Državni sekretarji bodo v pričakovanju porasta migracij na Balkanu staknili glave

Ob toplejših mesecih opozarjajo na možnost porasta migracij v regiji

23. april 2018 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic se odpravlja na Hrvaško in v Srbijo, kjer se bo s tamkajšnjima kolegoma pogovarjal o razmerah na področju migracij.

Šefic se bo danes v Zagrebu srečal z državnim sekretarjem na hrvaškem notranjem ministrstvu Robertom Kopalom, v torek v Beogradu pa s kolegom s srbskega notranjega ministrstva Milosavom Miličkovićem.

Z notranjega ministrstva drugih podrobnosti niso sporočili, prihaja pa do srečanj v času, ko ob toplejših mesecih opozarjajo na možnost porasta migracij v regiji.

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je pred dnevi dejala, da je v Sloveniji v zadnjem času očiten porast klasičnih nezakonitih migracij in da se migracijska slika poslabšuje ter da je v toplejših mesecih pričakovati, da bodo migracije v porastu.

Ob tem je po četrtkovi seji vlade zagotovila, da je policija pripravljena, načrti pa izdelani, a dodala, da bodo tokrat migracije zadevale celotno državo. Ne pričakuje sicer, da bi bil prebežniški val tako obsežen kot pred dobrima dvema letoma.

Nova prebežniška pot

V času, ko se je zaradi zaprtosti meja in okrepitve nadzora na mejah članic Evropske unije po podatkih Europola v regiji odprla nova prebežniška pot iz Grčije, prek Albanije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine na Hrvaško, je ministrica poudarila tudi nujnost rednega obveščanja in sodelovanja med vsemi pristojnimi institucijami v teh državah ter nudenja ustrezne pomoči državam v regiji za obvladovanje migracij.

Doslej je ta pot v glavnem vodila preko Srbije, Romunije in Madžarske ali pa preko Srbije in Hrvaške proti zahodu Evrope.

Več kot lani

Na Hrvaškem so v petek sporočili, da so v prvih treh mesecih letošnjega leta policisti ustavili 1371 ljudi, ki so vstopili na Hrvaško mimo mejnih prehodov, kar je za 72 odstotkov več kot v prvem lanskem trimesečju. Na meji proti Sloveniji so ustavili 286 ljudi, s Srbijo pa 522. Iz BiH-a je poskusilo na Hrvaško vstopiti 143 ljudi.

Petina vseh letos ustavljenih prebežnikov je iz Afganistana, sledijo državljani Kosova, Pakistana in Turčije.

T. H.