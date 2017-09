V Srbiji žalost in ogorčenje nad sojenjem

"Slovenci osvojili zlato ob škandaloznem sojenju"

Solze veselja na eni in razočaranja na drugi strani. Srbi so bili po tretji zaporedni srebrni medalji na velikih tekmovanjih neutolažljivi. Selektor Aleksandar Đorđević je Sloveniji čestital za zasluženo zmago, ampak šele ko je stresel jezo nad sodniki.

Đorđević meni, da v finalu sodniška merila niso bila izenačena in da se tosvetovnim in olimpijskim podprvakom ne bi smelo dogajati. "Rekel sem svojim fantom, da niso dobili možnosti za enakovreden boj za medaljo," je povedal jezni Đorđević in izpostavil nekaj primerov, ko se je lomil rezultat, še posebej tistega, ko je Lučić dobil tehnično napako zaradi metanja na tla. "Po polfinalu smo naredili video, kjer smo našli 18, 18 spornih odločitev. Tudi tukaj je bilo tako. Če se piska Bobanu (Marjanoviću), zakaj ne tudi Vidmarju," je dodal Đorđević.

"Seveda, Slovenija je zasluženo osvojila naslov. Vsa čast igralcem in selektorju Kokoškovu. Izgubili niso niti ene tekme. Imeli so izjemnega Dragića, Dončića, ki gre po njegovih stopinjah, Prepeliča," je Đorđević pohvalil Slovence, potem pa se je spet obrnil k svoji ekipi. "Fantje so bili izjemni. Toliko želje in dela so vnesli v to prvenstvo. Ni bilo lahko, veliko stvari nam ni šlo na roko. Jović je hotel, igral je pod blokado. Dokler je lahko, je igral. Ko je začel šepati, je bilo zanj vsega konec. Zaradi tega mi je bilo žal. Tudi finala nismo mogli igrati v popolni postavi. Lazić bi bil idealen za tako tekmo," je jadikoval Đorđević, ki je obrambnega specialista Lazića izgubil v bojih na izločanje.

Bogdan Bogdanović in Vladimir Lučić nista mogla zaustaviti solz, a nista bila edina. "Niso jokali le igralci. Bili smo korak od zlata, toda ... Kot je rekel Bogdanović, bomo to zlato enkrat osvojili. Sem izjemno ponosen, seveda žalujem, a srce mi je polno, ker sem videl nekaj, kar se redko vidi," je zaključil Đorđević, ki namerava tudi v bodoče voditi reprezentanco.

Srbski mediji vsi po vrsti izpostavljajo Gorana Dragića. "Maestralni Dragić, boli, ampak to je vredno še enkrat pogledati," piše B92, ki je v kratko novico vključil video z Goranovimi vrhunci tekme. Kurir je kot po navadi provokativen: "Dragić razbil orle. Slovenija je osvojila zlato v trilerski končnici ob škandaloznem sojenju." Prav sojenje je rdeča nit vseh srbskih člankov in komentarjev.

Kapetan Mačvan je sojenje primerjal z veliko krajo leta 2010, ko je Srbija prav v Carigradu proti Turčiji ostala brez finala svetovnega prvenstva. Blic se je poglobil v komentarje in jih povzel z naslovom "Srbi Srbom odvzeli zlato", za fotografijo finala pa so izbrali tisto, ko Goran Dragić s tal pobira jokajočega Lučića.

