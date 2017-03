Olimpijina "dobitna kombinacija" zelo daleč od glavnega dobitka

13. marec 2017 ob 09:02

Domžale - MMC RTV SLO

Marijan Pušnik je svoje drugo poglavje pri Olimpiji začel, kot je prvega končal - s porazom. Šokterapija ni delovala, in zdaj so aktualni prvaki bliže tretjemu kot prvemu mestu.

Nogometni projekt v Ljubljani je doživel nov boleč udarec, ki bi lahko prinesel dodatne pretrese v klubski strukturi. Športni direktor Ranko Stojić je v četrtek prepričeval javnost, da se bo trojka, ki je bila na čelu Olimpije že med junijem in decembrom 2015, kmalu izkazala za dobitno kombinacijo, a je moštvo iz prestolnice po vsega treh krogih spomladanskega dela prvenstva zelo daleč od glavnega dobitka.

Navijaška skupina Green Dragons je skozi vso tekmo v Domžalah (1:0) vzklikala proti Stojiću, Pušniku in Roku Kronavetru, ki mu je decembra sporočila, da ga ne želi več v klubu. Pušnik se z žaljivkami navijačev noče obremenjevati. "Vedel sem, kam prihajam. Prišel sem delat in trenirat, nič drugega me ne zanima. Jasno je, da je komentarjev ogromno. Padel sem v zgodbo, ki je še od prej. Poskušal sem pomiriti obe strani, da bi šli sproščeno v tekmo, da ne bi bilo kakšnih vzklikov. Ni prijetno, če so navijači proti ljudem v klubu, a sam tega ne bom jemal osebno. Spoštujem navijače, to je njihovo mnenje in njihova pravica. Vsekakor pa je bolje, če ti vzklikajo 'Bravo!' kot pa kaj drugega. Kako to vpliva na Roka, morate vprašati njega," je na novinarski konferenci razmišljal Pušnik, ki so ga navijači pozdravili s transparentom "Vsak cirkus potrebuje svojega klovna. Marijan, dobrodošel."

Ilić v vezni vrsti le izjemoma

Koroški trener je poleg Kronavetra aktiviral tudi Andraža Kirma, ki ni opravil priprav v Turčiji in je bil že na izhodnih vratih, v nadaljevanju je prav tako dobil priložnost Julius Wobay: "Rekel sem, da če bodo zdravi in se izkazali na treningih, da bom dal na igrišče tiste, ki bodo pripravljeni teči in se boriti. Andraž in Rok sta zame izkušena nogometaša, ki si vsekakor zaslužita, da igrata. Jasno je, da nista v optimalni pripravljenosti, a tudi drugi niso kaj posebej pred njima. To je bila čisto športno-strokovna odločitev."

Branko Ilić je zaigral kot zadnji vezni igralec in ne v obrambi, kot smo ga navajeni. "Danes enostavno nisem imel drugih igralcev. Alves je včeraj zapustil trening zaradi težav s hrbtenico, imel sem le še Tijanića. Ilić je že igral na sredini, žrtvoval se je za moštvo. Drugače pa ga seveda bolj vidim kot osrednjega branilca," je pojasnil Pušnik. Najstarejšemu članu svoje zasedbe je podelil tudi kapetanski trak. "Rad imam, da je kapetan vezist in eden izmed bolj izkušenih. Vratar ne more posredovati zunaj kazenskega prostora in lahko takoj dobi rumeni karton. Nejc (Vidmar) je super človek, ljubljenec navijačev, a on mora biti tako ali tako komandant obrambe, trak ni tako pomemben. Ilić je tista avtoriteta v slačilnici, od katerega pričakujem, da bo prinesel novo energijo."



Rožman: Tekmo smo dobili "na mišice"

Trener Domžal Simon Rožman si je po le remiju v Velenju (1:1) in domačem porazu proti Kopru (0:1) lahko oddahnil. Domžale so doma premagale Olimpijo prvič po daljnem 21. maju 2011, ko je bilo 3:0. In to na razprodanem stadionu, kar se do zdaj še ni zgodilo. "Res sem vesel, da se je tekma odvila, kot se je. Na prvih dveh spomladanskih tekmah nikakor nismo uspeli zadeti, danes se je slika obrnila in smo mrežo zatresli iz ene priložnosti. Taktično smo se pripravili na to, kar smo videli. Zdržali smo vse napade Olimpije, samo zmaga je bila tisto, kar smo si želeli. Nekako smo dobili tekmo 'na mišice'. Vedeli smo, kaj lahko prinese šokterapija in da bo Olimpija poskušala prebuditi igralce, hkrati pa, da nihče od trenerjev ne more narediti čudeža v dveh dneh. Vedeli smo, od kod pretijo največje nevarnosti, in zadevo malce zaprli, spremenili sistem igre, stavili na izkušnje, preskok igre, reakcijo na drugo žogo. Pri tem smo bili uspešni. V igri nismo briljirali, a je bilo dovolj. Zelo veseli smo tudi zaradi obiska, toliko gledalcev je bilo tu nazadnje proti Stuttgartu leta 2005."

Edini zadetek je dosegel še ne 20-letni Jan Repas, ki je po hitri akciji dobil žogo, povlekel v desno stran, izigral Kenana Bajrića in Dina Štigleca ter s strelom po tleh matiral Vidmarja za svoj tretji gol v letošnji sezoni: "Olimpijo je vedno lepo premagati. Vedeli smo, da bodo nastopili zelo agresivno, tako smo morali tudi mi odgovoriti in z borbenostjo smo dobili tekmo. Na treningih smo poskušali doseči čim več golov, in to se je na tekmi obrestovalo."

Prevelika količina stresa

Izmed nogometašev Olimpije je pred novinarje med drugim stopil levi bočni branilec Štiglec. "Padli smo v krizo oziroma črno luknjo, okoli nas je prevelika količina stresa, imamo občutek, kot da nam nič ne gre. Maribor je ušel za devet točk, vse skupaj izgleda nedosegljivo, a treba je gledati pozitivno, ne glede na to, kako težko je. Edino delo nas lahko reši. Smo pod velikim stresom in pritiskom, za kar pa smo si sami krivi. Moramo se znati kosati s tem. Če se ne znamo, potem nismo za ta šport. Zaradi vseh pomislekov, ali so v klub prišle prave okrepitve ali ne, mi ni prijetno, a se ne obremenjujem preveč s temi zgodbami, ker je to del športa in življenja. Sam niti ne berem časopisov in ne spremljam medijev, želim se osredotočiti samo na nogomet," je povedal Hrvat, ki je pozimi v Ljubljano prišel iz Slavena Belupa.

O neugodnem položaju je spregovoril tudi Kirm, edini strelec na srečanju Olimpija - Domžale konec oktobra v Stožicah, ki se je prav tako končalo z zmago gostiteljev z 1:0: "To je bila tekma, za katero je bilo moč predvideti, da bo na njej odločila ena napaka oziroma ena priložnost. Oni so zadeli, mi nismo. Na vprašanje, zakaj nam ne steče, bodo morali odgovoriti drugi, jaz kot igralec delam svoj posel. Igrišče je bilo zelo slabo, zelo težko je bilo razviti igro. Tako mi kot Domžale smo bili v neprijetnem položaju, oboji s slabim izkupičkom s prvih dveh tekem, prisotna je bila nervoza. Od navijačev smo nekaj takega pričakovali. V večini primerov so nas bodrili, nekatere stvari pa pač preslišiš. Mislim, da to ni v preveliki meri vplivalo na nas."

Je Pušnik prinesel novo energijo, o kateri je v četrtek Stojić govoril, da jo ekipa v tem trenutku najbolj potrebuje? "Vsak trener prinese nekaj svojega, mislim, da je prinesel neko dodatno energijo. Ampak na koncu se vse meri rezultatsko, na žalost nam danes ni uspelo. Upam, da bo že naslednji teden bolje." Olimpija bo prihodnjo nedeljo gostila Koper, ki je spomladi osvojil sedem točk.

Matej Rijavec