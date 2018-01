Gorenjsko banko bi prodali srbski banki AIK, a z odložnimi pogoji

Skupščina delničarjev Save

30. januar 2018 ob 07:34,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupščina Save je sprejela nasprotni predlog finančnega sklada York, da se delnice Gorenjske banke prodajo srbski banki AIK, vendar pod odložnimi pogoji.



Delničarji Save so na skupščini sprejeli nasprotni predlog Yorka, da se prodajo 37,6-odstotnega deleža v Gorenjski banki sicer podpre, a pod odložnimi pogoji, je sporočila predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina.

Srbska banka AIK, ki ima v lasti že petino Gorenjske banke, bo morala, kot je pojasnila Glavina, v mesecu in pol predložiti dokazila, da ima dovoljenja Narodne banke Srbije, Evropske centralne banke in Banke Slovenije za nakup še 37,6-odstotnega deleža. Za to so se odločili, ko je v ponedeljek v medije prišla informacija, da je srbski bančni regulator umaknil dovoljenje za prevzem, neuradno zaradi nekaterih spornih poslov v Srbiji.

"Na SDH-ju želimo, da bo banka prodana kupcu, ki bo razpolagal z vsemi potrebnimi dovoljenji," je dejala Glavina. Prepričana je, da so lastniki Gorenjske banke danes ravnali skrbno, ko so sprejeli omenjeno odločitev.

Nesprejeti predlog sklepa

Lastniki Save so imeli sicer na mizi tudi prvotni predlog upravnega odbora, da soglašajo s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Sava proda 111.773 delnic Gorenjske banke, Abanka pa kot fiduciarni imetnik proda 34.287 delnic banke, vendar so sprejeli Yorkov nasprotni predlog.

Banka AIK, ki ima v lasti uradno 20,99 odstotka delnic Gorenjske banke, je sredi decembra sicer objavila namero za prevzem Gorenjske banke, a nato v roku ni objavila prevzemne ponudbe. Uradnih informacij o tem, zakaj se to ni zgodilo, ni. "Banka AIK ima v tem trenutku veljavno dovoljenje Banke Slovenije in vedno ima možnost, da zaprosi za podaljšanje," je spomnila Glavina.