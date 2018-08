Policija ubila napadalca na policijsko postajo blizu Barcelone

V Barceloni so se spomnili napada na La Rambli

20. avgust 2018 ob 15:17

zadnji poseg: 20. avgust 2018 ob 15:23

Barcelona

Moški, oborožen z nožem, je poskušal napasti policiste na policijski postaji v kraju Cornella de Llobregat. Napadalca so ustrelili, pri čemer je umrl, je na Twitterju sporočila katalonska policija.

Policija je sporočila, da je moški pristopil do policijske postaje v predelu Cornella de Llobregat, kakšnih 15 kilometrov od Barcelone. Sprva je pozvonil pri vhodu in se želel pozanimati za nekaj informacij, ko pa ga je uslužbenka spustila v zgradbo, je proti njej pričel zamahovati z nožem, poroča BBC. Policistka je napadalca ustrelila.

"Kakorkoli pogledate, šlo je za napad z nožem na policistko, pri katerem je napadalec kričal "bog je velik" v arabščini in druge stvari, ki si jih je nemogoče izmisliti," je na tiskovni konferenci sporočil komandir katalonske policije Rafael Comas. "Obravnavamo ga kot teroristični napad. Policistka je uporabila pištolo, da je rešila svoje življenje," je dodal Comas.

Lokalni mediji so poročali, da gre za 29-letnega moškega iz Alžirije z imenom Abdelouahab Taib. Policija je potrdila le, da je v Španiji živel že nekaj let. Sprožili so preiskavo, da bi ugotovili "natančne okoliščine in motive za napad". Kmalu po napadu so preiskali napadalčevo stanovanje, pri čemer so zaslišali njegovo partnerko. Za zdaj še niso odkrili povezav z nobeno teroristično celico.

V ločenem incidentu v kraju Casetas blizu Zaragoze so se trije ljudje poškodovali, ko se je avto zaletel v pločnik. Tiskovna predstavnica tamkajšnje policije je sporočila, da je šlo za nesrečo.

Spomin na lanski napad na La Ramblo

V petek so se v Barceloni spomnili žrtev terorističnih napadov, ki sta pred enim letom pretresla katalonsko prestolnico. Takrat je moški s kombijem zapeljal na znamenito La Ramblo in pokosil več ljudi, nekaj ur kasneje kasneje pa se je podoben napad zgodil v bližnjem Cambrils. V dvojnem napadu je bilo ubitih 16 ljudi, še 130 pa jih je bilo poškodovanih.

J. R.