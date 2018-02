Foto: Kralja Filipa VI. v Barceloni pričakali protestniki

Podpora neodvisnosti pada

26. februar 2018 ob 07:33

Barcelona - MMC RTV SLO

Španskega kralja Filipa VI. je ob prihodu v Barcelono pričakalo več sto protestnikov, katalonski voditelji pa so zavrnili udeležbo na uradnem sprejemu za kralja.

Filip je v katalonsko prestolnico v soboto prišel prvič po oktobru lani. Udeležil se je odprtja sejma tehnologije Mobile World Congress, a pred vhodom ga je pričakala jezna množica ljudi. Protestniki so vzklikali gesla proti monarhiji, med njimi in policisti je prišlo tudi do nekaj hude krvi.

Kralju so hrbet obrnili tudi katalonski voditelji, ki se niso želeli udeležiti sprejema v njegovo čast. Županja Barcelone Ada Colau je dejala, da z neudeležbo protestira proti kraljevi podpori zatiranja katalonskega gibanja za neodvisnost, poroča BBC.

Pri nošenju rumene pentlje, s katero opozarja na zaprte katalonske politike, na tekmah vztraja tudi znani katalonski nogometni trener Pep Guardiola, ki trenutno vodi angleški klub Manchester City. Angleška nogometna zveza ga je nedavno kaznovala, ker so "politična sporočila" na zelenicah prepovedana, a Guardiola vztraja pri svojem. "Najprej sem človek, šele nato trener," je izjavil.

Najnižja podpora neodvisnosti v štirih letih

Podpora neodvisnosti Katalonije je sicer v zadnjem času padla. V nedavni raziskavi Katalonskega centra za mnenjske študije se je pokazalo, da zdaj neodvisnosti nasprotuje 53,9 odstotka vprašanih, podpira pa jo 40,8 odstotka. To pomeni, da je podpora neodvisnosti padla na najnižjo raven v zadnjih štirih letih. Oktobra lani je bil ta odstotek 48,7.

Po neuspelem referendumu o neodvisnosti Katalonije oktobra lani je Španija padla v eno najhujših političnih kriz. Madrid je kot odziv na nezakonit referendum začasno prevzel vodenje regije, razpustil parlament in razpisal nove volitve. Na njih so znova zmagale stranke, ki zagovarjajo neodvisnost, a so te vse bolj sprte med seboj.

Brez predsednika regionalne vlade

Osrednji problem še vedno predstavlja izvolitev predsednika regionalne vlade. Glavni kandidat ostaja odstavljeni predsednik Katalonije Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Bruselj. Madrid ga ne namerava priznati, če se ne bo osebno zglasil na volitvah v regionalnem parlamentu, a mu v tem primeru grozi aretacija zaradi upora.

Tudi Filip VI. ves čas nasprotuje prizadevanjem za neodvisnost Katalonije in je ostro kritiziral katalonske separatistične politike.

A. P. J.