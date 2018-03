21. marec: Praznuje filozof Slavoj Žižek

Na današnji dan

21. marec 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1949 se je v Ljubljani rodil slovenski filozof Slavoj Žižek. Je eden izmed filozofov z največjo medijsko pozornostjo v svetovnem merilu.

Leta 1971 je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomiral iz filozofije in sociologije, na isti ustanovi pa še magistriral in doktoriral (1981). Drugič je doktoriral na temo psihoanalize v Parizu. Njegova področja delovanja so (lacanovska) psihoanaliza, politična filozofija, nemški idealizem.

Kot raziskovalec je zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vendar je njegova funkcija na tej ustanovi predvsem častna, saj nima rednih predavanj. Kot redni profesor predava na "European Graduate School for Media & Communications" (Saas Fee, New York, Dresden), kot gostujoči profesor pa obiskuje pomembne univerze vseh držav sveta. Posebno priljubljenost dosega v ZDA, na Japonskem in v Južni Ameriki.

Eden najbolj odmevnih mislecev in najpogosteje citiranih avtorjev našega časa je svojo misel naredil za razburljiv šport, predavanja pa za odmevne nastope. Več kot sto izvirnih in prevodnih knjig potrjuje radikalen vpliv njegove kritične misli, ki je deležna presežnih oznak, kot so "najboljši intelektualec po Antiojdipu" ali "najtehtnejše teoretsko delo zadnjih let".

Zasebno življenje

O prvem zakonu Žižek veliko ni razkril, drugič je bil poročen s slovensko filozofinjo Renato Salecl, s katero ima sina Tima, leta 2005 pa je precej odmevala njegova poroka s 30 let mlajšo nekdanjo manekenko Analio Hounie, hčerko uglednih argentinskih psihoanalitikov. Argentinski mediji so takrat poroko razglasili za poroko leta in o njej obsežno poročali v družabni kroniki. Žižek se je za nekaj časa preselil v Argentino, a zakon je trajal le štiri leta. Leta 2013 je najslavnejši slovenski filozof skrivaj še četrtič skočil v zakonski jarem. Izbranka je prav tako 30 let mlajša slovenska novinarka in doktorica filozofije Jela Krečič.

Leta 146 pr. n. št. so rimske vojaške sile krenile v zadnji napad na Kartagino.

Leta 1685 se je rodil nemški skladatelj Johann Sebastian Bach, eden največjih skladateljev in glasbenikov vseh časov.

Leta 1750 je avstrijska cesarica Marija Terezija izdala odredbo o poštnih tarifah in določila poštnine glede na dolžino poti pisma.

Leta 1768 se je rodil eden prvih teoretičnih fizikov Joseph Fourier.

Leta 1788 je požar v New Orleansu uničil 856 stavb in skoraj opustošil mesto.

Leta 1801 je umrl italijanski skladatelj Andrea Luchesi.

Leta 1806 se je rodil mehiški državnik Benito Juarez, ki je bil od leta 1861 do 1863 in od 1867 do 1872 predsednik Mehike.

Leta 1839 se je rodil pomemben ruski skladatelj Modest Musorgski. Njegova najbolj znana dela so Boris Godunov, Hovanščina, samospevi Pesmi in plesi smrti, Otroška izba, med klavirskimi skladbami pa Slike z razstave. Za orkester je napisal Noč na Golem brdu.

Leta 1843 je umrl angleški pesnik Robert Southey.

Leta 1857 je v hudem potresu v Tokiu umrlo več kot 100 tisoč ljudi.

Leta 1871 je novinar Henry Morton Stanley začel iskati raziskovalca Davida Livingstona.

Leta 1882 se je rodil ameriški igralec Gilbert M. (Broncho Billy) Anderson.

Leta 1893 se je v Rušah rodil slovenski pesnik Janko Glazer.

Leta 1895 se je rodil hrvaški violinist Zlatko Balokovic.

Leta 1898 se je v vasi Blato pri Grosupljem rodil ameriški književnik slovenskega rodu Louis Adamič. Njegova najbolj znana dela so Moja Amerika, Iz mnogih dežel, Narod narodov, Večer v Beli hiši, ki so ostala dragocen dokument o življenju slovenskih izseljencev na drugi strani oceana.

Leta 1904 se je rodil ameriški izdelovalec sladkarij Forrest Mars starejši.

Leta 1906 se je rodil ameriški industrialec in filantrop John Davison Rockefeller III.

Leta 1913 se je rodil hrvaški novelist, pesnik in kritik Ivan Goran Kovačic.

Leta 1918 se je pod skritim imenom Michael začela največja ofenziva nemške in avstro-ogrske vojske na zahodu po Verdunu. Tako kot še naslednje tri je bila neuspešna.

Leta 1928 je Charles Lindbergh prejel medaljo časti, ker je kot prvi človek preletel Atlantik.

Leta 1932 se je rodil ameriški kemik in Nobelov nagrajenec Walter Gilbert.

Leta 1935 je šah Reza Pahlavi uradno zaprosil mednarodno skupnost, naj Perzijo preimenuje v Iran, ki je pravo ime države in pomeni dežela Arijanov.

Leta 1946 se je rodil waleški igralec Timothy Dalton.

Leta 1952 je Alan Freed v clevelandski dvorani Moondog Coronation Ball priredil prvi koncert rokenrola.

Leta 1958 se je v Londonu rodil priznani britanski igralec, filmar in občasni glasbenik Gary Leonard Oldman.

Leta 1960 so policisti v mestu Sharpeville v Južnoafriški republiki med mirnimi protesti proti apartheidu streljali na neoboroženo skupino temnopoltih demonstrantov. Ubili so 69 ljudi, ranili pa so jih 180.

Leta 1960 se je rodil brazilski dirkač formule ena Ayrton Senna. Senna je bil trikrat svetovni prvak, njegovih rekordnih 65 najboljših štartnih mest pa je leta 2006 v Bahrajnu izenačil šele Michael Schumacher. 1. maja 1994 se je v Imoli v najbolj krvavem koncu tedna v zgodovini formule ena (umrl je tudi Avstrijec Roland Ratzenbereger) brazilski šampion kot prvi svetovni prvak ubil med dirko.

Leta 1962 se je rodil ameriški igralec Matthew Broderick.

Leta 1962 se je rodila ameriška igralka, komedijantka, voditeljica pogovornih oddaj in založnica Rosie ODonnell.

Leta 1965 je Martin Luther King mlajši vodil skupino 3.200 ljudi od Selme do Montgomeryja v Alabami.

Leta 1963 so zaradi visokih obratovalnih stroškov opustili zapor Alcatraz.

Leta 1966 so v ZDA prvič praznovali svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji, katerega namen je spomniti na boj proti rasističnemu nasilju, stereotipom v medijih in vsakdanji diskriminaciji.

Leta 1968 je izraelska vojska napadla vas Karameh v Jordaniji.

Leta 1970 je sanfranciški župan Joseph Alioto razglasil 21. marec za dan Zemlje.

Leta 1964 je v Kobenhavnu potekalo deveto tekmovanje za Evrovizijo. Zmagala je Gigliola Cinquetti, ki je nastopila z Italijo. Zapela je pesem Non ho leta (Nisem dovolj stara).

Leta 1970 je v Amsterdamu potekalo 15. tekmovanje za Evrovizijo. Zmagala je Dana, ki je nastopila za Irsko. Zapela pa je pesem All Kinds of Everything (Vse vrste vsega).

Leta 1975 se je zaradi suše in lakote v Etiopiji zgodil državni udar, s katerim je bila odpravljena monarhija.

Leta 1980 se je rodil brazilski nogometaš Ronaldinho.

Leta 1980 je ameriški predsednik Jimmy Carter objavil, da bo ameriška reprezentanca bojkotirala poletne olimpijske igre v Moskvi, ker so Rusi napadli Afganistan.

Leta 1986 je Bojan Križaj zmagal na slalomski tekmi svetovnega pokala v Bromontu v Kanadi.

Leta 1984 je ameriška igralka Shauna Grant pri 25 letih naredila samomor.

Leta 1985 se je kanadski paraplegik in humanitarec Rick Hansen odpravil na pot po Kanadi. Potoval je v invalidskem vozičku. Na pot se je odpravil, da bi tako osveščal ljudi in zbiral denar za raziskave poškodb hrbtenice.

Leta 1990 je po 75 letih Republika Namibija postala od Južnoafriške republike neodvisna država.

Leta 1999 sta Bertrand Piccard in Brian Jones kot prva človeka obkrožila Zemljo v balonu na vroči zrak.

Leta 2001 so hokejisti Olimpije sedmič osvojili naslov državnih prvakov. V peti finalni tekmi so na Jesenicah s 4:2 premagali Acroni Jesenice in finalno serijo končali s 4:1 v zmagah.

Leta 2005 so v šoli v minnesotskem mestu Red Lake streljali. Ubitih je bilo deset ljudi.

Leta 2005 je umrl slovenski naslovni škof Vekoslav Grmič.

Leta 2011 je v 65. letu starosti umrla dama z močnim glasom, pevka soula in diska Loleatta Holloway.

Leta 2013 je v 61. letu starosti za posledicami raka umrl italijanski atlet Pietro Mennea, čigar svetovni rekord v teku na 200 metrov je trajal kar 17 let. Najboljši izid vseh časov 19,72 je dosegel na poletni univerzijadi leta 1979 v Ciudad de Mexicu. Njegov rekord je izboljšal šele Američan Michael Johnson leta 1996.

Leta 2015 je pod Poncami 30 tisoč gledalcev v sončnem letalskem spektaklu videlo samo eno serijo, a tudi veličastno ekipno zmago Slovenije, ki je bila razred zase. Peter Prevc, Anže Semenič, Robert Kranjec in Jurij Tepeš so zmagali s kar 43,3 točke prednosti pred drugo Avstrijo in 64,4 točke pred tretjo Norveško.

