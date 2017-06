Bayrou predstavlja etične standarde za francoske politike: "Gre za vrnitev zaupanja"

Tožilstvo uvedlo predhodno preiskavo zoper Macronovega ministra

1. junij 2017 ob 13:46,

zadnji poseg: 1. junij 2017 ob 20:32

Brest - MMC RTV SLO/STA

Medtem ko je francosko tožilstvo zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti uvedlo predhodno preiskavo proti ministru za ozemeljsko kohezijo Richardu Ferrandu, je pravosodni minister Francois Bayrou predstavil sveženj ukrepov za zaostritev etičnih standardov za politike.

Politiki ne bodo smeli ustanavljati svetovalnih podjetij in jim prepovedali zaposlovanje družinskih članov, stranke pa ne bodo več smele prejemati pomoči ali posojil iz tujine. Kot je napovedal Bayrou, bodo ustanovili "banko za demokracijo," ki bo političnim strankam nudila posojila za kampanje. Po novem bodo poslanski in županski mandati omejeni na največ tri zaporedne.

"Ne bomo se pretvarjali, da lahko besedilo reši težave osebne moralnosti," je dejal Bayrou, za katerega je morala vprašanje vesti posameznika. "Leta smo bili priča praksam, zaradi katerih so državljani izgubili zaupanje, ki bi ga morali imeti v svoje izvoljene predstavnike," je dodal.

Ukrepi bodo zapisani v dveh zakonih, zakonu o integriteti in zakonu o financiranju političnih strank, za vpeljavo več ukrepov pa bo morala vlada spremeniti tudi ustavo, je po poročanju Le Figaroja napovedal Bayrou. O zakonih bodo poslanci razpravljali poleti, ustavna revizija pa je predvidena za jesen.

Med drugim spremembe predvidevajo tudi ukinitev posebnega sodišča, kjer so sodili politikom za kazniva dejanja, storjena med opravljanjem svojih funkcij, in ukrepe za večjo transparentnost financiranja političnih strank.

Ferrand na tnalu zaradi najema prostorov od partnerice

Že pred dobrim tednom dni so se pojavila poročila o domnevnih nepravilnostih v času Ferrandovega vodenja javnega sklada za zdravstveno zavarovanje, na čelu katerega je bil med letoma 1998 in 2012.

Tednik Le Canard Echaine je namreč razkril, da je Ferrand pred leti prostore za sklad, ki ga je vodil, najel pri nepremičninskem podjetju svoje življenjske partnerice Sandrine Doucen, pri čemer je dobil popust. V stavbi so tudi izvedli obnovo, ki je povečala vrednost nepremičnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ferrand, pomemben podpornik Macrona in nekdanji generalni sekretar njegovega gibanja Naprej, je že večkrat zavrnil očitke konflikta interesov in zanikal kakršno koli napačno početje. "Sem pošten človek," je dejal za radio France Inter in dodal, da je njegova partnerica pač dala najboljšo ponudbo.

V bran mu je stopil tudi Macron, ki je med kampanjo pred predsedniškimi volitvami obljubljal vrnitev "moralnosti v javno življenje" v času škandalov, v katere sta bila vpletena njegova tekmeca, konservativec Francois Fillon in skrajna desničarka Marine Le Pen.

Javnomnenjske raziskave napovedujejo, da bo Macronova stranka slavila tudi na bližnjih parlamentarnih volitvah in osvojila večino, kar bo Macronu olajšalo izpeljavo predvolilnih obljub.

