pisal. Ne verjamem … Hawking ni imel finančnih skrbi. Izziv je verjetno sprejel tudi zato, ker ... Veste, če on ne bi imel dovolj financ, bi umrl. Vzdrževanje Hawkinga je bilo zelo drago. In to je bilo seveda za njega izziv. To so že skoraj filozofska vprašanja: zakaj človek živi, kako živi? Čudež je že, da je doživel toliko let pri tako težki bolezni. Kar kaže na strahovito voljo do življenja! Tudi to, kar pravijo, da je rad nagajal študentom in jim z vozičkom vozil čez stopala, kaže na to: "Tudi jaz hočem živeti." Včasih je kakšno duhovito stisnil na ta način. Imel je neverjetno voljo do življenja in tudi svoj pogled nanj, ki je nekako ... čaroben.

S svojim humorjem me je večkrat nasmejal. Znani ameriški TV komik John Oliver ga je spraševal o teoriji, da je vesolij neskočno, v vsakem pa je malo drugače o našega. Torej obstaja tudi vesolje, kjer sem pametnejši od vas, ga je pobaral voditelj. "Da," je odvrnil Hawking. "Obstaja tudi vesolje, kjer ste smešni." Pa še ena, ki kaže na nenavaden, angleški smisel za humor. Veliko je tuhtal okoli možnosti potovanja nazaj skozi čas. V tem okviru je priredil veliko, luksuzno zabavo z kanapeji, šampanjcem in vsemi pritiklinami. Toda zabavo samo je naznanil kasneje, daleč zatem, ko se je že končala, upajoč, da jo bo kdo opazal in prišel nazaj. Seveda je bila dvorana povsem prazna. S tem je "dokazal", da potovanje v preteklost ne obstaja.

[smeh]. To je ena zadeva, ki je značilna za angleško šolo znanosti in nekaj, česar se je vredno zavedati. Svoboda, ki jo dajo znanosti. Oxford in Cambridge sta bila univerzi, kjer so imeli profesorji dejansko vso svobodo. Vedno so bili stimulirani, da razmišljajo izven okvirjev. Angleži so kljub vsemu bolj tolerirali nekaj, kar je bilo mogoče videti deviantno, kot kateri drugi. Ravno prej sem se pogovarjal s kolegom. Denimo, Lord Byron, ki je bil homoseksualec. In to se je nekako vedelo. Seveda so se zgražali, saj veste, kako je bilo takrat v Angliji. Zanje je to bilo grdo, slabo, neokusno in tako naprej, pa vendarle se je toleriralo v nekem smislu. V kakšni Avstriji se kaj takega ne bi moglo zgoditi. Enega takega primera ne poznamo. Iz Anglije pa veliko. Važno je bilo, da je bil kot znanstvenik in profesor na mestu.

No, Hawking je na trenutke tudi testiral meje tolerance, v drugem smislu. V prvem delu kariere je bil trdojedrni matematik, v drugem delu pa je to precej opustil in se prepustil manj omejenemu tuhtanju, bolj odprtemu sistemu razmišljanja. In pravijo, da je s svojimi teorijami in pogruntavščinami večkrat testiral meje potrpežljivosti svojih znanstvenih kolegov, kot mali trolček.

Mislim, da imate prav. Kar se tiče trdne matematike ... Takrat je bila angleška šola: Hawking, Brandon Carter, američan John Bardeen. Imeli smo Ruse: Aleksej Starobinski, Igor Novikov ... Ti ljudje niso imeli računalnikov. Matematika je bila v nekem smislu drugačna. Danes je matematika z računalniki že tako lepo obdelana, da mi lahko formalno matematiko delamo z njimi. Včasih pa je bilo treba na papir. Imeti lepo urejene, uvrščene pole papirja, različne barvice, da smo formule izdelovali. Moj profesor je dejal: "Če ne moreš naredit 50 strani računa brez napake, nisi za teoretskega fizika. Pojdi ven." Ob taki zahtevi preprosto ni mogel vsakdo biti teoretski fizik. Ker preprosto vsakdo tega ne zmore, kot tudi ne zaigrati Chopinove sonate. Saj je v glasbi tudi danes pogosto. Tista ekstremna virtuoznost ni več tako potrebna, še posebej pri popularni glasbi. Bolj je potreben občutek za glasbo. Enako je pri znanosti. Danes zahteva tudi druge talente. Za teoretskega fizika takrat je bil talent obvladovanje tehnologije računanja.

Hawking je očitno imel oboje: na začetku velik talent za tehnično izvedbo in računanje, pa navdih in odprto razmišljanje kasneje.

Vzemimo velike slikarje: Piet Mondrian ali Pablo Picasso. Oni so znali krasno risati. Ampak na koncu je Mondrian okvirčke delal, različnih barv. Znal je svojo obrt, ampak kasneje jo je lahko izživel. Nekaj podobnega vidim v Hawkingu.

Vrgel se je precej abstraktno teoretiziranje in kot kaže, je bil na nek način pravšnji za to. Prikovan na voziček in brez veliko alternativ za zaponjenje časa, tudi možganskega, je bil zaprt v svoj svet. Sam s svojimi mislimi, dan za dnem. Kar je za poglobljeno tuhtanje lahko zlata vredno. Izdelovanje teoretičnega modela v glavi je namreč postavljanje velikega drevesa trditev, ki morajo biti medsebojno kompatibilne, logične in ne v nasprotju z meritvami. Za to je potrebna visoka kognitivna sposobnost in še posebej koncentracija.

Jaz bi rekel, da gre za naravni razvoj. Isto kot v umetnosti. Če ste bili teoretik, ste se morali z veliko področji ukvarjati in izvesti veliko računov. Slika se počasi sestavlja. Človek polagoma iz obrisov uvidi celoto. Spomnim se, da je bil zame eden najtežjih izpitov kemija. Imeli smo strašno debelo knjigo in za vsak element je bilo treba vedeti toliko in toliko stvari. Mi fiziki smo mislili, da lahko stvari razumemo in logično izpeljujemo. V kemiji pa ne. Stvari moraš vedeti. Študirali smo s kolegi, mesec dni smo bili prilepljeni k mizi. Ko sem bil pripravljen za izpit, šele tedaj sem rekel: zdaj pa razumem. Zakaj? Ker sem se naučil ogromno detajlov. In šele ko sem jih imel vse v glavi - saj danes sem že vse pozabil - sem nekako videl celo strukturo. In vedno, če se nekaj res naučite, se vržete v eno področje in vanj date velik napor, šele takrat vidite strukture. Ne morete jih kar tako. Niso nam dane. In to je bil čisto naraven razvoj pri Hawkingu, kot pri vsakemu drugemu.

Torej, podatke moramo zbrati znotraj glave - ne zunaj na raznih zapisih in internetih - ter z njimi miselno operirati, jih pogledati od daleč. Šele to nam pokaže prej nevidene vzorce. Zelenjava mora biti v loncu, ko se kuha mineštra, ne na vrtu.

Ne od daleč, premleti jih je treba. Vzorcev sprva ne vidiš. Pojavijo se. Ko delate, se ugotovitve počasi nabirajo, in ko jih je enkrat dovolj, se prikaže slika spoznanja. Naj bo taka ali drugačna, samo redkim in zelo zelo redkim uspe, da s svojo sliko prepričajo cel svet. Malo jih je. Albertu Einsteinu je uspelo. Za Hawkinga še ne morem reči. Saj ne bom rekel, da je vse Einstein sam pogruntal, je pa vse tiste slike tako skombiniral, da je na krožnik postavil nekaj izjemnega.

Najbrž je za to potrebna ekstremna, skoraj ekscesna posvečenost nekemu področju, da lahko zlezeš na sam vrh. In ta je danes vse težje izvedljiva. Tudi zato, ker smo nenehno povezani, nenehno na liniji in na telefonih, bombardirani z dražljaji za možgane, ki nam žrejo spodobnost sredinjenja. Hawking je lahko skoraj cel možganski čas posvetil svojim orehom, medtem ko so številni sodobniki raje na elektrošoku kot sami s svojimi mislimi.

V takem svetu sploh ne govorimo o konceptih, kot je delovni čas. To je način življenja. To je akademska svoboda, da človek lahko živi s svojimi orehi. V Angliji je večina profesorjev živela v kolidžu. Tam imajo stanovanje in tam so. Hawking je bil v ta način življenja na nek način prisiljen. Zaradi telesnih omejitev ni mogel početi številnih stvari, ki jih ostali lahko. In lahko je pač ... razmišljal.

Glede telefonov in podobnega sem že toliko star, da se ne strinjam z vami [smeh]. Človek mora biti dovolj pameten, da si izbere, kdaj bo interagiral s svetom in kdaj bo živel svoje življenje. Nekoč sem spoznal nekega zelo imenitnega gospoda in ga vprašal za mobitel. Odvrnil mi je: "Jaz sem dovolj visoko, da ga ne potrebujem." In to je blagodat, če ga ni treba imeti. Zdi se mi, da danes preveč hlastamo, kaj bi še pa še imeli. Saj ne rabimo toliko, kolikor si želimo.

Če postavite epitaf slavnemu znanstveniku 20. stoletja: kakšen vtis in vpliv je pustil na vas?

Bil je velik popularizator znanosti. Njegove ideje so fascinirale ogromno ljudi. Kar pa je še posebej fascinantno, pa je to, da je tako dolgo živel s tako hudo boleznijo. Imel je neverjetno voljo do življenja. Pokazal je, da življenje ni zastonj. Da je vsako nekaj vredno in nekaj posebnega.

Aljoša Masten