24. avgust: Dan, ko je izbruhnil Vezuv in zasul Pompeje

Na današnji dan

24. avgust 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 79 našega štetja je izbruhnil 1.281 metrov visok ognjenik Vezuv, lava pa je pod seboj pokopala več antičnih mest.

Vezuv (italijansko Vesuvio, latinsko Vesuvius) je ognjenik ob obali Neapeljskega zaliva, ki leži približno deset kilometrov vzhodno od Neaplja v južni Italiji.

Je eden izmed štirih še delujočih ognjenikov v Italiji in edini na evropski celini, saj so preostali trije delujoči vulkani v Italiji na otokih. Ob zadnjem izbruhu leta 1944 je umrlo 49 ljudi. Verjetno najbolj znan izbruh vulkana je iz leta 79 našega štetja. Ognjenik je pred tem dolgo miroval, ko pa je ob 13. uri začel bruhati, je od pet do osem metrov debela odeja lave in pepela prekrila antična mesta Pompeji, Stabije in Herculaneum.

Izbruh Vezuva je podrobno opisal Plinij mlajši v svojih pismih Tacitu, to pa je tudi prvo znano pričevanje o kakšnem vulkanskem izbruhu. Plinij je bil ob izbruhu na ladji, zasidrani v Neapeljskem zalivu. Izbruh vulkana je trajal 19 ur, bil pa je tako močan, da so kosi kamnine padli celo na afriško obalo, v Egipt in Sirijo. Izbruh je zadel Pompeje med velikimi slovesnostmi v čast bogu Vulkanu, gospodarju ognja in možu boginje Venere.

Ob izbruhu je umrlo okoli 2.000 ljudi. Mesti sta dolgo ostali pod debelo plastjo pepela. Odkopavanja, ki so odkrila razmeroma dobro ohranjeno antično mesto Pompeje, so začeli šele leta 1860, ko je italijanski kralj imenoval Giuseppeja Fiorellija za direktorja izkopavanj. Pri izkopavanjih so naleteli na dobro ohranjene odlitke trupel, ki so nastali v trenutku, ko je dež pepela in plovca prekril ležeča telesa kot vlažen cement.

Sčasoma so mehki deli trupel razpadli, pepel in plovec sta okamenela, v notranjosti pa so ostala le okostja. Drugo mesto, ki je izginilo pod pepelom Vezuva, je bilo Herculaneum. Med prvimi izkopavanji v Herculaneumu so našli le nekaj ostankov trupel, zato so arheologi menili, da je večina prebivalcev pobegnila pred uničenjem. Leta 1980 so na obali pod masivnimi opečnatimi bloki tudi več kot dvajset metrov globoko odkrili več sto okostij, skoraj vsa pa so bila brez glave. Zaradi vročine, ki jo je povzročil vulkanski izbuh (750 stopinj Celzija), so prebivalcem možgani dobesedno eksplodirali. Herculaneum naj bi po mnenju strokovnajkov uničil piroklastični oblak, ki je prekril mesto z debelo plastjo vulkanskih drobcev. Ponekod je ta plast do petkrat debelejša od tiste, ki je prekrila Pompeje.

Poleg izbruha leta 79 našega štetja je ognjenik izbruhnil še v letih 203, 472, 512, 787, 968, 991, 999, 1007, 1036, 1631, 1660, 1682, 1694, 1698, 1707, 1737, 1760, 1767, 1779, 1794, 1822, 1834, 1839, 1850, 1855, 1861, 1868 in 1872. V 20. stoletju je izbruhnil trikrat, in sicer v letih 1906, 1929 in 1944. Pred izbruhom leta 79 je Neapeljski zaliv leta 62 stresel hud potres, ki je uničil večino zaliva. Plinij mlajši je v svojih pismih Tacitu poročal tudi, da je videl velik oblak dima, ki je bil visok več kot 20 kilometrov. Stric Plinija mlajšega, Plinij starejši, je prav tega dne pristal na obali pri mestu Stabije in tam s svojim prijateljem in posadko obiskal kopališče.

Več hujših potresnih sunkov je prizadelo mesto, zato se je morala posadka umakniti. Na glave so si privezali blazine, tako da jih kamenje ni zadelo in pogubilo. Med umikom se je tako stemnilo, da so morali prižgati lanterne. Ko so prišli do morja, je bilo to preveč razburkano, da bi se lahko povzpeli na ladjo in se umaknili na varno.

Plinij starejši je najverjetneje umrl zaradi vdihovanja strupenih plinov, njegovo truplo pa so našli dva dni kasneje nepoškodovano. Ognjenik je izbruhnil tudi štiri kubične kilometre pepela in skal. V pokrajini Kampanja je samo zaradi tega izbruha umrlo več kot 10.000 ljudi, Pompejev in Herculaneuma niso nikoli obnovili. V zadnjih petsto letih je od leta 1949 najdaljše obdobje, odkar vulkan "spi".

Leta 79 je umrl rimski pisec, učenjak in častnik Plinij starejši.

Leta 410 so Vizigoti pod vladarjem Alarikom prvič zavzeli Rim in ga oplenili, kar simbolizira propad zahodnega rimskega cesarstva.

Leta 1572 je umrl francoski admiral in voditelj hugenotov Gaspard de Coligny.

Leta 1685 se je Janez Vajkard Valvasor udeleži ribolova v Cerkniškem jezeru in ga natančno popisal.

Leta 1863 se je rodil hrvaški raziskovalec Dragutin Lerman.

Leta 1869 se je rodila slovenska filmska in gledališka igralka, režiserka ter pedagoginja Avgusta Danilova, rojena Gostič.

Leta 1898 se je v Trstu rodil slovenski slikar in grafik zgodnje konstruktivistične, kasneje kubistične smeri Avgust Černigoj. Leta 1924 je v Ljubljani priredil prvo slovensko konstruktivistično razstavo in jo opremil z levičarskimi parolami. Leto pozneje je bil iz Ljubljane izgnan v Trst, kjer je nadaljeval avantgardistično agitacijo in ustanovil zasebno slikarsko šolo. Poslikal je številne cerkve, po drugi svetovni vojni pa je bil profesor na slovenski gimnaziji in na slovenskem učiteljišču v Trstu. Leta 1976 je prejel Prešernovo nagrado. Umrl je 17. novembra leta 1985 v Sežani.

Leta 1899 so v Krapini odkrili ostanke neandertalca.

Leta1929 se je rodil slovenski književnik Dominik Smole. Med njegovo pripovedno prozo velja omeniti Črni dnevi in beli dan, med dramatiko pa Antigono, Krst pri Savici in Zlata čeveljčka. Umrl je leta 1992.

Leta 1929 se je v Jeruzalemu rodil palestinski voditelj Jaser Arafat. Mesto in datum njegovega rojstva nista zanesljiva, rodil naj bi se 4. avgusta 1929 v Kairu. Študiral je na kairski univerzi od leta 1952 do 1956. Istega leta je bil med soustanovitelji Palestinskega narodnoosvobodilnega gibanja – Al Fatah, leta 1968 pa je postal vodja PLO. Predsednik razglašene, uradno pa nepriznane neodvisne države je postal leta 1988. Skupaj z Jicakom Rabinom in Šimonom Peresom je prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1936 sta francoska in britanska vlada sprejeli sklep o prepovedi prodaje orožja Španski republiki.

Leta 1939 so v Združenem kraljestvu razglasili splošno vojaško mobilizacijo.

Leta 1940 je v Berlinu umrl nemški inženir, izumitelj nipkovske plošče, Paul Gottlieb Nipkow. Velja za očeta televizije.

Leta 1941 so na dvorišču mariborskih zaporov ustrelili znane komuniste: Slavo Klavoro, Slavka Šlandra in Franja Vrunča.

Leta 1942 je med italijansko ofenzivo padel slovenski pesnik, pisatelj in dramatik Miran Jarc.

Leta 1943 je bil Heinrich Himmler imenovan za notranjega ministra tretjega rajha.

Leta 1944 se je rodil ameriški astronavt Gregory Bruce Jarvis.

Leta 1947 se je v Riu de Janeiru rodil brazilski pisatelj Paulo Coelho, najbolj znan po svojem delu Alkimist. Preden se je popolnoma posvetil pisanju, je Coelho delal kot gledališki režiser in igralec, pisec besedil (sodeloval je z več uspešnimi brazilskimi glasbeniki in pomagal ustvariti precej uspešnic) ter novinar. Leta 1987 je Coelho izdal zanj prelomnega Alkimista, ki je postal izjemna uspešnica in ena najbolje prodajanih brazilskih knjig v zgodovini. Doslej so knjigo po vsem svetu prodali v več kot 30 milijonih izvodov.

Leta 1964 se je rodil plavalec Darjan Petrič. Leta 1982 je na svetovnem prvenstvu v Guayaquilu v Ekvadorju osvojil bronasto medaljo na 1.500 metrov in postavil državni rekord 15:10,20, ki ga je nato zrušil šele Luka Turk (15:09,12). Le še Darjanovemu bratu Borutu je izmed Slovencev na svetovnem prvenstu uspelo osvojiti medaljo. Darjan ima tudi bronasti medalji na 400 metrov prosto z evropskih prvenstev.

Leta 1968 je Francija opravila prvi poskus z vodikovo bombo in tako postala peta velesila s tem orožjem.

Leta 1987 se je rodil najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar, ki blesti v dresu Los Angeles Kingsov. Med letoma 2004 in 2006 je igral v švedski ligi za Sodertaelje. Izbran je bil kot 11. na naboru. V Ligi NHL je debitiral 6. oktobra 2006 in takoj zabil gol Anaheimu. Junija 2012 so Kingsi osvojili naslov prvaka v Ligi NHL, potem ko so v finalu ugnali New Jersey s 4:2 v zmagah. Z izjemnimi igrami se je Kopitar izkazal tudi v dresu z državnim grbom.

Leta 1991 je po poskusu izvedbe državnega udara v Sovjetski zvezi z mesta voditelja države odstopil Mihail Gorbačov.

Leta 1991 je Ukrajina postala neodvisna republika, članica Skupnosti neodvisnih držav. Do tega leta je bila zvezna republika v Sovjetski zvezi.

Leta 1991 je dvojec brez krmarja Iztok Čop/Denis Žvegelj na svetovnem veslaškem prvenstvu na Dunaju osvojil srebrno medaljo.

Leta 1996 je ruskega plavalnega zvezdnika Aleksandra Popova na tržnici v Moskvi zabodel prodajalec lubenic.

Leta 2000 je Martin Strel po 58 dneh in 3.004 km končal plavanje po Donavi.

Leta 2002 je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah 22-letni kajakaš Miha Terdič v Bourg St. Mauriceu osvojil srebrno medaljo. Zaostal je le za Francozom Fabienom Lefevreom, tretji pa je bil Čeh Ivan Pišvejc. Slovensko slavje je s petim mestom dopolnil Dejan Kralj.

Leta 2004 so nogometaši Hita Gorice so na povratni tekmi 3. predkroga Lige prvakov v gosteh izgubili proti Monacu s 6:0. Prvo tekmo je klub iz kneževini dobil s 3:0. Slovenski prvaki so za tolažbo lahko igrali v 1. krogu Pokala Uefa.

Leta 2006 je Mednarodna astronomska zveza (IAU) redefinirala pojem planet, tako da najbolj oddaljen planet našega osončja Pluton sedaj sodi med pritlikave planete.

