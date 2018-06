Pahor: Evropska komisija ni izpolnila pričakovanja, da bi se postavila na stran prava

Iztekel se je rok, po katerem Slovenija lahko nadaljuje s tožbo

18. junij 2018 ob 07:40,

zadnji poseg: 18. junij 2018 ob 14:36

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Evropska komisija ne bo podala mnenja v povezavi s tožbo Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama. Slovenija in Hrvaška naj poiščeta rešitev, komisija pa je še naprej pripravljena posredovati, pravijo v Bruslju.

Pri postopku v okviru 259. člena pogodbe EU-ja gre za iskanje "prijateljske rešitve" in "komisija bo še naprej delovala kot poštena posrednica pri iskanju takšne rešitve", je povedal glavni govorec komisije Margaritis Schinas. Glede nadaljnjih korakov pa je dejal, da sta Slovenija in Hrvaška tisti, ki naj se pogovarjata in komentirata. "Rešitev morata poiskati članici, komisija je pripravljena pomagati," je poudaril Schinas.

Schinas je ob tem izpostavil, da komisija v skladu z 259. členom ni dolžna pripraviti poročila oziroma mnenja in da so v preteklih osmih podobnih primerih tovrstno poročilo izdali le štirikrat. Na vprašanje, ali lahko potrdi neuradne informacije, da pravna služba komisije pritrjuje slovenskim stališčem, da obstajajo kršitve evropskega prava zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe, pa je govorec dejal, da notranjih dokumentov služb komisije ne komentira.

Je pa ob tem dejal, da je kolegij julija lani o tem razpravljal na podlagi ustne predstavitve pravne službe, ki je postavila parametre za člen 259, ki predvideva, da je arbitražni postopek še vedno edini okvir, ki je lahko koristen. A za to, da poiščeta "prijateljsko rešitev", sta odgovorni članici, je ponovil Schinas.

Na vprašanje, ali lahko komisija svoje mnenje poda pozneje, po izteku današnjega roka v okviru 259. člena, je predstavnik komisije dejal, da omenjeni člen ne določa nikakršnega pravnega roka ali pravne obveznosti za komisijo, ena možnost je poročilo, druga možnost je brez poročila: "Dejstvo, da se rok izteče danes, jasno kaže, da komisija ne bo izdala poročila," je še povedal Schinas in znova izpostavil, da komisija v polovici podobnih primerov v preteklosti ni izdala poročila.

Pahor: EU je zamudila priložnost

"Razumem, da ima Evropska komisija možnost in ne dolžnost, da poda svoje mnenje v skladu z 259. členom pogodbe EU. To spoštujem. Toda EK je zamudila priložnost, ko bi lahko s svojim mnenjem politično in pravno okrepila prizadevanje za uveljavitev odločitve Arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. To sodišče je odločilo na osnovi sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, ki mu je v pomembnem deležu botrovala prav Evropska komisija," je odzivu dejal slovenski predsednik Borut Pahor.

Kot je še dejal Pahor, je bil spor glede meje z odločitvijo sodišča rešen, sicer Hrvaška ne bi bila članica Evropske unije, vsebina sporazuma pa ne bi bila del evropskega in mednarodnega prava. "Zdaj je med državama samo še spor glede uveljavitve te odločitve. Mnenje Evropske komisije bi lahko to uveljavitev pospešilo. To bi imelo večplastne koristne posledice za reševanje odprtih dvostranskih vprašanj med državami v JV Evropi in spoštovanje zavez in sporazumov zvezi s tem. Evropska komisija ni izpolnila pričakovanja, da bi se postavila na stran evropskega in mednarodnega prava ter tako dala jasen signal, da je sporazume in odločitve sodišča potrebno spoštovati. Kljub temu sem prepričan, da bo prej ali slej meja med sosednjima državama uveljavljena skladno z odločitvijo sodišča."

Člen 259 pogodbe o delovanju EU-ja je sicer člen, na podlagi katerega lahko članica unije toži drugo članico na Sodišču EU-ja zaradi kršenja evropskega prava. Najprej mora o nameri obvestiti komisijo, kar je Slovenija storila s pismom 16. marca. Člen po tem obvestilu predvideva trimesečni rok. Šele po izteku tega roka lahko Slovenija vloži tožbo. Ali oziroma kdaj bo to storila, za zdaj ni jasno. Po nekaterih neuradnih informacijah je kljub povolilnemu času verjetno, da bo Slovenija postopek nadaljevala zelo hitro.

Večernji list: Juncker predlaga memorandum

V vladnem uradu za komuniciranje so danes zanikali navedbe hrvaških medijev, da naj bi pred kratkim potekali intenzivni pogovori med slovenskim premierjem Mirom Cerarjem, hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem glede arbitražnih zapletov.

Hrvaški Večernji list je namreč danes ob sklicevanju na vire, tesno povezane z Evropsko komisijo, navedel, da je Juncker "do pred kratkim intenzivno komuniciral" s Plenkovićem in Cerarjem, da bi se državi dogovorili za skupno rešitev, sprejemljivo za obe strani. Predlagal naj bi podpis memoranduma, v katerem bi arbitražno sodbo predstavili kot dvostranski dogovor.

V vladnem uradu za komuniciranje so zatrdili da "navedbe časnika o dogovarjanju o memorandumu ne držijo – ni bilo nobenih posebnih, kaj šele intenzivnih pogovorov na to temo". Hkrat so napovedali, da se bo premier Cerar, ki opravlja tekoče posle, še danes odzval na sporočilo Evropske komisije, da ne bo podala mnenja v povezavi s slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama.

