Janus postavil konkretna cilja - kolajni na SP-ju v poletih in na OI

"Osebno se mi zdi, da je ta ekipa najmočnejša do zdaj," je pred začetkom olimpijske sezone o sedmerici slovenskih skakalcev za prvo tekmo v Wisli povedal glavni trener Goran Janus.

47-letni strokovnjak začenja sedmo sezono na čelu slovenskih orlov. Poskrbel je za največje uspehe slovenskih skokov, od 64 posamičnih zmag so jih pod njegovim vodstvom dosegli kar 34, hkrati pa so pod njegovo taktirko vknjižili tudi vseh devet zmag na moštvenih preizkušnjah. Ob tem je Peter Prevc pted dvema letoma poskrbel za rekordno sezono, ko je osvojil vse, kar je bilo v tisti zimi na voljo, ob več kolajnah na svetovnih prvenstvih pa je najstarejši izmed bratov iz Dolenje vasi pred štirimi leti dobil tudi dve medalji na olimpijskih igrah.

Te bo letos branil v Južni Koreji, Janus pa je ob konkretnih ciljih poleg olimpijskega odličja postavil tudi kolajno na svetovnem prvenstvu v poletih, kjer bo Prevc sicer branil zlato: "Uradno postavljeni cilji so – v svetovnem pokalu si v pokalu narodov želimo uvrstiti do petega mesta. Prvič v zgodovini nimamo cilja na novoletni turneji, ki se jo bomo lotili po etapah, torej tekmo za tekmo. Tu ni konkretnega cilja, sta pa zato konkretna za svetovno prvenstvo v poletih in olimpijske igre, kjer sta cilja medalji."

Vsak teden se bo veliko dogajalo

Ob svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu in igrah v Pjongčangu skakalce čaka še 18 prizorišč. Sezona se začenja s petkovimi kvalifikacijami v Wisli, kjer bosta na Poljskem ekipna in posamična tekma, konec pa bo tradicionalno v Planici: "Gremo iz tekme do tekme. Lotevali se bomo vsake posebej. Začenjamo v Wisli, končujemo v Planici in vsak teden se bo veliko dogajalo. Prvič tudi vse skakalce čakajo kvalifikacije, tudi najboljših deset, tako da, kdaj moštva za ekipne tekme ne bom določal po kvalifikacijah, ampak bom preprosto zbral po svojem okusu. Če seštejemo vse tekme in kvalifikacije, koliko je vsega tega, nas čaka res ogromno skokov."

"Pošteno povedano smo v dobrem stanju, a bo treba počakati na tekme. Želeli smo iti v Wislo že en dan prej, a še ni bilo mogoče preizkusiti skakalnice, tako da gremo v četrtek. Zadnji čas smo trenirali v Kranju na ledeni smučini. Konec oktobra smo bili v Oberstdorfu, kjer smo trenirali na ledeni smučini. Zatem smo trenirali tudi v Planici na keramični smučini na K120, zatem pa smo odšli v Kranj. Zahvalil bi se vsem na zvezi, da smo imeli čez poletje potreben mir. Tudi s finančnega vidika je bilo vse urejeno. V Wisli si želim mirnega in sproščenega začetka," je povedal Janus pred potjo na Poljsko, kjer bodo nastopili Robert Kranjec, Anže Lanišek, Anže Semenič, Jurij Tepeš, Timi Zajc, Tilen Bartol in Peter Prevc.

Glede pričakovanj pred tekmama na skakalnici, ki nosi ime poljskega šampiona Adama Malysza, je glavni trener pristavil: "Kar se tiče pripravljenosti, moram reči, da smo od lani naredili kar precej sprememb in smo zdaj v določenem ritmu, kar je vsekakor bolje, kot je bilo lani. V Wisli je cilj uvrstitev med najboljših deset, jasno pa si želim čim višje tudi na ekipni tekmi."

Po njegovih besedah je sedmerica, izbira katere je bila, kot pravi, zanj lahka, najmočnejša do zdaj, čeprav v njej ni najboljšega slovenskega skakalca lanske zime Domna Prevca. Zmagovalec uvodne preizkušnje lanske sezone trenutno ni dovolj dobro pripravljen, a Janus verjame, da bo že kmalu del karavane svetovnega pokala: "Njegovo skakanje ta trenutek ni na želeni ravni. Pričakujem, da se nam bo pridružil že v Ruki, ali pa vsaj v Nižnem Tagilu. Ne, da ni naredil preklopa na ledeni smučini, kot je v zadnjih dveh sezonah, preprosto ni v pravi formi. Domen bo doma treniral in ko bo nared, se nam bo pridružil."

Kranjec trdo delal, da je del ekipe

Vseeno pa ima v ekipi Janus najstniškega aduta, 17-letnega Timija Zajca, ki je letos navdušil na državnem prvenstvu v Kranju, kjer je postal poletni prvak: "Čaka ga prva tekma v svetovnem pokalu, toda nič zato. Po zadnjih tekmah v septembru smo bili veliko skupaj, tudi na samem treningu. S Tilnom Bartolom skačeta zelo dobro. Veseli me, da je konkurenca tudi znotraj ekipe in da imamo močno moštvo. Preprosto se bo sproščeno treba lotiti tekem, potem pa bomo videli, kako bo. Ne vemo, kako trenutno skače konkurenca. V zadnjem času, tako kot je to v navadi vsako leto, nismo bili veliko skupaj. Neka negotovost ostaja, zato bo treba počakati tekme."

Janus pravi, da ima ob Zajcu v ekipi še enega novinca – Robija Kranjca, ki se vrača po enoletni odsotnosti zaradi poškodbe: "Zelo me veseli, da je Robi z nami. Tudi on je vesel, da je poleg. Trdo je delal za to. Tudi pazi nase, a se pri poškodbah tega seveda ne da do popolnosti. Pazljiv je bil tudi pri številu skokov in pri naletu. Zaradi kolena je skakal z nižjega, da ga ne bi odneslo predaleč."

Peter boljši, kot je bil poleti

Za Wislo pravi, da od vseh varovancev pričakuje veliko, hkrati pa tudi noče skakalcev razvrščati, saj se bodo, kot dodaja, že sami na tekmi. "Na zadnjih treningih ni bilo velikih razlik. Vsak ima svoje trenutke, ko skoči daleč, zato bi težko ocenjeval." Glede pripravljenosti je glavno vprašanje forma Petra Prevca, ki je po fantastični zimi pred dvema letoma lani padel v krizo. Sicer je na koncu vendarle osvojil deveto mesto v skupni razvrstitvi, a je bilo to vseeno razočaranje po nepremagljivi sezoni. Neuspešen je bil tudi letos poleti.

"Gre mu precej bolje kot lani v tem času. Vemo, da je poletni del cel proces. Veliko smo trenirali, in to zelo trdo. Vem, da tega ni bilo videti, a ravno to je čar športa, ko delaš in delaš, pa se to nikjer ne vidi, potem pa gre kar naenkrat krivulja navzgor. Težko sicer primerjam z lanskim letom, je pa pri Petru vsekakor krivulja višje, kot je bila poleti," je dejal Janus, ki je po poletnem delu ekipo popeljal na kondicijske priprave na Tenerife: "V vseh teh letih sem imel vedno načrt za tople kraje, a na koncu smo se vedno odločili za trening ali končne skupne priprave, letos pa sem rekel ne, gremo."

