Na ledu bo prava Slovenija: "Olimpijske igre se ne igrajo vsako leto"

Risi naskakujejo drugi zaporedni četrtfinale

19. februar 2018 ob 11:34

Pjongčang - MMC RTV SLO

Po izjemno uspešnem skupinskem delu olimpijskega turnirja v Pjongčangu so slovenski hokejisti misli usmerili v repasaž za četrtfinale, kjer jih čaka dvoboj z Norvežani.

V konkurenci prvih favoritov Rusov, dvakratnih olimpijskih prvakov Američanov in nekdanjih svetovnih prvakov Slovakov so izjemni risi v skupini zasedli drugo mesto. Zares impresivno! Ko se je naredila skupna lestvica vseh 12 udeleženk turnirja, je Slovenija na šestem mestu, pred njo pa le elitni razred svetovnega hokeja – Švedska, Češka, Rusija, Kanada in Finska. Risi na drugih olimpijskih igrah dokazujejo, da so sposobni igrati z najboljšimi oziroma da so se jim sposobni postaviti zoper in jih celo premagati, kot so v Južni Koreji na kolena spravili že dve velesili, Slovaško in ZDA. Za preboj v četrtfinale morajo zdaj ugnati Norveško. Dvoboj bo odigran v veliki dvorani v Gangneungu v torek ob 8.40. Norvežani so na olimpijskem turnirju do zdaj osvojili točko na tekmi z Nemčijo, ki je bila boljša po kazenskih strelih, proti Fincem in Švedom pa pričakovano niso imeli možnosti.

Po tretji tekmi v Pjongčangu so risi imeli dva dni počitka za polnjenje baterij do naslednje ovire. Nedeljo so imeli popolnoma prosto, v ponedeljek pa so najprej imeli trening, zvečer pa je na vrsti še sestanek pred tekmo. "Spočili smo se. Nekateri igralci so dan izkoristili za druženje z družinami in prijatelji ter so si ogledali kakšne druge športne dogodke. Tudi vreme je bilo lepo, tako da je bil dober dan. V ponedeljek pa že 'na polno' na ledu in priprava na Norveško. Glede na to, da smo odigrali tri tekme v štirih dneh, je ta počitek izjemno pomemben. Tudi v olimpijski vasi je veliko stvari, ki jih lahko počneš, da malce odmisliš hokej," je povedal kapetan Jan Muršak.

Narediti vse in izkoristiti veliko priložnost

Selektor Kari Savolainen je z risi opravil krajši trening. Kot je dejal, je 45 minut popolnoma dovolj, da se malce pretegnejo noge in da se "začuti" plošček. Na taki točki turnirja, ko je ritem zelo naporen, težak trening ne bi bil primeren, pravi finski strokovnjak. "Vsak nasprotnik za nas predstavlja velik izziv. Še vedno je nasprotnik favorit na tej tekmi. Skušamo še učiti iz preteklosti. Kot vemo, spomini na Norveško niso lepi, ampak se je treba iz tega nekaj naučiti," je pred dvobojem razmišljal Savolainen, ki je bil zadovoljen z odzivom varovancev, ko so se odlično odzvali po visokem porazu proti Rusiji in na kolena spravili Slovaško: "Po ruski lekciji smo se morali hitro pripraviti na izjemno pomembno tekmo. Igralcem sem rekel, da je ta tekma na vse ali nič. Ponosen sem nanje, kako so odigrali in se borili. Dobri smo bili v napadu, kjer smo nadzorovali ploščico. Tudi to je zelo pomembno, ne samo igra v obrambi."

Mož odločitve je bil na tekmi s Slovaško Žiga Jeglič, ki je zadel v peti seriji kazenskih strelov in zagotovil drugi par točk v Pjongčangu: "Nismo pričakovali, da bomo imeli v skupini dve zmagi in da bomo drugi. Na četrti tekmi se gre na vse ali nič. Zagotovo malce premora pride zelo prav, da se telo spočije. Ritem je zelo naporen, saj smo imeli v štirih dneh tri tekme. Spočili smo se in smo pripravljeni na Norveško, ki je zelo kompaktna ekipa. Dolgo igrajo skupaj in so vedno zelo uspešni na svetovnih prvenstvih. Proti njim imamo vedno težave igrati. Vseeno pa mislim, da se z njimi da igrati in da so premagljivi. Imamo lepo priložnost in naredili bomo vse, da jo izkoristimo."

Risi na medsebojnih tekmah z Norvežani, ki imajo že nekaj let isto jedro in so podobno kot Slovenci zelo uigrani, niso bili prav uspešni. Svež je spomin na lanski dvoboj na svetovnem prvenstvu v Franciji, ko je bila Norveška boljša kar s 5:1. Vendarle pa Slovenija v dvoboj vstopa z izjemno popotnico dveh velikih skalpov. "Zagotovo je trenutek zdaj na naši strani. Oni so tri tekme izgubili, mi smo dvakrat zmagali. Mislim, da ne smemo razmišljati o medsebojnih tekmah, ampak se moramo samo osredotočiti nase in na turnir ter skušati pokazati, kar smo že do zdaj. Vsaka tekma je zgodba zase in s preteklimi obračuni se ne smemo obremenjevati," je dejal Jeglič.

Muršaku je bilo proti Norveški vedno težko igrati

Čeprav na tisti tekmi v Franciji Slovenci res niso pustili dobrega vtisa, ko so hitro občutili moč prvega napada s Patrickom Thoresenom, ki je v Pjongčangu dosegel enega izmed dveh norveških golov, ter bratov Olimb Mathisa in Kena Andreja, pa so olimpijske igre druga zgodba. Predstavljajo dodaten izziv in risi so tu neverjetno motivirani ter željni uspeha, hkrati pa igrajo vrhunsko. Muršak je pred začetkom turnirja poudaril, da bo ključen repasaž in da prve tri tekme tedaj ne bodo pomembne, vseeno pa, kot pravi, Slovenija v dvoboj z Norveško vstopa z odlično popotnico: "Seveda je samozavest potrebna. Mi jo zdaj zagotovo imamo, a tekma z Norvežani bo zelo težka. Osebno mi je bilo proti Norveški vedno težko igrati. Na papirju smo še vedno slabša ekipa in ne čutimo pritiska. Bomo pa nedvomno dali vse od sebe, kajti potem tudi, če rezultat ne bo v našo korist, si nimamo česa očitati. Verjamem v fante in prepričan sem, da lahko pridemo med osem."

Če je bil Jeglič mož odločitve ob zmagi nad Slovaško, pa je bil proti ZDA to kapetan, ki je tedaj dosegel dva zadetka. Na turnirju je izjemno razigran, ves čas nevaren za gol in nasprotnikovim obrambam s hitrim drsanjem ter odlično tehniko povzroča veliko preglavic. Hkrati je zelo učinkovit, saj je zatresel tudi rusko mrežo, proti Slovaški pa je prispeval odločilni podaji za oba slovenska zadetka. Trenutno je celo drugi strelec turnirja: "Zelo smo povezani kot ekipa. Morda smo na teh dveh tekmah imeli tudi kanček sreče, ampak sreča spremlja hrabre, pravimo. Igramo in celo tekmo se borimo kot prava ekipa. Dajemo vse od sebe in delujemo kot eno. Igramo drug za drugega in za Slovenijo. Mislim, da je tudi zaradi tega sreča na naši strani."

Kljub dvema velikima zmagama pa med risi ni zaznati evforije. "Moramo ostati na realnih tleh in se čim bolj zbrati za Norvežane. Vedeti moramo, kaj narediti, da pridemo še do ene zmage. Osredotočeni moramo biti na svojo igro. Tako kot do zdaj moramo dati vse od sebe, "predrsati" Norvežane in se boriti vseh 60 minut. Potem rezultat ne bo izostal. Pripravljeni smo, da damo od sebe vse. Na olimpijskih igrah nisi vsako leto, in verjamem, da bo v torek na ledu prava Slovenija," je sklenil svoje misli Muršak, ki je pred štirimi leti zadel v repasažu. Tedaj je "kot vihar" švignil in zatresel avstrijsko mrežo. Risi so slavili s 4:0.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik