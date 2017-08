Youtube: Umetna inteligenca pri zaznavanju nasilnih vsebin učinkovitejša od ljudi

Tehnologija podvojila hitrost odstranjevanja videoposnetkov

2. avgust 2017 ob 09:51

San Bruno - MMC RTV SLO

Umetna inteligenca se je pri zaznavanju nasilnih in nezakonitih vsebin na portalu YouTube izkazala za učinkovitejšo od ljudi, zato se v podjetju zdaj osredotočajo na razvoj tovrstne tehnologije.

YouTube se z nasilno oziroma sporno vsebino na portalu spopada tako z računalniškim programom kot človeškimi pregledniki. Zaradi porasta nasilnih videoposnetkov bodo uvedli strožje standarde in zaposlili dodatne preglednike za označevanje vsebin kot neprimernih, poroča Guardian.

Uporabniki vsako minuto na portal YouTube naložijo za 400 ur posnetkov, zaradi česar je človeški nadzor v realnem času nemogoč. Izločanje potencialno nasilnih vsebin je tako mogoče le z algoritemskim pristopom, sporočajo iz podjetja.

Mesec po napovedi sprememb in javnih pozivih britanske notranje ministrice Amber Rudd, naj računalniška podjetja storijo več v boju proti ekstremističnim vsebinam na spletu, je Google sporočil, da so njihovi računalniški sistemi umetne inteligence naredili velik preskok.

Umetna inteligenca zaznala tri četrt spornih vsebin

V zadnjem mesecu je kar tri četrtine odstranjenih vsebin zaznala umetna inteligenca. "Ta orodja niso popolna in ustrezna za vse okoliščine, vendar so se pri označevanju spornih videoposnetkov izkazala za natančnejša od ljudi," je dejal tiskovni predstavnik YouTuba. Dodal je, da je uporaba umetne inteligence pri označevanju spornih vsebin podvojila tako število odstranjenih videoposnetkov kot tudi hitrost odstranjevanja.

Google bo prihodnji mesec začel novo politiko glede spornih oziroma žaljivih posnetkov, ki pa niso nezakoniti oziroma neskladni z YouTubovimi standardni. Ti bodo po novem imeli omejen dostop, kar pomeni, da bodo sicer ostali na portalu, vendar ne bodo priporočeni ter ne bodo imeli možnosti komentiranja, všečkanja in priporočenih sorodnih videoposnetkov.

Povezovanje z nevladnimi organizacijami

YouTube se je povezal s 15 nevladnimi organizacijami, kot sta gibanje proti sovražnemu govoru (t. i. No Hate Speech Movement) in Inštitut za strateški dialog, da bi izboljšali računalniški sistem pri prepoznavanju vsebin, ki vključujejo sovražni govor, radikalizacijo in terorizem.

Za določene iskalne vnose je YouTube tudi uvedel preusmeritev na seznam predvajanja z vsebinami, ki zavračajo in se spopadajo z nasilnimi ekstremističnimi sporočili, s čimer naj bi pomagali preprečiti radikalizacijo.

Youtube kot odlagališče videoposnetkov

Youtube je največji svetovni portal za nalaganja videoposnetkov in je zato ena izmed spletnih lokacij, kamor se nalagajo ekstremistične in druge sporne vsebine, tudi ko so izbrisane iz drugih portalov, kot je Facebook.

Svetovni velikani, kot so Pepsi, Walmart, Johnson&Johnson, britanska vlada in Guardian, so zmanjšali sredstva za oglaševanje na YouTubu, saj so mnogi njihovi oglasi pristali tudi na ekstremističnih videoposnetkih, še sporoča Guardian.

J. R.