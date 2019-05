Slovenski volivci glasujejo na 3005 rednih voliščih ter 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje je potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Foto: BoBo

Na evropskih volitvah ima pravico glasovanja skoraj 430 milijonov volivcev, od tega okoli 1,6 milijona v Sloveniji. Slovenski volivci, ki volijo osem poslancev, lahko izbirajo med 103 kandidati na 14 kandidatnih listah.

Evropske volitve so se začele v četrtek, ko so glasovali v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, v petek so evropske volitve potekale na Irskem in na Češkem, v soboto pa v Latviji, na Malti in na Slovaškem. Izidi volitev bodo znani po 23. uri, ko se bodo zaprla še volišča v Italiji. V Bruslju bodo po 23. uri objavili tudi prvo projekcijo sestave novega Evropskega parlamenta.