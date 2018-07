NKBM izvršila vse ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja

V veljavi nova evropska pravila za boj proti pranju denarja

9. julij 2018 ob 15:54

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Novi KBM so na podlagi odredbe Banke Slovenije uredili področje preprečevanja pranja denarja skladno z zakonodajo, je poudaril podpredsednik uprave, zadolžen za obvladovanje tveganj, Jon Locke. V EU je danes začela veljati peta evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki jo morajo države članice v svoj pravni red prenesti do 10. januarja 2020.

Kot je povedal Locke, obvladovanje tveganj, skladnost in postopki preprečevanja pranja denarja ostajajo izjemno pomembni za upravo, nadzorni svet in lastnike. Zdaj, ko je Banka Slovenije uspešno izvedene postopke potrdila, bodo z vzpostavljenimi mehanizmi nadaljevali. Po besedah direktorice službe za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma Tanje Remškar je Nova KBM v zadnjih letih veliko namenila prenovi informacijsko-tehnološke podpore.

V tem smislu so nadgradili sisteme za odpravljanje tveganj, povezane z omejevalnimi ukrepi, izboljšali transakcijski monitoring, ki ga banka izvaja pri strankah, in uvedli sistem za prepoznavanje strank, ki predstavljajo potencialno tveganje z vidika politične izpostavljenosti. "Veliko truda smo vložili v področje internega izobraževanja vseh zaposlenih s področja preprečevanja pranja denarja. Prav tako smo naredili velik napredek v številu kadrov, saj je še jeseni leta 2015 na tem področju delal samo en človek, danes jih to počne osem," je pojasnila Remškarjeva.

Banka je sicer poleg uspešno izvedenih popravljalnih ukrepov lani sprejela tudi politiko poznavanja strank. Kot je dodal Locke, si želijo poslovati z ljudmi, s katerimi lahko vzpostavijo komercialen, trajen in vzajemno koristen poslovni odnos. Nova KBM je po njegovih besedah finančna institucija, namenjena posameznikom in podjetjem, ki imajo svoje prihodke in poslovne ali osebne dejavnosti vezane na Slovenijo ter lahko to navezanost na Slovenijo tudi pojasnijo ne glede na državljanstvo. V banki so se zato odločili, da posameznikom in podjetjem, ki ne morejo izkazati oziroma nimajo nikakršne navezanosti na Slovenijo, ne bodo ponudili storitev.

Nova direktiva EU-ja

V EU je sicer z današnjim dnem začela veljati nova direktiva o preprečevanju pranja denarja. Nova pravila krepijo sodelovanje in izmenjavo informacij med nadzorniki za področje preprečevanja pranja denarja in bonitetnimi nadzorniki, vključno z Evropsko centralno banko. Strožje zahteve glede preglednosti med drugim zadevajo poln javni dostop do registrov dejanskih lastnikov podjetij, večjo preglednost registrov dejanskih lastnikov trustov in povezanost obeh registrov, so sporočili iz Bruslja.

Med pomembnimi izboljšavami so tudi omejitev uporabe anonimnih plačil s predplačniškimi karticami, vključno z menjalnimi platformami za virtualne valute v okviru pravil o preprečevanju pranja denarja, več zahtev glede preverjanja strank, zahteve po strožjem preverjanju tretjih držav z visokim tveganjem in več pooblastil za nacionalne finančno-obveščevalne enote ter tesnejše sodelovanje med njimi.

V NKBM brez konkretnih pojasnil glede preteklosti

Locke pa ni želel pojasniti, kakšne konkretne ukrepe so v banki izvedli glede tistih, ki so v preteklosti zakrivili pomanjkljivosti na tem področju. Ker konkretnih zadev v banki ne komentirajo, uradno ni znano, ali so zoper koga sprožili kakšno tožbo in ali je morda kdo ostal brez službe. V takrat še državni banki naj bi italijanski državljani v poslovalnicah ob meji uprizarjali t. i. italijansko tipologijo, v kateri visokemu nakazilu na bančni račun sledi dvig gotovine.

O domnevnem pranju denarja je lani poročal italijanski časnik Il Sole 24 ore, ki je navajal, da naj bi Italijani v poslovalnicah Nove KBM v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici odpirali račune in nanje prejemali visoke prilive iz Italije ter nato dvigovali gotovino. Uporabo te tipologije v banki je ob pregledu v Novi KBM novembra in decembra 2014 potrdil inšpekcijski pregled Banke Slovenije. Ugotovili so sistemske pomanjkljivosti, med drugim ni bil ustrezen sistem notranjih kontrol. Primere v Novi KBM je po poročanju portala Siol iz marca letos pod drobnogled vzel tudi ameriški urad za preprečevanje pranja denarja.

L. L.