Izsiljevanja obtoženi Vodušek hotel doseči izločitev sodnikov, senat zahtevo zavrgel

Ocenili so, da je bil predlog podan z namenom zavlačevanja postopka in spodkopavanja avtoritete sodišča

6. februar 2017 ob 14:06

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO/STA

Na slovenjgraškem sodišču se je začelo sojenje novinarju Vladimirju Vodušku, ki so ga celjski kriminalisti julija 2012 aretirali na Trojanah v trenutku, ko naj bi prejel 50.000 evrov podkupnine.

Vodušek je obtožen izsiljevanja nekdanjega predsednika uprave Uniorja Gorazda Korošca in Vinka Stiplovška iz podjetja Rhydcon iz Šmarja pri Jelšah. Od njiju naj bi zahteval denar, v zameno pa ne bi objavil informacij o njunem spornem poslovanju.

Vodušek vse obtožbe zavrača in trdi, da je bil pregon zoper njega zrežiran.

Zahteva za izločitev vseh slovenjegraških in mariborskih sodnikov

Predobravnavni narok v tej zadevi se je začel novembra 2013 na Okrožnem sodišču v Celju, na katerem Vodušek krivde ni priznal in je med drugim zahteval izločitev vseh sodnikov celjskega okrajnega, okrožnega in višjega sodišča, prav tako je predlagal izločitev nekaterih dokazov, ki naj bi bili pridobljeni na nezakonit način. V nadaljnjem postopku je nato višje sodišče sodnico celjskega sodišča Marjano Topolovec Dolinšek izločilo iz sojenja v tej zadevi, zadeva pa je bila prestavljena v Slovenj Gradec.

Vodušek je tudi danes na slovenjgraškem okrožnem sodišču pred začetkom glavne obravnave podal zahtevo za izločitev vseh sodnikov slovenjgraškega okrožnega in okrajnega sodišča ter vseh sodnikov mariborskega višjega sodišča, saj so po njegovih besedah podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njihovi nepristranskosti.

Tričlanski senat slovenjgraškega sodišča je nato sprejel sklep, da se predlog za izločitev sodnikov zavrže, pri čemer je med drugim ocenil, da je bil predlog podan z namenom zavlačevanja postopka in spodkopavanja avtoritete sodišča.

Z branjem obtožnice se je tako začela glavna obravnava, ki se bo nadaljevala 14. marca z zaslišanji prič. Med prvimi bosta na zaslišanje vabljena Korošec in Stiplovšek, ki sta Voduška in poleg njega še Stanislava Gaberca sredi leta 2012 tudi ovadila.

Denar v zameno za molk

Obtožnica Vodušku očita, da naj bi skupaj z Gabercem grozil Korošcu in Stiplovšku z razkritjem podrobnosti o njunem poslovnem sodelovanju, kar bi bilo v škodo Korošcu in Stiplovšku. V zameno za molk naj bi Vodušek od Korošca zahteval, da naj ta kot predsednik uprave Uniorja z njim sklene večletno pogodbo o oglaševanju na Info TV v vrednosti 360.000 evrov ali da naj Unior odkupi terjatve enega podjetja do Info TV za 160.000 evrov, za razliko pa se sklene oglaševalska pogodba. Tretja možnost dogovarjanja pa naj bi bila, da zadevo rešijo "izven sistema" oz. da se zadeva plača z gotovino.

Vodušek in njegov odvetnik Boštjan Penko sta prepričana, da obtožba temelji na nezakonito pridobljenih dokazih, saj tajni policijski sodelavec, imenovan Rudi, ki je bil vključen v policijsko preiskavo, po njunih navedbah ni imel odredbe pristojnega državnega tožilstva. Poleg tega Vodušek in Penko trdita, da je šlo s strani tajnega policijskega sodelavca za izzvano kriminalno dejanje in da je pregon zato nedopusten. Vodušek pravi, da se je s Korošcem oz. z njegove strani pooblaščeno odvetniško družbo dogovarjal o pogodbi o oglaševanju.

V medijsko odmevni zgodbi o domnevnem izsiljevanju, v kateri je bil Vodušek 12. julija 2012 aretiran na Trojanah v trenutku, ko naj bi prejemal denar, je Gaberc oktobra 2013 že priznal krivdo in bil pogojno obsojen na 14 mesecev zapora s preizkusno dobro treh let. Medtem je bil zaradi zlorabe položaja že obsojen tudi Korošec, Stiplovšek pa zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju. Oba sta bila obsojena na pogojne zaporne kazni.

