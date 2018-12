Jemenska vlada in uporniki napovedali množično izmenjavo zapornikov

V vojni ubitih več deset tisoč ljudi

11. december 2018 ob 19:26

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki jemenske vlade in hutijevskih upornikov, ki se od četrtka na Švedskem udeležujejo mirovnih pogovorov o Jemnu, so napovedali množično izmenjavo zapornikov.

Izmenjali so si tudi 15.000 njihovih imen, obe strani pa lahko seznam v prihodnjih dveh tednih še spremenita, so sporočili uporniki.

Vir iz vladne delegacije je medtem sporočil, da so upornikom predali seznam z 8.300 imeni, ni pa želel potrditi skupnega števila zapornikov, ki si jih nameravata sprti strani izmenjati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obe delegaciji sta se sicer strinjali, da si bosta zapornike izmenjali v roku 45 dni. Mednarodni odbor Rdečega križa je potrdil, da bo nadzoroval proces izmenjave.

Izmenjava zapornikov je bila ena ključnih in najmanj spornih točk, ki so jih doslej obravnavali na mirovnih pogovorih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Gre tudi za edini sklenjeni dogovor med delegacijama obeh strani.

Kaj bo s koridorji, letališčem in pristaniščem?

Še vedno pa so odprta vprašanja o morebitni vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, vnovičnem odprtju mednarodnega letališča v glavnem mestu Sana in pristanišča Hodajda, kjer trenutno poteka ofenziva vladnih sil.

Mirovna pogajanja, ki potekajo pod okriljem Združenih narodov v podeželskem mestu Rimbo na jugu Švedske, so prvi poskus končanja jemenske vojne. Trajala naj bi do četrtka.

Po različnih ocenah je bilo v vojni v Jemnu ubitih več deset tisoč ljudi. Največ civilnih žrtev sicer povzroča bombardiranje mednarodne vojaške koalicije pod vodstvom Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov, ki v državi posreduje proti hutijevskim upornikom.

Generalni podsekretar ZN-a za humanitarne zadeve Mark Lowcock je po vrnitvi iz Jemna v New York v ponedeljek poročal, da se je položaj v državi dramatično poslabšal in da 250.000 ljudem grozi smrt zaradi lakote. Lačnih oziroma nedohranjenih je po njegovih navedbah 20 milijonov ljudi oziroma 70 odstotkov vsega prebivalstva. Združeni narodi so sicer razmere v Jemnu že večkrat označili za najhujšo humanitarno krizo na svetu.

B. V.