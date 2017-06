Duterte skoraj izginil iz javnosti, Filipince skrbi za njegovo zdravje

V mestu Marawi še vedno spopadi skrajnežev z vojsko

27. junij 2017 ob 08:29

Manila - MMC RTV SLO/Reuters

Filipinci se vse glasneje sprašujejo, ali je z njihovim predsednikom Rodrigom Dutertejem vse v redu, saj se že nekaj časa ni pojavil v javnosti. Iz njegovega urada sporočajo, da je predsednik "zdrav, njegovo počutje pa je dobro".

72-letni Duterte je znan po natrpanem delavniku, pogostem pojavljanju v javnosti in dolgih govorih tudi večkrat dnevno, zato se mnogim zdi nenavadno, da je v tem mesecu skoraj povsem izginil iz javnega življenja. Med ljudmi se ni pojavil že več kot en teden, zato so začeli krožiti namigi o tem, da ima hude zdravstvene težave in da skuša vlada to skriti pred državljani.

Njegova odsotnost je še toliko bolj nenavadna zato, ker v državi poteka najhujša kriza v njegovem enoletnem mandatu, saj se vojska v mestu Marawi na Dutertejevem rodnem otoku Mindanao že več kot šest tednov bori z z Islamsko državo povezano skrajno skupino Maute.

"To je njegov način dela"

"Prvo in najpomembnejše, predsednik je zdrav. Njegovo počutje je zelo dobro, le zelo zaseden je z mnogimi opravki. Res je, da se veliko giblje med ljudmi, a kadar ga ni videti, opravlja delo v pisarni. Podpisuje dokumente, bere, se posvetuje, zelo je zaseden. Nadzoruje vse zadeve, ve, kaj se dogaja, o vsem je obveščen, bere, posluša, zelo je pozoren. To je njegov način dela," je govorice utišal Dutertejev predstavnik Ernesto Abella.

Duterte se je v javnosti zadnjič pojavil 20. junija, ko je v bližini mesta Marawi obiskal vojake in ljudi, ki so zaradi spopadov zbežali z domov. Predtem je sprožil veliko začudenja, ko je dejal, da je njegovo zdravstveno stanje "breztelesno", pojavil se ni niti na praznovanjih ob dnevu neodvisnosti 12. junija.

Več težav

Znano je, da ima težave s hrbtenico, okvaro živčevja in migrene zaradi nesreče z motorjem ter bolečine v žrelu. Poleg tega se mu je zaradi verižnega kajenja v mlajših letih razvila Buergerjeva bolezen, pri kateri se strjuje kri.

A. P. J.