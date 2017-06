Protestni shod pristaniških delavcev Luke Koper

Dela ne bodo prekinili

29. junij 2017 ob 08:39

Koper - MMC RTV SLO/STA

Delavci Luke Koper zaradi nezadovoljstva z napovedano zamenjavo članov nadzornega sveta in posledično najverjetneje tudi uprave Luke Koper ob 11. uri pred vhodom v pristanišče pripravljajo protestni shod.

Delavci dela ne bodo prekinili, saj ne bo šlo za stavko, ampak zgolj za protestni shod, s katerim se bodo pridružili vseevropskemu protestu pristaniških delavcev.

Kot je v sredo na novinarski konferenci poudaril predstavnik sindikata žerjavistov in član nadzornega sveta Luke Koper Mladen Jovičić, je Luka Koper lani dobro poslovala. Tako po njegovem mnenju ni nikakršnega razloga za zamenjavo članov nadzornega sveta ali uprave, saj dobro delujeta.

Kritike na račun koprske občine

Delavci se zamenjave bojijo predvsem zato, ker naj bi po njihovih besedah na nadzorniške stole sedli ljudje, ki so po Jovičićevih besedah povezani s Slovenskimi železnicami. Tako bi država lažje povezala Luko Koper in Slovenske železnice v holding in ga pozneje prodala.

Kritičen je bil tudi do Mestne občine Koper, ki naj bi po njegovem mnenju "želela Luko Koper kar zapreti", saj naj bi močno obremenjevala okolje. Ob tem pa se na koprski občini ne zavedajo, da "ne trpimo z Luko Koper, ampak živimo od Luke Koper".

Luka Koper - tretje najboljše evropsko pristanišče

Jovičić je poudaril še, da je država oziroma Slovenski državni holding (SDH) v njenem imenu zahteval visoke poslovne rezultate, ki so jih večinoma dosegli in presegli, saj so poslovanje v letu 2016 končali kot tretje najboljše evropsko pristanišče.

V petek bo skupščina Luke Koper, ki bo po pričakovanjih in izkušnjah iz minulega leta precej razburljiva. SDH namreč med drugim predlaga zamenjavo predsednice nadzornega sveta Alenke Žnidaršič Kranjc in nadzornice Elen Twrdy, mogoča pa so tudi še presenečenja na sami skupščini. Vse to pa po pričakovanjih odpira pot zamenjavi uprave.

Sa. J.