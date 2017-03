Poslanci z Židanom nezadovoljni, vinarji ga branijo

Bi lahko Slovenija storila več?

21. marec 2017 ob 16:36,

zadnji poseg: 21. marec 2017 ob 19:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Minister za kmetijstvo Dejan Židan je glede terana že poslal pismo podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu. V DZ-ju medtem odmeva vprašanje o ministrovi odgovornosti za nastali položaj.

V svežem pismu je minister Dejan Židan odločitev evropskega komisarja za kmetijstvo Phila Hogana, da nadaljuje postopek sprejema delegiranega akta in dejstvo, da so službe komisije objavile predlog akta, označil kot razočaranje. Hoganu je Židan pisal že v ponedeljek.

Podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu je Židan izrazil tudi velika pričakovanja Slovenije po obisku predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja v Sloveniji in njegovi obljubi, da bo komisija ponovno presojala dejstva in dokumente, ki naj bi bili podlaga za pripravo delegiranega akta.

Slovenija ocenjuje, da komisija v tako kratkem času ni mogla izvesti temeljite presoje novih dejstev, niti ni seznanila Slovenije z rezultati te presoje.

Hrvaški dokumenti ostajajo cenzurirani

Židan je Timmermansa še opozoril, da Slovenija še ni dobila v pregled zahtevanih dokumentov, povezanih s hrvaško vlogo za podelitev izjeme od zaščite terana, kljub priporočilom Evropske varuhinje človekovih pravic, kar bi Sloveniji omogočalo učinkovito izvajanje pravice do obrambe.

V pismu je minister opozoril tudi na neresnične navedbe v uvodni izjavi preambule, da ime sorte vinske trte teran ni bilo vključeno v uredbo komisije zaradi domnevnih pogajanj med Hrvaško in Slovenijo. Slovenija se namreč v tej zadevi ni nikoli pogajala, niti ni bilo sprejetega dogovora o dvostranskih pogajanjih.

Židan je prvega podpredsednika komisije pozval, da v okviru pristojnosti navedeno zadevo temeljito prouči in zaustavi postopek sprejetja delegiranega akta, dokler se Sloveniji ne zagotovi dostop in analiza dokumentacije Hrvaške, ki je podlaga za podelitev izjeme.

Poslanci tehtajo Židanovo odgovornost

Ob vsem tem v DZ-ju odmeva vprašanje ministrove odgovornosti oziroma ali je Slovenija storila vse, kar je lahko, za zaščito državnih interesov. Židan je že v pogovoru za Odmeve pred mesecem dni dejal, da Slovenija drugače, kot je, ni mogla ravnati.

SMC: Kaj sta storila minister in diplomacija

V poslanski skupini SMC-ja menijo, da odstop ministra za kmetijstvo ne bi rešil težave. Po besedah poslanca Marka Ferluge pa je vprašanje, ali je bilo glede zaščite terana do zdaj dovolj narejenega v začetni fazi in kako je svojo vlogo odigral pristojni minister.

Poudaril je tudi vprašanje, ali sta svojo vlogo odigrala slovenska diplomacija in naše veleposlaništvo v Bruslju. "Vedno sem jezen na naše predstavnike v Bruslju, da se ne potegnejo za naše stvari," je povedal poslanec v izjavi v DZ-ju in dodal, da bi tudi Židan kot pristojni minister moral "resnično delati v dobro slovenskih vinogradnikov in vinarjev".

Na vprašanje, ali po njegovem mnenju ne dela v njihovo dobro, ni odgovoril konkretno, bistveno pa po poslančevih besedah je, da se težava reši. Koliko je minister naredil dobrega in ali je naredil dovolj, je po ocenah Ferluge težko povedati. "A glede na to, kam so šle poti, verjetno ni," je ugotavljal in ocenil, da je težko reči, da je slovensko kmetijsko in zunanje ministrstvo naredilo vse tako, kot bi moralo.

SDS: Židan zavaja slovensko javnost

Poslanec SDS-a Tomaž Lisec pa ugotavlja, da minister Židan očitno eno govori v Sloveniji, drugo pa se dogaja na evropskem političnem parketu. "Židan zavaja slovensko javnost, saj očitno tudi pogovori s predsednikom Evropske komisije Junckerjem niso obrodili sadov," je Lisec ocenil za STA.

Presečni datum, ko bodo morali nekaj narediti glede Židanove odgovornosti, pa bo po njegovem mnenju sprejem delegiranega akta o uporabi imena teran. Če tedaj premier ne bo ukrepal, pa bodo v SDS-u razmislili o ministrovi odgovornosti, tudi o interpelaciji, je napovedal Lisec. Potem bi bilo namreč po njegovem mnenju ministrovo govorjenje o tožbi na Evropskem sodišču brezpredmetno in le izogibanje odgovornosti.

DeSUS: Židan je verjel Evropi

Poslanec DeSUS-a Primož Hainz pa zagovarja ministra. "On je pač verjel, da če smo se nekaj v Evropi dogovorili, to tudi velja. A v tej Evropi to ne velja," je izjavil. Dodal je še, da "smo včasih verjeli v Beograd, danes pa verjamemo Bruslju".

Ali smo dovolj močni z lobiranjem ali ne oz. ali smo na tej točki prešibki, po prepričanju Hainza ne more biti kriv en sam minister in zadeva s teranom tudi ne more biti razlog za njegov odstop.

NSi: Še ena Židanova propadla zgodba

Poslanka NSi-ja Iva Dimic pa je v izjavi v DZ-ju ocenila, da je teran še ena propadla zgodba ministra Židana. Poudarila je še druge težave na resorju, med drugim na področju kmetijstva in v slovenskih državnih gozdovih. Tako je po njenem mnenju pričakovati, da bo predsednik vlade Miro Cerar v prihodnjih dneh ukrepal glede ministra oz. ga pozval k odstopu.

"Nobena skrivnost ni, da znotraj koalicije oz. v SMC-ju ni več stoodstotne podpore ministru Židanu," je dodala Dimičeva.

Židanov odstop pa so, kot pravi, pričakovali že pri njegovih preteklih neuspešnih projektih, za katere je zagotavljal, da jih bo ministrstvo izpeljalo. Po besedah poslanke je čas, da minister že sam ugotovi, kaj se je v preteklosti dogajalo in da so njegove obljube padle v vodo.

ZL: Židan bi moral položaj zapustiti

Tudi poslanec ZL-ja Franc Trček meni, da bi Židan moral položaj že prej zapustiti, pri čemer kot problematično navaja denimo vprašanje samooskrbe. Sicer pa se je ta zgodba glede terana po njegovem mnenju zgodila zato, ker se prej ni zgodilo, kar bi se moralo. Trček ob tem poudarja vprašanje upravičenosti nekoga, ki ne zna dobiti niti zgodb, ki bi "logično gledano morale biti dobljene", da vodi neki resor.

Tudi Trček je sicer poudaril delovanje Slovenije v Bruslju, prav tako po njegovem mnenju ne znamo sodelovati z ljudmi, ki jih imamo v institucijah EU-ja.

Evropska komisija je na portalu za boljšo zakonodajo objavila predlog delegiranega akta za odobritev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran. Komisija je po skrbni analizi dodatnih elementov, ki jih je posredovala Slovenija, sklenila, da ti ne spreminjajo bistveno njene ocene položaja.

Cerarjev kabinet: Ne zahtevam odstopa

Novica je negativno presenetila premierja Cerarja. V njegovem kabinetu so sicer tokrat za Slovensko tiskovno agencijo zavrnili govorice, da zahteva Židanov odstop. Židan je v ponedeljek povedal, da ne bo odstopil, na kmetijskem ministrstvu pa so zagotovili, da bo Slovenija za zaščito slovenskih proizvajalcev terana uporabila vsa legitimna sredstva.

Vinarji Židanu v bran

Proizvajalci terana, združeni v civilni iniciativi, so presenečeni, da slovenska politika poziva Židana k odstopu. "Napad na Židana je napad na vinarje. Zdaj, ko ga najbolj potrebujemo, se ga ruši. To je zame neodgovorno. Je edini politik v Sloveniji, ki nam stoji ob strani, pa še tega je treba rušiti," je bil oster predsednik iniciative Marjan Colja, ki se mu zdi tak način delovanja politike neprimeren. Priznava, da so bili ob objavi delegiranega akta vinogradniki in vinarji žalostni, saj so komisiji predstavili nova dejstva, ki so dokazovala poneverbe, česar pa komisija ni upoštevala. "Ko smo bili na sestanku pri evropskem komisarju za kmetijstvo Philu Hoganu, smo verjeli, da nas posluša, a vse je bila samo manipulacija, pridobivanje časa. V ničemer nas niso poslušali," je dejal Colja.

Proizvajalci terana so za sestanek zaprosili tudi Junckerja, a jim je odpisal, da je zadevo prepustil komisarju Hoganu, ki da jih bo v nekaj dneh obvestil o nadaljnjih korakih. Colja je poudaril, da sporočila Hogana do danes še niso prejeli.

"Po tihem sem upal, da bo komisija razkrila dokumente hrvaške strani, s katerimi so zahtevali izjemo. Da bodo potem dali Sloveniji nekaj časa, da odgovori na navedbe, a vse je bila le manipulacija z nami. Ne ozirajo se na argumente," je bil razočaran Colja.

