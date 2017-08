Hirscher si je zlomil gleženj že prvi dan priprav

Vsaj šest tednov počitka

17. avgust 2017 ob 16:34

Salzburg - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski smučarski as Marcel Hirscher je imel smolo že prvi dan snežnih priprav, saj si je med treningom slaloma na ledeniku Mölltal zlomil gleženj na levi nogi.

Največjega avstrijskega športnega zvezdnika ta hip so po poškodbi s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Salzburgu. Iz avstrijske smučarske zveze so sporočili, da operativni poseg ni predviden. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo imel Hirscher vsaj šest tednov nogo v mavcu.

Čeprav poškodba Hirscherja pomeni veliki šok pred začetkom nove sezone, katere vrhunec bodo zimske olimpijske igre prihodnjega februarja v Južni Koreji, pa je 28-letni Salzburžan poškodbo sprejel s humorjem. "Čas za počitek," je napisal na družbenih omrežjih, dodal pa je fotografijo, na kateri leži na napihnjeni blazini v bazenu z berglami. Na fotografiji pa je dobro vidna mavčna obloga, ki mu seže od prstov do skoraj kolena.

Sezona svetovnega pokala se bo začela konec oktobra s tradicionalnim veleslalomskim uvodom v Söldnu.

Že 45 zmag

28-letni Hirscher je najboljši alpski smučar zadnjih nekaj let. Avstrijski as, specialist za slalomske in veleslalomske zavoje, je minulo sezono končal z rekordnim šestim zaporednim naslovom skupnega zmagovalca svetovnega pokala v alpskem smučanju ter z osvojenima malima kristalnima globusoma v slalomu in veleslalomu. Februarja, na svetovnem prvenstvu v Sankt Moritzu, je osvojil tudi zlati kolajni v slalomu in veleslalomu ter srebro v kombinaciji. Vsega skupaj je v svetovnem pokalu zbral že 45 zmag.

time for a break A post shared by Marcel Hirscher (@marcel__hirscher) on Aug 17, 2017 at 6:29am PDT

D. S.