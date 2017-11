Cerar na vrhu gospodarstva: Izkoristiti moramo lasten potencial za rast

Vrh gospodarstva na Brdu pri Kranju

22. november 2017 ob 18:58

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji imamo lasten potencial za rast, ki ga je treba izkoristiti, je v nagovoru udeležencev 12. gospodarskega vrha na Brdu pri Kranju izpostavil premier Miro Cerar.

Cerar je vesel, da se intenzivno iščejo rešitve tudi na ravni Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), še posebej v sodelovanju s socialnimi partnerji. Brez socialnega dialoga namreč ni mogoče uresničiti zastavljenih ciljev. Tudi sam vidi Slovenijo v prihodnosti kot državo z uspešnim gospodarskim razvojem, državo, v kateri mora biti temeljna vrednota visoka kakovost življenja.

Veseli ga, da ima GZS zelo velikopotezno vizijo za prihodnost. "Prav tako ambiciozno vizijo ima slovenska vlada in mislim, da smo tukaj zelo dobri sogovorniki, in zelo me veseli, da tudi GZS vidi potrebo po socialnem dialogu," je poudaril predsednik vlade, ki meni, da razvoja gospodarstva ne more biti brez sodelovanja vseh socialnih partnerjev.

Gospodarska rast je v veliki meri rezultat odličnega dela gospodarstvenikov, je prepričan Cerar, ki jim je za to izrekel priznanje. Hkrati pa je opozoril, da so vsi sistemi v družbi soodvisni in so za gospodarsko rast pomembni tudi dobra infrastruktura, kakovostna javna uprava, kakovostno šolstvo, varnost in politična stabilnost.

Prepričan je, da imamo v Sloveniji lasten potencial za rast. "Izkoristiti moramo tradicionalno znanje in izkušnje ljudi, naše naravne danosti, geostrateški položaj, obstoječo infrastrukturo in njeno nadgradnjo. Izkoristiti moramo možnost, da povečamo produktivnost," je izpostavil.

Dejal je tudi, da je treba nadaljevati mednarodno sodelovanje na področju naložb, nadaljevati energetske sanacije stavb in se modernizirati na področju digitalizacije. Treba je biti v koraku s svetom in biti celo na prvih mestih, kjer je to mogoče.

"Sem optimističen, verjamem v našo skupno prihodnost. Želim si še več sodelovanja in optimizma. Vse pa mora biti namenjeno človeku, in ne samo sebi, ne le bogatenju in projektom kot takšnim, temveč višji kakovosti bivanja," je sklenil premier. Zagotovil je, da bo vlada še naprej delala vse za izboljšavo poslovnega okolja.

Gorjup: Ujeti moramo najrazvitejše

Na podlagi dobrih rezultatov optimistično v prihodnost zre tudi predsednik GZS-ja Boštjan Gorjup. Predstavil je ključne cilje dokumenta o razvojnem partnerstvu 2018-2025 in poudaril, da je razvojno partnerstvo pomembno zato, ker je treba do leta 2025 ujeti razvitejše članice EU-ja, naslednjo gospodarsko krizo pa moramo po njegovih besedah dočakati bolje pripravljeni.

Nastavki so po njegovem mnenju odlični, izvoz dosega okoli 35 milijard evrov, imamo dobro gospodarsko rast, brezposelnost pa se ob tem zmanjšuje. "Rezultati so dobri in smo lahko optimistični glede prihodnosti," je dejal.

Za doseganje še boljših rezultatov je po mnenju Gorjupa ključni vzvod povečanje naložb v raziskave in razvoj. Tako bomo lahko dvignili dodano vrednost na zaposlenega in povečali izvoz, kar bo prineslo tudi bistveno višji bruto domači proizvod.

Vizija razvoja gospodarstva do leta 2025 sicer predvideva, da bi se dodana vrednost na zaposlenega dvignila s sedanjih 42.000 na 60.000 evrov, izvoz pa na 50 milijard evrov. "Cilji so na pogled ambiciozni, a uresničljivi," je dejal Gorjup in dodal, da bo poleg dviga naložb v raziskave in razvoj treba zagotoviti tudi kakovostne kadre in ugodnejše delovno okolje, predvsem za visoko kakovostne kadre, s čimer bi preprečili beg možganov.

Izobraževanje, višje bruto plače

Pri mladih so po njegovem mnenju ključni kakovostno izobraževanje, več kadrovskih štipendij in krajši čas študija, pri delovno aktivnih, ki so čedalje bolj obremenjeni, merijo na večjo bruto plačo, ki bo višja od inflacije in hkrati nižja od rasti produktivnosti dela.

Prav tako moramo po mnenju prvega moža GZS-ja delo prilagoditi starejšim, ki jih bo čedalje več. V viziji so na GZS-ju zapisali, da bi bilo vsaj 50 odstotkov starejših do leta 2025 delovno aktivnih. Kot je sklenil Gorjup, želijo na zbornici s predlogi pripomoči k socialnemu dialogu, katerega cilj je hitrejši gospodarski razvoj.

GZS za davčne razbremenitve

GZS izpostavlja tudi potrebo po davčnih razbremenitvah. Cerar je v povezavi s tem povedal, da je vlada v tem mandatu že izvedla prvo fazo prestrukturiranja davčnih obveznosti z namenom spodbude gospodarstvu. S tem vlada še nadaljuje, so pa to premiki, ki jih je treba delati premišljeno skozi socialni dialog, je pojasnil premier.

Počivalšek: Potrebni so visoko izobraženi

Tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je izpostavil, da je treba nadaljevati ustvarjanje boljšega poslovnega okolja, predvsem na področju administrativnih ovir in delovne zakonodaje.

Ključno pa je tudi zagotavljanje dovolj kakovostnega kadra, pri čemer gre med drugim za vprašanje stroška delovne sile, ki je na nižje delovnih mestih konkurenčen, težave pa so na bolje plačanih mestih. Prvi korak so naredili z malo davčno reformo. "Vendar brez konkretnejšega reformnega pristopa ne bo mogoče zaustaviti odliva visoko izobraženih kadrov," je kot prihodnjo nalogo vlade navedel Počivalšek.

Al. Ma.