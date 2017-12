AI: Evropski voditelji sokrivi mučenja prebežnikov v Libiji

V centrih za pridržanje zadržujejo okoli 20.000 ljudi

12. december 2017 ob 09:17

Ženeva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) je vlade evropskih držav obtožila, da so sokrive mučenja in zlorab več deset tisoč beguncev in migrantov, ki jih libijske oblasti zadržujejo v izjemno slabih razmerah.

Mednarodna nevladna organizacija s poročilom z naslovom Libijska temna mreža prikritega sodelovanja evropske vlade obtožuje, da "dejavno podpirajo prefinjen sistem zlorab in izkoriščanja beguncev in migrantov, da bi jim preprečile prečkati Sredozemsko morje".

"Na sto tisoče beguncev in migrantov je ujetih v Libiji ter na milost in nemilost prepuščenih libijskim oblastem, milicam, oboroženim skupinam in tihotapcem, ki pogosto izjemno uspešno sodelujejo v imenu zaslužka. Na desettisoče jih v nedogled zadržujejo v prenatrpanih centrih za pridržanje, v katerih so žrtve sistematičnih zlorab," je dejal direktor Amnesty International za Evropo John Dalhuisen. V teh centrih naj bi bilo po besedah AI-ja okoli 20.000 ljudi, ki naj bi bili žrtve "mučenj, prisilnega dela, zlorab in izsiljevanja".

"Dejavna podpora pri preprečevanju prečkanja morja"

Evropske vlade se po njegovih besedah teh zlorab popolnoma zavedajo, poleg tega pa so vanje tudi vpletene, saj da dejavno podpirajo libijske oblasti pri njihovem preprečevanju prečkanj morja in pri zadrževanju ljudi v Libiji.

Kot na podlagi pričevanj več deset migrantov trdi poročilo, uradniki libijske obalne straže skrivaj sodelujejo s tihotapskimi mrežami, beguncem in migrantom na krovu čolnov v nevarnosti pa grozijo in so do njih nasilni.

Amnesty International države poziva, naj ponovno premislijo o svojem sodelovanju z Libijo glede migracij in ljudem omogočijo, da Evropo dosežejo po zakonitih poteh, vključno s preselitvijo beguncev.

Visoki komisar ZN-a: "Nehumano sodelovanje EU-ja in Libije"

"Vztrajati morajo, da libijske oblasti ukinejo politiko in prakso samovoljnih aretacij in pridržanja beguncev in migrantov, da nemudoma izpustijo vse tujce, ki jih zadržujejo v centrih za pridržanje, Visokemu komisariatu Združenih narodov za begunce pa omogočijo nemoteno delovanje," so zapisali v sporočilu.

Da je sodelovanje Evropske unije z libijskimi oblastmi pri ustavitvi migrantskega toka čez Sredozemsko morje nehumano, je sredi novembra posvaril že visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid Al Husein.

Obilo zgražanja je novembra sprožil posnetek, ki prikazuje, kako prebežnike iz podsaharske Afrike prodajajo kot sužnje na tržnicah v Libiji.

A. P. J.