Poslanci: Naj Lipica postane turistična vstopna točka Krasa

Seja DZ-ja za gospodarstvo

12. januar 2018 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Parlamentarni odbor za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo predloga zakona o Kobilarni Lipica in s koalicijskimi dopolnili odpravil pomanjkljivosti, na katere je opozorila zakonodajnopravna služba.

Zakon predvideva preoblikovanje javnega zavoda v Holding Kobilarna Lipica d. o. o., ki bo v 100-odstotni državni lasti, in zagotavlja 10 milijonov evrov osnovnega kapitala. Ob tem minister Zdravko Počivalšek poudarja: "Sprememba organiziranosti ne pomeni privatizacije Kobilarne Lipica."

Za izvajanje javne službe se bo ustanovila odvisna družbo Kobilarna Lipica d. o. o., ki mora ostati v 100-odstotni lasti Holdinga. Holding pa lahko ustanovi tudi odvisno družbo za izvajanje pridobitne dejavnosti, v kateri bo moral ohraniti večinski delež.

Luko Meseca (Levica) je zanimalo, zakaj pri upravljanju ni predvideno sodelovanje krajevnih skupnosti in delavcev. To ne drži, pravi državna sekretarka Eva Štravs Podlogar in pojasnjuje, da bosta v 6-članskem nadzornem svetu Holdinga dva člana delavcev in štirje člani vlade; od tega enega prispeva kmetijsko ministrstvo in tri ministrstvo za turizem, od tega enega v soglasju s krajevno skupnostjo. Daniel Krivec (SDS) izpostavlja, "da je potrebno predvsem v tistem drugem koraku, ko se postavlja sistem in kadre, dobro premisliti, kaj se dogaja". Branko Zorman (SMC) pa: "Zdaj bo treba ta holding vseeno uvrstiti v strategijo upravljanja državnega premoženja."



Matični odbor podpira začrtani koncept razvoja in pričakuje, da bo Lipica postala turistična vstopna točka Krasa.

Video: Posnetek celotne 31. seje odbora za gospodarstvo

Jernejka Drolec, Radio Slovenija