Umikajo tožbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Padlo naj bi kar nekaj odmevnih postopkov

11. september 2018 ob 09:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Specializirano državno tožilstvo je umaknilo devet tožb o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in eno pritožbo. Med drugim so umaknili pritožbo v postopku zoper Franca Kanglerja, pričakovati je tudi umik tožb zoper Janeza Janšo.

K temu jih je prisilila julijska odločitev ustavnega sodišča, saj so razveljavili 57. člen zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki je omogočal, da tožilstvo preveri tudi zakonitost premoženja tistih osumljencev, obtožencev in obsojencev kataloških kaznivih dejanj, pri katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel že pred uveljavitvijo zakona. Po sodbi ustavnih sodnikov zakon za nazaj ne sme več veljati, temveč lahko tožilci pod drobnogled vzamejo le premoženje tistih, ki so kaznivo dejanje zagrešili po 29. novembru 2011, ko je zakon o odvzemu premoženja začel veljati.

S sodbo ustavnih sodnikov je postalo jasno, da bo marsikateri postopek padel. Na Specializiranem državnem tožilstvu so začeli pregledovati vse zadeve in za Dnevnik pojasnili, da so že umaknili tiste tožbe, pri katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno pred 29. novembrom 2011.

Po informacijah Dnevnika se umik pritožbe nanaša na postopek zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, med devetimi tožbami pa naj bi bili "težkokategorniki". Glede na čas storitve očitanih kaznivih dejanj je tako mogoče sklepati, da so ali bodo umik tožbe dočakali predsednik SDS-a Janez Janša in nekdanji prvi mož Intereurope Andrej Lovšin.

Odvetnik družbe Čeferin Andrej Pohar, ki v postopkih po zakonu o odvzemu premoženja zastopa več strank, je za časnik Delo potrdil, da je prejel umik tožbe za nekdanjega direktorja agencije za pošto in elektronske komunikacije Tomaža Simoniča, ki mu je tožilstvo očitalo okoli 175.000 evrov premoženja nezakonitega izvora, ter zoper Marijo, Mateja in Ano Zagožen, dediče nekdaj vidnega člana SDS Jožeta Zagožna, ki se je zaradi očitkov o jemanju podkupnin znašel tudi v postopku v zadevi Patria.

Pohar je za Delo dejal, da še ne ve, ali bodo z umikom tožbe soglašali. Umik od tožbe namreč tožilstvu teoretično še vedno omogoča, da čez čas (denimo ob morebitni spremembi zakona) tožbo ponovno vloži. Po njegovih besedah tožilstvo ob umiku tožbe ni podalo izjave, da se tudi v prihodnje odpoveduje tožbenemu zahtevku.

Tožbe za 30 milijonov

Doslej so na tožilstvu vložili 24 tožb zoper 55 fizičnih oseb in osem pravnih oseb, skupna vrednost tožbenih zahtevkov pa je 30,564 milijona evrov. Do danes so sodišča odločila o desetih tožbah, od tega je šest pravnomočnih, od tega ena delno, v eni pa je bila sklenjena sodna poravnava. Ostale so v pritožbenem postopku, navaja Delo.

A. S.