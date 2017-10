Ameriška in južnokorejska mornarica kažeta mišice Severni Koreji

Seul

Na Korejskem polotoku so se v ponedeljek začele skupne vojaške vaje ameriške in južnokorejske mornarice. Vaje so sporočilo severnokorejskemu režimu, ki mednarodno skupnost vznemirja s preizkusi jedrskega orožja in testiranjem balističnih raket.

Odkar so se v zadnjih mesecih napetosti na Korejskem polotoku močno zaostrile, saj je Pjongjang izstrelil vrsto raket in med drugim izvedel že šesti, doslej najmočnejši jedrski poskus, so ZDA okrepile izvajanje skupnih vojaških vaj z najtesnejšima zaveznicama na območju, Južno Korejo in Japonsko.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik južnokorejske mornarice, so tokratne vaje namenjene "ohranjanju pripravljenosti proti pomorskim provokacijam Severne Koreje in izboljšanju zmogljivosti za izvajanje skupnih operacij".

Vaje, na katerih ob južnokorejskih plovilih med drugim sodelujeta ameriška letalonosilka USS Ronald Reagan in dva rušilca, potekajo v Japonskem in Rumenem morju, in sicer na južni strani dejanske morske meje med Severno in Južno Korejo, znane kot severna razmejitvena črta. Trajale bodo deset dni.

Severna Koreja: Ameriški imperialisti in južnokorejske lutke

Severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA je ob napovedi novih vaj prejšnji teden v svojem slogu sporočila, da "če ameriški imperialisti in južnokorejske lutke netijo jedrsko vojno agresijo proti nam, bo to le pospešilo njihov lastni propad". V soboto je napovedano udeležbo ameriške letalonosilke kritizirala z besedami, da gre za "nepremišljeno dejanje vojnih manijakov".

Kot poroča AFP, prihaja v zadnjem času na Korejskem polotoku do veliko premikov ameriške težke vojaške opreme. V petek je v južnokorejsko pristanišče Busan prispela ameriška jedrska podmornica USS Michigan, medtem ko ga je druga jedrska podmornica USS Tuscon šele dobro zapustila. Prav tako pretekli teden so ZDA nad Korejski polotok poslale dva nadzvočna težka bombnika, ki sta sodelovala na prvih skupnih nočnih letalskih vojaških vajah z Japonsko in Južno Korejo.

Pred dobrima dvema tednoma so polotok preleteli štirje ameriški za radarje nevidni lovci F-35 in dva B-1B, ta torek pa se bo v Seulu odprla mednarodna razstava letalske in obrambne industrije, na kateri ZDA med drugim razkazujejo vrsto svojih vojaških letal, vključno z bombnikom B-1B ter nevidnima lovcema F-22 in F-35.

