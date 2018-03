Kitajska vesoljska postaja nenadzorovano pada na Zemljo

Najverjetnejši čas padca: nedelja zvečer

31. marec 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kitajska vesoljska postaja Tiangong 1 nenadzorovano izgublja višino in bo ta konec tedna padla v ozračje, tam zgorela, deli pa bodo prileteli tudi do tal. Strokovnjaki zagotavljajo, da nevarnosti skoraj ni.

Tiangong 1 (kit. Nebeška palača) je prva kitajska vesoljska postaja, ki okoli Zemlje kroži vse od leta 2011. Delovati bi morala le do leta 2013, ko bi jo načrtovano, nadzorovano in varno spustili v bridki konec. Toda Kitajci so jo na nebu pustili dlje in nekje vmes izgubili nadzor - kljub dolgotrajnim trditvam, da je pri njih vse v redu in da se je končal le podatkovni servis.

Toda lani so bili prisiljeni tudi javno priznati, da v Palači ni vse nebeško. Iz takratnega obvestila Uradu Združenih narodov za vesoljske zadeve (UNOOSA) je razvidno, da je Tiangong 1 odpovedal že maja 2016 in ves ta čas izgublja višino. Mednarodno skupnost (IADC) so zaprosili, naj v skladu z ustaljeno prakso izvede nadzorovalno kampanjo. (Domači javnosti so januarja letos še vedno zagotavljali nasprotno, piše Reuters).

Nalogo je prevzela Evropska vesoljska agencija (ESA), ki je pred kratkim sporočila okvirno okno padca postaje, in sicer med nočjo 31. marca in poznim večerom 1. aprila. Napoved je ohlapna, poudarjajo, saj je veliko dejavnikov neznanih. Kitajska država tiskovna agencija Šinhua poroča o precej širši kitajski oceni: časovno okno padca se razteza med 31. marcem in 4. aprilom.

Dogodek spada med najzanimivejše vesoljske misije letos.

Trenutni položaj postaje je ponazorjen na zemljevidu na dnu članka.







Tarča: skoraj dve tretjini planeta

Nekje v tem času bo torej 7,5-tonska in kot avtobus velika naprava - ki nima posadke - padla z neba. Ozračje jo bo upočasnilo in nazadnje s trenjem tako segrelo, da bo deloma zgorela, se stopila in na nebu ustvarila prizor, podoben meteorskemu dežju. Kalifornijska neprofitna organizacija The Aerospace Corporation, ki se ukvarja z raziskovanjem na tem področju, napoveduje, da bodo nekateri najodpornejši deli postaje preživeli in nazadnje treščili ob tla.

Kje točno, ne zna točno povedati nihče, saj gre zahtevno početje. Postajo upočasnjuje in jo proti tlom usmerja trenje z ozračjem in ni povsem jasno, na kakšen upor bo naletela na določeni višini - ob določenem času. Tudi zato, ker na gostoto atmosfere vplivajo različni dejavniki, denimo Sončeva aktivnost in Zemljino magnetno polje. Dodatno kaotičnost je vneslo dejstvo, da T1 ne leti umirjeno, temveč se prekopicava in ustvarja s časom neenak upor. Da se res prekopicava, kažejo sveže meritve nemškega instituta Fraunhofer. Ta postajo spremlja v radijski svetlobi (rdeče podobe v galeriji desno). In če to pomeni eno samo dodatno uro več v orbiti, prinese tudi eno dodatno pot okoli Zemlje.

Morebitno območje padca zajema skoraj dve tretjini Zemlje, od 43 stopinj severne do 43 stopinj južne zemljepisne širne, torej več kot celotno Afriko in celoten pas zahodno in vzhodno. V njem so tudi južna Evropa vključno s Španijo, spodnjim Balkanom, južni del Apeninskega polotoka ... Slovenija pa ne (ponazoritev v galeriji desno). Tiangong 1 bo spust začel kjer koli nad tem območjem, razbitine pa bodo lete po okoli 2.000 kilometrov dolgi zaplati tal.

ESA ocenjuje, da je najverjetnejši kraj spusta na skrajnem severu ali jugu tega pasu.

Po poročanju BBC-ja stroka ocenjuje, da bo tokrat do tal prišlo od 1,5 do 3,5 tone materiala, Aerospace Corporation navaja nekaj sto kilogramov.

Na ESI še poudarjajo, da posebne nevarnosti za ljudi ni. Večino Zemlje prekriva voda, preostanek kopnega pa je redko poseljen. Posledično je možnost, da bi ostanki nekoga zadeli, desetmilijonkrat nižja od možnosti, da ga udari strela. Še več, v celotni zgodovini raziskovanja vesolja še nihče ni umrl zaradi udarca umetnega meteorita.

Dogodek je torej predvsem priložnost za očesu vabljive prizore - v nebo bo usmerjenih veliko kamer - in opozoril na problematiko vesoljskih smeti.

Velikopotezni vesoljski program

Vesoljske postaje so drage in marsikdo se sprašuje, čemu Kitajska izdeluje svoje. Razlog tiči v tem, da je ta država na področju raziskovanja vesolja do neke mere izolirana. Z Evropo, Rusijo in drugimi omejeno sodeluje, z ZDA pa sploh ne, saj je v Nasi to zakonsko prepovedano. Kitajske tako ni pri Mednarodni vesoljski postaji (ISS) in je prisiljena toliko več vlagati v domači razvoj - ne le v vesoljsko postajo, temveč tudi v vso preostalo potrebno infrastrukturo. V zadnjem desetletju je pripravila velikopotezen vesoljski program, ki se vse hitreje širi. Ima domače rakete, vesoljske kapsule za tovor in posadko, lastna izstrelišča, pripravlja svetovni navigacijski sistem, kapacitete za sestreljevanje satelitov ...

Tiangong 1 je bil prvi poskus na tem področju. Leta 2011, ko je bil ISS uradno zgrajen, je T1 na vrhu rakete Dolgi pohod 2F ravno začel svojo kariero: v orbito je poletel z izstrelišča Jiuquan, puščava Gobi (Notranja Mongolija, Kitajska).

Preizkus ključnih tehnologij

Tiangong je njen prvi poskus na področju vesoljskih postaj. Posledično je daleč od kompleksnosti ISS-ja. Gre za minimalno izvedbo, namenjeno zgolj preizkusu ključnih tehnologij. Konstrukcijsko spada v t. i. prvo generacijo vesoljskih postaj, saj je to ena sama sama soba v orbiti. Ima en glavni modul, kovinsko "cisterno" pod pritiskom, ki omogoča bivanje največ trem obiskovalcem, spanje dvema. Na splošno nebeška palača za astronavte ni ravno rajsko udobna. Ni namenjena daljšemu prebivanju v njej, kot je ISS (ki ima ljudi na krovu neprekinjeno že 17 let). Nanjo se lahko hkrati priklopi samo ena vesoljska ladja, in to tista, ki posadko pripelje, zato za dodatno tovorno ni prostora in sprotna oskrba ni mogoča. Posadka je zato na njej lahko le kakšen teden ali dva, dokler ne porabi pripeljanih zalog. V tem času se morajo prebivalci olajšati in si kuhati na priklopljenem plovilu, saj Palača nima ne stranišča ne kuhinje. Na splošno je prostora malo, le 15 kubičnih metrov, kar je za kubični meter manj od ene same, eksperimentalne sobice na ISS-ju (Bigelowov napihljivi Beam).

Tiangong 1 ima še servisni modul z osnovno infrastrukturo in pogonom ter panele sončnih celic za električno energijo.

Pionirski koraki za velesilo

Kitajska je s Tiangongom 1 kanila testirati sposobnost nadzorovanega približevanja dveh plovil v orbiti in njunega priklopa, kar je zahtevno opravilo. Bila je uspešna. Novembra 2011 se je Tiangong 1 združil z vesoljskim plovilom Šendžov VIII (Nebeška ladja 8), 343 kilometrov nad tlemi in pri hitrosti 28.000 kilometrov na uro. Sledil je Šendžov IX, ki je v vesolje poslal prvo tajkonavtko, dva tajkonavta in jih odložil na postaji, prvič za Kitajsko. Podvig so ponovili leta 2013, ko je Šendžov X trojico na postaji pustil 15 dni.

Vmes so izbruhnila manjša trenja med ZDA in Kitajsko. Slednja je Američane obtožila, da s svojim skrivnostnim robotskim raketoplanom X-37B vohunijo za Tiangongom. Američani so odgovorili, da se je X-37B nahajal v drugi orbiti tako daleč, da početje ne bi bilo smiselno. Obe državi vsa leta budno spremljata razvoj na tem področju, ki gre v smer razvoja vojaških kapacitet, namenjenih predvsem uničevanju satelitov.

Leta 2013 je Kitajska nameravala postajo nadzorovano spustiti iz orbite, ki je nihala med 330 in 390 kilometri nadmorske višine, v ozračje in uničenje. A ker so sistemi še dobro delovali in je ostajala obilica goriva, so jo v tirnici pustili, zbirajoč dragocene podatke o delovanju, še bolj pa o vzdržljivosti naprav. Lekcije so nato uporabljali pri načrtovanju postaje druge generacije, Tiangong 2. Najpozneje sredi leta 2016 pa so očitno izgubili nadzor nad njo, zato je tokratni spust nenadzorovan. In ne gre za prvi takšen dogodek v zgodovini.

Najbolj znani primer je Skylab

Najbolj znani primer je iz leta 1979. Takrat je deloma nadzorovano padla poškodovana ameriška vesoljska postaja Skylab, kar desetkrat bolj masivna. Njeni deli so deževali po Avstraliji, navaja Nasa. Nihče ni bil poškodovan, je pa ena od avstralskih občin od Nase zahtevala plačilo kazni za smetenje po javnih površinah. Povsem nenadzorovano je ugasnila druga sovjetska postaja, Saljut 2, ki je po trčenju z vesoljskimi smetmi končala v Atlantiku. Druge vesoljske postaje so na zadnjo pot odšle regularno, vključno z ruskim Mirom leta 2001, kaže Esina tabela.

Kaj se zgodi, če pade kaj večjega, kaže nesreča nad Čeljabinskom. Tam je leta 2013 eksplodiral 17 metrov velik in okoli 10 ton težek meteorit. Ranjenih je bilo 1.200 ljudi. Razlika je v tem, da je meteorit kompaktna kamnina, Tiangong pa votla naprava iz različnih materialov, zato razpade precej hitreje.

S 7,5 tone je Tiangong 1 bolj kot Skylabu ali meteoritu podoben nekaterim tovornim kapsulam, kot je bil evropski ATV (12 ton). Ta je med letoma 2008 in 2015 oskrboval ISS, po vsaki opravljeni misiji pa ga je morala Esa nadzorovano uničiti v ozračju. Izid je viden na dnu članka v videoposnetku. Prizor bo tokrat najbrž precej podoben. ATV danes Esa predeluje v servisni modul za ameriško vesoljsko ladjo Orion, ki bo letela okoli Meseca in Marsa.

Zakaj postaja ostane v orbiti in zakaj pade

Vesoljska postaja je umetni satelit s kapaciteto za posadko. V orbiti, torej v krožnici okoli Zemlje, se ohranja zaradi velike hitrosti, ne ker tam težnosti ne bi bilo. Če bi nekoga mirujočega posadili na višino 400 kilometrov, bi namreč hitro končal v kraterju. Tudi Tiangong 1 v resnici ves čas pada. Kako torej ne konča na tleh? Zaradi Newtonovih zakonov gravitacije.

Angleški fizik Isaac Newton je pred stoletji prišel na bistroumno idejo: če bi z visoke gore top ustrelil kroglo, bi prej ali slej padla na tla. Če bi jo izstrelil hitreje, bi odletela dlje. Če pa bi kroglo ustrelili z izjemno visoko, a ravno pravšnjo hitrostjo, bi se njeno padanje prilegalo ukrivljenosti planeta. Krogla bi večno padala, a nikoli dosegla tal (če odmislimo zaviranje ozračja). Prav to počnejo vesoljske postaje in drugi umetni sateliti. Tiangong 1 drvi z 28.000 kilometri na uro in riše primeren obod.

Zakaj pa naposled pade? Na 300 kilometrih višine je vakuum dober, a ne popoln. Še vedno je dovolj raztresenih molekul, da postajo lahko, a zaznavno zavirajo. Na dan izgubi približno šest kilometrov višine, kažejo sveži podatki oddelka kitajske vesoljske agencije za posadko CMSE. Še sredi januarja je bila na 280 kilometrih, 30. marca se nahaja na 189 km. Tudi ISS izgublja hitrost in s tem višino; pospeške ji vračajo gostujoče kapsule, kot je Sojuz. Ko bo prišel njen čas, jo bo najbrž zavirala gostujoča vesoljska ladja.

Naslednica že na nebu

Vsekakor je to za Kitajsko manj pomemben trenutek. Upe polaga v naslednico, Nebeško palačo 2, izstreljeno leta 2016, in tudi ta je že sprejela posadko. Vse to pa je zgolj priprava na pravo, večmodularno, veliko postajo, ki jo bo predvidoma začela leta 2020. Kitajska Akademija znanosti razglaša načrte, da bo ta po letu 2024 prevzela vlogo ISS-ja v mednarodni skupnosti. Prav v ta namen so razvili težjenosilno raketo Dolgi pohod 5, prvič preizkušeno lani.

Peking svoj vesoljski program vidi kot simbol naraščanja moči države v mednarodnih odnosih. Z njim dokazuje tudi tehnični napredek in uspeh komunistične stranke pri gradnji boljšega jutri za narod, ki se je dolgo boril z revščino. Tudi astronavti so izrazito ideološko opredeljeni. Znana je izjava, da "niti v vesolju zvestoba komunizmu ne bo uvela" in da bodo tudi tam "vojaki revolucije".

Trenutno sta v orbiti vesoljski postaji ISS ter Tiangong 1 in 2. Zasebnik Bigelow Aerospace se lahko pohvali s parom Genesis 1 in 2, a slednji sta testni napravi, ki ju posadka ni nikoli obiskala.

V ZDA je vladajoča politika prejšnji mesec začela javno razpravo, kaj storiti z ISS-jem po letu 2024, ko se mu izteče mednarodno financiranje. Predlagala je predajo postaje zasebnikom, torej komercialnemu sektorju. Alternativa je deorbitiranje in uničenje v ozračju. Sproščen denar naj bi šel za postavitev orbitalke pri Mesecu, za katero se zanimajo tudi Rusi.

Trenutna lokacija postaje

Video 1: Esina kapsula ATV zgori v ozračju. Tokrat je pričakovati precej podoben prizor.





Video 2: Raketa Dolgi pohod 7 zgori v ozračju (2016).

Video 3: Simulacija vstopa Tiangonga 1 v ozračje (The Aerospace Corporation).



Video 4: Prelet Tiangonga 1 nad Arizono 21. marca, posneto z enostavnim teleskopom.

Video 5: Izstrelitev Tiangonga 1 leta 2011.

Aljoša Masten