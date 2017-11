Zima za skakalce s številnimi vrhunci in brez pravega premora

Sedem Slovenecev na prvi tekmi v Wisli

16. november 2017 ob 20:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kot je to v navadi, se bodo smučarski skakalci letos borili za kristalna globusa in zlatega orla, ob tem pa še za žlahtne snežinke na SP-ju v poletih in za olimpijske kolajne v Pjongčangu.

Za najboljše skakalce na svetu se tekmovalna sezona letos začenja teden prej. Novo je prizorišče uvodnih tekem – skakalnica Malinka, ki je dobila ime po najboljšem poljskem skakalcu vseh časov Adamu Malyszu. V petek so ob 18.00 najprej na sporedu kvalifikacije. V soboto se bodo nato skakalci pomerili na ekipni tekmi, ki bo ob 16.00, v nedeljo pa je na sporedu posamična preizkušnja, ki bo ob 15.00. Obe tekmi boste v neposrednem prenosu lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Skakalnica Adama Malysza nima dolge tradicije v svetovnem pokalu. Preden je bila prenovljena, je gostila le lokalne tekme, leta 2010 je prišla v koledar poletne velike nagrade, leta 2013 pa se je na njej prvič merila elita svetovnega pokala, ko je bil najboljši Anders Bardal. Leto pozneje je zmagal Andreas Wellinger, zatem pa Stefan Kraft, ki je s 139 m tudi rekorder naprave – tedaj je bil drugi Peter Prevc. Sprva je bila poljska manjša turneja združena in je bila Wisla na koledarju tik pred Zakopanami, v rojstnem kraju Malysza pa je bila le ena tekma. Leta 2016 je Wisla prvič dobila organizacijo dveh tekem, a je druga odpadla zaradi premočnega vetra. Na prvi je bil najboljši Roman Koudelka.

Sedem Slovencev na prvi tekmi

Lani je obe preizkušnji dobil domači as Kamil Stoch. Na prvi tekmi sta mu družbo na odru delala Kraft in Wellinger, na drugi pa Daniel Andre Tande in Domen Prevc, ki je bil na prvi peti. Lani najboljšega slovenskega skakalca v svetovnem pokalu, ki je prav v Wisli rumeno majico prepustil Stochu, ta pa se je pozneje zanjo boril s končnim zmagovalcem skupnega seštevka Kraftom, zaradi skromne forme letos v Wisli ne bo. Podobno je bilo lani z njegovim bratom Petrom, ki je lani konec tedna na Malinki izpustil. Po rekordni zimi pred dvema letoma je lani nosilec dveh olimpijskih medalj iz Sočija padel v krizo. Po lanskem razočaranju je sledilo neuspešno poletje, v zadnjem času pa naj bi, kot je povedal pomočnik glavnega trenerja Gorana Janusa in Petrov klubski trener Jani Grilc, dvignil raven skokov.

Ob najstarejšem izmed bratov Prevc bo Slovenija nastopila še s šestimi skakalci. Za dodatno kvoto in maksimalno mogoče število skakalcev je poskrbel Tilen Bartol, po poškodbi se med svetovno elito vrača Robert Kranjec, poleti je bil najboljši Anže Lanišek, poleg sta še Anže Semenič in Jurij Tepeš, po Janusovih besedah najmočnejšo slovensko ekipo do zdaj pa dopolnjuje 17-letni mladenič Timi Zajc, ki je aktualni slovenski prvak. Tako kot je lani v Wisli v svetovnem pokalu debitiral Aljaž Osterc, to letos čaka Zajca.

Od novoletne turneje do olimpijskih iger

Poljaki so veliki skakalni navdušenci, zaradi uspehov v zadnji sezoni in v poletnem delu pa je evforija še večja. Že zdavnaj so bile vstopnice za tekmi v Wisli, kjer sicer stadion ni velik, razprodane. Malinka ima zdaj tudi moderno ledeno smučino. Sledilo bo še 17 prizorišč svetovnega pokala, ki se bo tradicionalno sklenil v Planici, kjer bo finale med 22. in 25. marcem. Vmes je urnik zelo strnjen. Prost je tako rekoč le božični konec tedna, zatem pa sledi prvi vrhunec sezone, novoletna turneja. 29. decembra bodo na sporedu kvalifikacije v Oberstdorfu, 6. januarja pa bo zmagovalec turneje štirih skakalnic v Bischofshofnu prejel zlatega orla. Lovoriko brani Stoch. 12 dni pozneje se bo začelo svetovno prvenstvo v poletih. Medalje se bodo delile v Oberstdorfu na nemški letalnici Heinija Klopferja, kjer bo zlato s Kulma izpred dveh let branil Peter Prevc. Na avstrijski velikanki se bodo letalci merili teden pred svetovnim prvenstvom.

Februarja je na sporedu glavni dogodek sezone, olimpijske igre, ki se bodo s slavnostnim odprtjem začele 9., že dan prej pa bodo skakalci imeli kvalifikacije na srednji napravi, kjer se bodo za kolajne merili 10. 16. 2. bodo kvalifikacije na veliki skakalnici, kjer bo dan pozneje okronan olimpijski prvak. 19. bo na sporedu še ekipna preizkušnja. Dve zlati kolajni bo branil Stoch, Prevc pa srebro in bron. 2. marca se bo nato nadaljeval svetovni pokal v Lahtiju, pred Planico pa bo druga izvedba norveške turneje Raw Air, kjer bo na štirih prizoriščih šest tekem (dve ekipni), v seštevek turneje pa bodo šteli tudi štirje kvalifikacijski skoki. Letos prihaja novo tekmovanje Willingen Five. Na nemški skakalnici, kjer se skače najdlje poleg letalnic, bodo šteli vsi skoki na tekmi in kvalifikacijski poskus (za drugo tekmo ne bo kvalifikacij) v skupni seštevek, zmagovalec tega pa bo prejel dodatnih 25.000 evrov. Velika novost je spremenjen kvalifikacijski sistem, saj najboljših deset skakalcev svetovnega pokala nima več zagotovljenega nastopa in si bodo morali mesto med 50 zagotoviti.

Kraft prvo ime lanske zime

Lani je zimo zaznamoval Kraft. 24-letni Avstrijec je začel nekoliko zadržano, prvič pa je zmagal v Oberstdorfu na novoletni turneji in začel niz sijajnih rezultatov. Prvič v karieri je osvojil veliki kristalni globus, v vitrino pa je pospravil tudi malega za seštevek poletov in skupno zmago na turneji Raw Air. Izjemen je bil tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu, kjer je bil v Lahtiju zlat na obeh posamičnih tekmah. Ob tem je v Vikersundu z 253,5 m postavil nov svetovni rekord. Stoch, ki brani olimpijska zlata in zlatega orla, je bil drugi v skupnem seštevku. Je "kapetan" izjemno močne poljske ekipe, ki je lani osvojila pokal narodov in zlato na moštveni tekmi svetovnega prvenstva, blestela pa je tudi na poletni veliki nagradi, kjer je bil brez konkurence Dawid Kubacki. Poljaki so glede na videno poleti favoriti, da so znova najboljša reprezentanca. Morebiti bo še več njihovih skakalcev kandidatov za visoka mesta, zagotovo pa je eden izmed takih tudi Maciej Kot, ki je bil lani peti v svetovnem pokalu.

Tretji je bil lani v skupni razvrstitvi Tande, ki je prvi norveški adut, četrti pa Andreas Wellinger, ki je bil v drugi polovici sijajen in bo prvo ime močne nemške ekipe. Wellinger je lani dvakrat postal svetovni podprvak, s ponesrečenim zadnjim skokom pa je izgubil zmago na turneji Raw Air. V zadnji sezoni so štrene pri vrhu mešali tudi Avstrijca Manuel Fettner in Michael Hayböck ter Nemec Markus Eisenbichler. Tudi letos bo navijače navduševal 45-letni Japonec Noriaki Kasai. Decembra bo minilo že 29 let od njegovega debija med svetovno elito. Na uvodu v Wisli pa ne bo rekorderja po številu zmag v svetovnem pokalu, Gregorja Schlierenzauerja, zaradi novih težkih poškodb kolena pa bosta celotno olimpijsko sezono izgubila Nemec Severin Freund in Norvežan Kenneth Gangnes, ki sta bila pred dvema letoma, ko je bil nepremagljiv Prevc, drugi in tretji.

SPORED SEZONE

18.-19. 11.: Wisla

25.-26. 11.: Ruka-Kuusamo

2.-3. 12.: Lillehammer

9.-10. 12.: Titisee-Neustadt

16.-17. 12.: Engelberg

30. 12.: Oberstdorf

1. 1.: Garmisch-Partenkirchen

4. 1.: Innsbruck

6. 1.: Bischofshofen

13.-14. 1.: Bad Mitterndorf, poleti

19.-21. 1.: Oberstdorf, SP v poletih

27.-28. 1.: Zakopane

3.-4. 2.: Willingen

9.-25. 2.: Pjongčang, olimpijske igre

3.-4. 3.: Lahti

10.-11. 3.: Oslo

13. 3.: Lillehammer

15. 3.: Trondheim

17.-18. 3.: Vikersund, poleti

23.-25. 3.: Planica, poleti

Tilen Jamnik