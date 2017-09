"Sale Nacionale" 25 let po nepozabni trojki znova v carigrajskem finalu

Skupaj z Danilovićem dobila številne bitke

Najboljši košarkar srbske reprezentance, ki se bo v finalu EuroBasketa pomerila s Slovenijo, je Bogdan Bogdanović, a še bolj zveneče ime sedi na klopi, Aleksandar Đorđević.

50-letni Beograjčan je Srbijo popeljal v tretji finale v zadnjih treh letih. Že na svojem prvem velikem tekmovanju je osvojil kolajno, ko je v Španiji leta 2014 prišel v finale, kjer so bile močnejše ZDA. Tudi dve leti kasneje sta bila na olimpijskih igrah v Riu finalista ista, prav tako razplet. Vmes je bilo še evropsko prvenstvo v Lillu, kjer so orli končali na četrtem mestu. Srbski novinarji so Đorđeviću na novinarski konferenci po zmagi v polfinalu nad Rusijo dejali, da naj zdaj obvelja, da gre v tretje rado, nato pa dodali, da zdaj vsaj ne igrajo proti Američanom, selektor pa je odgovoril: "Kako ne? Enajst plus ena, tudi v tej ekipi je Američan."

Po njegovih besedah Slovenija na prvenstvu igra najlepšo košarko: "Takoj po polfinalu smo misli usmerili proti Sloveniji, ki je še neporažena in je nesporni favorit finala. Igra odlično. Ima izvrstne posameznike, odlično kemijo v moštvu in igra izvrstno košarko, najboljšo na prvenstvu. Igramo proti nedvomno najboljši ekipi prvenstva. Slovenija ima polno talenta, odlično tehniko, igra fizično in lepo košarko. Hkrati je reprezentanca odlično vodena. Moj prijatelj Igor Kokoškov opravlja imenitno odlično delo in ima velike zasluge za ta izid. Slovenija je imela dan počitka več, so najbolje pripravljena ekipa na prvenstvu, igrajo razigrano, poletno, njihovi navijači pa jim dajejo dodatno zanesljivost."

Đorđević je zdaj izjemno uspešen v selektorski vlogi, ima že dve medalji z velikih tekmovanj, naskakuje pa prvo na evropskem prvenstvu. Kot igralec je že blestel na EuroBasketih. Leta 1995 je bil neverjeten v Atenah, ko se je, za številne, v najboljšem finalu do zdaj ZR Jugoslavija pomerila z Litvo. Đorđević je imenitno igral in nasul kar 41 točk, kar je še vedno rekorden točkovni izkupiček v finalih turnirjev stare celine. Zlato kolajno je osvojil tudi dve leti kasneje, ko je ostala v spominu ostala njegova trojka v drugem delu turnirja, ko je pretekel celo igrišče in prek roke Slavena Rimca zadel za zmago nad Hrvaško. To je bil prvi povojni obračun ZR Jugoslavije in Hrvatov. Kasneje je bil izbran za najkoristnejšega posameznika turnirja v Španiji. Đorđević, ki je zlato kolajno osvojil tudi na evropskem prvenstvu leta 1991 še pod zastavo skupne države, je v podobnem slogu zadel trojko že leta 1992, ko je Partizanu ob izteku igralnega časa zagotovil naslov evropskega klubskega prvaka proti Joventutu. 25 let nazaj je zvezdniški trenutek torej že doživel v Carigradu, a tedaj v dvorani Abdi Ipekci, ki je slabih deset kilometrov oddaljena od Sinan Erdema.

Z izbrano vrsto je postal še svetovni prvak in olimpijski podprvak. Bil je tudi član nepozabne mladinske reprezentance Jugoslavije, ki je pred 30 leti v Bormiu postala svetovni prvak in na kolena spravila tudi ZDA. Po uspehih s Partizanom je igral še za Olimpio Milano, bolonjski Fortitudo, kratka je bila vmes epizoda pri Portland Trail Blazers v NBA, Barcelono, Real Madrid in Scavolini. V trenerski vlogi je prav tako deloval v Milanu, zatem pa še v Trevisu pri Benettonu, Atenah pri Panathinaikosu in zdaj v Münchnu pri Bayernu.

Z nepozabnimi predstavami na parketu si je prislužil vzdevek Sale Nacionale, ki zdaj s svojo karizmo in izjemnim košarkarskim znanjem vodi reprezentanco. Kljub odpovedim je sestavil izvrstno moštvo, poskrbel za pravo kemijo in jo popeljal v finale EuroBasketa: "Nismo neizkušeni. Bili smo že tu in vemo, kaj nas čaka. Tem fantom bom zaradi njihove želje, truda, koncentracije, strasti in predanosti večno hvaležen. So pravi heroji. Ti, ki jih vidite na parketu, niso izpustili niti treninga v pripravah na prvenstvo. Le Jović je imel nekaj težav s poškodbo, sicer pa so trdo delali, pokazali predanost reprezentanci, ustvarili pravo vzdušje, sprejeli način dela in oni imajo glavne zasluge. Tega se ne da naučiti in strenirati, ampak pride iz človeških kvalitet, ki jih imajo te fantje, ki nosijo reprezentančni dres."

Srbsko reprezentanco ob parketu bodrijo številna znana imena. Nekateri zaradi različnih funkcij, drugi podporo nudijo le navijaško. V Carigradu so bili med drugim Željko Obradović, Dušan Ivković, Dejan Bodiroga in Predrag Danilović, ki je zdaj predsednik Košarkarske zveze Srbije. Z njim sta, čeprav pravijo, da določen čas med sabo sploh nista govorila, nekoč tvorila udarno navezo Partizana in kasneje jugoslovanske reprezentance. "Veste, da sodelujeva že več kot 30 let. Veliko sva dala skupaj čez, dobila kar nekaj bitk, zdaj pa prvič sodelujeva v takšnih vlogah. Še kar nekaj ljudi je okoli, ustvarili smo v moštvu pravo kemijo in vsi smo ob tem zelo čustveni."

