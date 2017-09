Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Soočenje lahko spremljate v živo. Voditeljica soočenja je Erika Žnidaršič. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Referendumski klepeti - Kakšen mora biti drugi tir?

Soočenje različnih pogledov na drugi tir

Voditeljica soočenja je Erika Žnidršič

21. september 2017 ob 20:05,

zadnji poseg: 21. september 2017 ob 21:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Čez tri dni bomo glasovali o Zakonu o gradnji in upravljanju drugega tira železniške proge Divača-Koper in o gospodarjenju z njim. TV Slovenija je nocoj pripravila sklepno soočenje pred nedeljskim referndumom.

V oddaji bodo argumente ZA in PROTI zakonu predstavili vsi tisti uradni organizatorji kampanje, ki so se prijavili skladno z javno objavljenimi pravili za izrabo programskega časa v času referendumske kampanje.

Vprašanje ni, drugi tir DA ali NE - s tem, da je potreben, se strinjajo vsi. Različni pa so pogledi na to, koliko naj bi stal, kako ga financirati in ali naj pri tem sodelujejo tudi tujci. Pobudniki referenduma so prepričani, da bo drugi tir novi Teš 6, vlada in zagovorniki zakona pa jim očitajo blokado razvoja Slovenije.

Da bi dobili jasnejše odgovore o tem strokovnem vprašanju, so organizatorje kampanje razdelili v tri skupine. Zagovorniki in nasprotniki zakona bodo imeli na voljo enako časa. Pobudnik refernenduma Vili Kovačič in predstavnik vlade Jure Leben pa bosta v oddaji sodelovala ves čas.

Različne ocene vrednosti projekta razburjajo

Do zdaj je bilo izračunanih že več različnih ocen vrednosti projekta, kar je Kovačič na začetku soočanja ocenil za "igranje s potrpežljivostjo državljanov". Nihanje vrednosti projekta je Leben pripisal tehnični optimizaciji projekta, ki so jo naknadno izvedli. "Časovnico projekta pa bomo lahko razgrnili konec leta, ko bodo narejene strokovne in pravne podlage," je dodal. "Evropa nam je dala zeleno luč," je spomnil, Kovačič pa mu je očital, da je Evropska investicijska banka (EIB) dala posojilo tudi za Teš 6.

Metod Dragonja (2tdk) je spomnil, da se projekt izvaja v "pogojih javnofinačne kosodilacije, kar je zahtevalo določene rešitve", Andrej Čuš (Društvo Najprej slovenija) pa je dejal, da "denar v proračunu je, treba pa se je vprašati, kaj so prioritete."

Bojan Cerkovnik (DRI) je odločno zavrnil očitke, da stroka ni bila vključena v projekt in zatrdil, da je bila izbrana najboljša trasa, s čemer pa se ni strinjal Damir Josipovič (KDS- Krščansko demokratska stranka - krščanski demokrati), vendar je Cerkovnik še enkrat poudaril, da je bila trasa izbrana na strokovni podlagi, toda Josipoviča, ki je v studio prinesel tudi številne zemljevide, ni prepričal.

Aleš Primc (Glas za otroke in družine - za otroke!) je vladi očital, da namerava pravzaprav vse doreči šele pozneje, kar je po njegovem mnenju "recept za katastrofo" in za primer navedel krepko dražjo gradnjo avtocest. Tomaž Vidic (Dars) je očitke zavrnil in dejal, da so nihanja vrednosti projektov povsem normalna, saj so pri gradbeništvu cene odvisne od "dela, energije in materiala", kot primer pa navedel veliko razliko primer cene jekla v zadnjih letih.

Gašpar Gašpar Mišič je poudaril, da drugi tir potrebujemo. "Glasovali bomo, ali smo proti razvoju slovenije ali za razvoj." je dejal Mišič, ki je prepričan, da je treba strateške projekte poriniti v ospredje. Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija) in Ani Bidar (Civilna iniciativa Resnična resničnost) sta spomnila na pretekle velike projekte v Sloveniji in očitala "krajo". "Ali naj zaradi slabih izkušenj iz preteklosti ustavimo gradnjo vseh infrastrukturnih projektov?" je vprašal Mišič.

"Kje ste bili, ko se je pridobivalo gradbeno dovoljenje?" je pobudnikom referenduma očital Leben. Tako nasprotniki kot podporniki zakona o drugem tiru so sicer drug drugemu očitali, da v svojih argumentih "prodajajo 99 odstotkov megle".

Nova delovna mesta, a koliko?

V skladu z vladno napovedjo naj bi drugi tir prinesel najmanj 9000 delovnih mest. "Pogledali smo celo logistično verigo in prišli do tega zaključka," je pojasnil Leben. Andrej Magajna (Krščanski socialisti Slovenije - Krekovi socialisti) je opozoril, da je s takimi številkami zelo tvegano operirati.

Boštjan Gorjup (Gospodarska zbornica Slovenije) je dejal, da je treba upoštevati, kaj nam logistična povezava prinese na dolgi rok in za primerjavo dal avtocestni križ, ki je Slovenijo spremenil v tranzitno državo, od česar ima koristi. Miho Kordiša (Levica) skrbijo delovna mesta v Luki Koper, če se bo projektu drugega tira pridružila tudi Madžarska, ki pa zato zahteva priviligiran dostop do drugega tira in koprskega pristanišča. Leban je to zavrnil in zagotovil, da to ni mogoče že zaradi evropskih direktiv.

Blaž Svetek (Naprej Slovenija) je prepričan, da bo šla Slovenija naprej samo preskokom na hitro omrežje, Dušan Mes (Slovenske železnice) je spomnil na številne investicije v obstoječe železniško omrežje, a dejal, da bi hitro omrežje stalo 10 milijard evrov.

Janko Sever (Krajevna skupnost Črni Kal) je povedal, da ljudje, ki živijo ob obstoječi trasi že 50 let neznosno trpijo zaradi hrupa, nevarnosti za zrušenja na vas ter za vodne vire, požare in opozoril, da je gradnja nove proge nujna. "Alternativna trasa Jožeta Duhovnika je odlična za nas, ampak če bi jo bilo mogoče takoj narediti, vendar pa strokovnjaki pravijo, da se je ne da - treba je izdelati vse nove projekte, jo umestiti v prostor ...," je pojasnil.

Boštjan Tavčar (Piratska stranka Slovenije) je poudaril, da je najpomembnejša transparentnost in vlai očital, da ni posredovala vseh željenih podatkov. Leben je očitek zavrnil, spomnil na zakonski rok za odgovor in zatrdil, da je bil ta že odposlan.

Boris Popovič (Mestna občina Koper) je spomnil, da so sami zakonu sprva nasprotovali, po obljubi vlade o dvotirni povezavi, pa so si premislili. Dejal je, da sam te vlade sicer ne podpira, toda "ne bo pa izkoriščal takega projekta, da bom rušil vlado."

Televizijsko soočenje lahko od 20.05 spremljate na 1. programu Televizije Slovenija ter s klikom na spodnjo povezavo.

T. H.